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Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий

Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий

Вступительная кампания в высшие учебные заведения стартует 1 августа, заявления можно будет подавать до 22 августа.

Об этом во время брифинга сообщила замглавы Минобразования Любомира Мандзий, передает Цензор.НЕТ.

"Вступительная кампания в заведения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа", - отметила Мандзий.

По словам замглавы Минобразования, если абитуриент до этого времени не получит свидетельство о среднем образовании до 22 августа, он может подать заявления в эектронном кабинета абитуриента без самого свидетельства, но с записью о его заказе. 

Мандзий добавила, что оригинал можно будет подать в начале обучения.

Также читайте: Проект Всеукраинская школа-онлайн может быть продолжен и в сентябре, - Мандзий

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Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9095

Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9302
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25.06.2020 15:05 Ответить
Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий - Цензор.НЕТ 2550
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25.06.2020 15:07 Ответить
проспали країну
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25.06.2020 15:20 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey

Fursa Sergey

@FursaSergey

·https://twitter.com/FursaSergey/status/1276115699006668801 35 мин

Кабмин назначил плагиатора, коррупционера, фаната Януковича, ректора заштатного университета (и это все один человек), желающего отменить ЗНО, министром образования. Каких еще профессионалов во власти вам не хватало?
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25.06.2020 15:06 Ответить
Призначення Шкарпєта було вимогою Москви. Не може ж наш Вовік піти проти Кремля.
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25.06.2020 15:19 Ответить
А на фіга?- Всі бюджетні місця Вовік планує віддати дітям ОРДЛО, без ЗНО.
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25.06.2020 15:18 Ответить
Ви в подробицях розкажіть як личинки сепарів будуть вступати у виші без ЗНО. Ще одне питання. Часто буває, що люди роками живуть в Києві, а прописка у них лугандонська і діти вчились в столичних школах. Їм теж ЗНО можна не здавати, так візьмуть?
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25.06.2020 15:19 Ответить
 
 