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Для допомоги абітурієнтам Міносвіти запустило чат-бот

Для допомоги абітурієнтам Міносвіти запустило чат-бот

На сайті Міністерства освіти і науки запрацював чат-бот з питань вступної кампанії в установи освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці МОН у фейсбуці.

"На сайті МОН запрацював чат-бот, який стане вашим онлайн помічником у питаннях вступної кампанії 2020. Консультації надаються фахівцями оперативно, питання опрацьовуються в максимально стислі терміни", - сказано в повідомленні.

У МОН також нагадали, що, крім надання онлайн-допомоги, фахівці відомства консультують на безкоштовній гарячій лінії з питань вступної кампанії та через інші засоби зв'язку.

Графік роботи фахівців: пн-чт - 09:00 - 18:00; пт - 09:00 - 16:45.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, а прийом заяв та документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО) і до 16 серпня (для абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити).

Читайте також: Для абітурієнтів з окупованого Криму й ОРДЛО буде окрема квота до вишів, щоб вони не конкурували з тими, хто склав ЗНО, - "слуга народу" Бабак

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вступна кампанія (228) Міносвіти (1415) абітурієнт (117) чат-бот (42)


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Вот сейчас читает старшее поколение за эти ваши чат-боты и думает : когда же вы дебилы к нормальным экзаменам вернётесь? В головах пусто, зато круглосуточно в онлайне
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09.07.2020 21:50 Відповісти
понос слов запор мьісли.
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09.07.2020 22:05 Відповісти
Будет льготникам с Лугандонии переводить условия поступления с украинского?
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09.07.2020 21:53 Відповісти
єтим еще нет, а вот на след код - да. єти еще репетиторов нанимали для ЗНО и сегодняшнее ЗНО сдают.
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09.07.2020 22:08 Відповісти
 
 