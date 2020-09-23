УКР
МВС запускає чат-бот про місцеві вибори

МВС запускає чат-бот про місцеві вибори

Міністерство внутрішніх справ запустить чат-бот з інформацією про місцеві вибори. Цей сервіс має підвищити захист українців під час волевиявлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що зараз вже працює геоінформаційний аналітичний портал МВС "Місцеві вибори 2020", який призначено для моніторингу правопорушень і стану громадської безпеки в режимі реального часу.

"Наступним кроком незабаром стане запуск нового технологічного продукту - чат-бота "Вибори-2020", який великоюою мірою підвищить захист волевиявлення громадян", - сказано в повідомленні.

Читайте також: За місцевими виборами в Україні спостерігатимуть 666 представників БДІПЛ ОБСЄ

МВС (3532) місцеві вибори (1367) чат-бот (45)
...все сообщения содержащие слова "слуги" и "нарушения" будут удаляется этим Ботом, а их авторы автоматически блокироваться.
23.09.2020 21:36 Відповісти
кодовое слово для общения - рюкзак
23.09.2020 21:38 Відповісти
В технологічній Японії є таке?
23.09.2020 21:40 Відповісти
І скільки цей бот коштує бюджетних грошей?
23.09.2020 21:41 Відповісти
Сегодня взломали сайт МВД. Контроль они себе вернули, но что там случилось пока неясно... Они в это время запускали чат-бот о местных выборах..
23.09.2020 22:22 Відповісти
 
 