Для допомоги абітурієнтам Міносвіти запустило чат-бот

На сайті Міністерства освіти і науки запрацював чат-бот з питань вступної кампанії в установи освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці МОН у фейсбуці.

"На сайті МОН запрацював чат-бот, який стане вашим онлайн помічником у питаннях вступної кампанії 2020. Консультації надаються фахівцями оперативно, питання опрацьовуються в максимально стислі терміни", - сказано в повідомленні.

У МОН також нагадали, що, крім надання онлайн-допомоги, фахівці відомства консультують на безкоштовній гарячій лінії з питань вступної кампанії та через інші засоби зв'язку.

Графік роботи фахівців: пн-чт - 09:00 - 18:00; пт - 09:00 - 16:45.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, а прийом заяв та документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО) і до 16 серпня (для абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити).

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