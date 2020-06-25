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Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий
Вступительная кампания в высшие учебные заведения стартует 1 августа, заявления можно будет подавать до 22 августа.
Об этом во время брифинга сообщила замглавы Минобразования Любомира Мандзий, передает Цензор.НЕТ.
"Вступительная кампания в заведения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа", - отметила Мандзий.
По словам замглавы Минобразования, если абитуриент до этого времени не получит свидетельство о среднем образовании до 22 августа, он может подать заявления в эектронном кабинета абитуриента без самого свидетельства, но с записью о его заказе.
Мандзий добавила, что оригинал можно будет подать в начале обучения.
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Fursa Sergey
@FursaSergey
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Кабмин назначил плагиатора, коррупционера, фаната Януковича, ректора заштатного университета (и это все один человек), желающего отменить ЗНО, министром образования. Каких еще профессионалов во власти вам не хватало?