МВС запускає чат-бот про місцеві вибори
Міністерство внутрішніх справ запустить чат-бот з інформацією про місцеві вибори. Цей сервіс має підвищити захист українців під час волевиявлення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
Зазначається, що зараз вже працює геоінформаційний аналітичний портал МВС "Місцеві вибори 2020", який призначено для моніторингу правопорушень і стану громадської безпеки в режимі реального часу.
"Наступним кроком незабаром стане запуск нового технологічного продукту - чат-бота "Вибори-2020", який великоюою мірою підвищить захист волевиявлення громадян", - сказано в повідомленні.
