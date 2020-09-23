УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10384 відвідувача онлайн
Новини
1 698 33

За місцевими виборами в Україні спостерігатимуть 666 представників БДІПЛ ОБСЄ

За місцевими виборами в Україні спостерігатимуть 666 представників БДІПЛ ОБСЄ

До складу Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами увійдуть 66 довгострокових і 600 короткострокових спостерігачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЕ.

"Місію очолює Інгибйорг Сольрун Гісладоттір, до складу основної команди входять 15 експертів, що базуються в Києві, 66 довгострокових спостерігачів, які 29 вересня будуть розміщені в міжнародних групах по всій країні. Крім того, Бюро клопотатиме, щоб держави-учасники направили 600 короткострокових спостерігачів, які прибудуть за кілька днів до дня виборів", - сказано в повідомленні.

Місія проведе оцінку виборів на відповідність із зобов'язаннями ОБСЄ та інших міжнародних зобов'язань і стандартів демократичних виборів, а також національного законодавства. Спостерігачі стежитимуть за основними аспектами виборів, такими як реєстрація виборців, проведення передвиборчої кампанії та її фінансування, роботою виборчої адміністрації і відповідних державних органів, законодавством, пов'язаним із виборами, і його імплементацією, медіа-середовищем і вирішенням спорів, пов'язаних із виборами.

Читайте також: Внесення змін до постанови про місцеві вибори ставить під сумнів їх легітимність, - Разумков

Також буде опубліковано попередній звіт місії та поінформовано громадськість і ЗМІ про хід спостереження за виборами. Наступного дня після виборів місія виступить із заявою про попередні висновки. БДІПЛ опублікує остаточний звіт про спостереження через 2 місяці після закінчення виборчого процесу в Україні.

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Автор: 

вибори (6735) місцеві вибори (1367) спостерігач (397) ОБСЄ (3524)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Зе , и число Зверя..
какие еще вам знаки нужны?

За местными выборами в Украине будут наблюдать 666 представителей БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7435
показати весь коментар
23.09.2020 19:12 Відповісти
+8
мне кажется это демонстративная такая пощечина христианам Украины от Кагала захватившего власть..
Все же знают, что обозначает 666...
И кол-во наблюдателей утверждалось и согласовывалось с Зе и его офисом..
показати весь коментар
23.09.2020 19:31 Відповісти
+7
Добавили бы хоть одного )))
показати весь коментар
23.09.2020 19:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добавили бы хоть одного )))
показати весь коментар
23.09.2020 19:07 Відповісти
Зе , и число Зверя..
какие еще вам знаки нужны?

За местными выборами в Украине будут наблюдать 666 представителей БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7435
показати весь коментар
23.09.2020 19:12 Відповісти
ого, у них даже пресс-секретари страдают отсутствием мозга! Нет, чтоб убрать или добавить 1 или 2 , но чтоб не было цифри Дьвола, зафиксированной в Библии!!! или хвастовство под таким номером? вот типа мы такие и нам море по колено?
показати весь коментар
23.09.2020 19:22 Відповісти
мне кажется это демонстративная такая пощечина христианам Украины от Кагала захватившего власть..
Все же знают, что обозначает 666...
И кол-во наблюдателей утверждалось и согласовывалось с Зе и его офисом..
показати весь коментар
23.09.2020 19:31 Відповісти
Похоже,что цинизм в особо извращенной форме-наше все.А скармливается пиплу это под видом искренности и благих намерений.Но Бог- не фраер,все видит и шельму метит...
показати весь коментар
23.09.2020 20:08 Відповісти
Ви забули про одне,країною правлять євреї,а в них числа звіра нема і назначили 666 наглядачів цим вони показують що їм настати на Україну та українців і на нашу віру.
показати весь коментар
23.09.2020 21:47 Відповісти
Думаю одного из этого количества можно и пристрелить
показати весь коментар
23.09.2020 19:11 Відповісти
Рашка буде волати про гейропейцiв-сатанiстiв
показати весь коментар
23.09.2020 19:11 Відповісти
666? Цепестець!
показати весь коментар
23.09.2020 19:12 Відповісти
Вот и доехали аж до бесовщины
показати весь коментар
23.09.2020 19:13 Відповісти
Кто глава миссии? Люцифер? )))))))
показати весь коментар
23.09.2020 19:14 Відповісти
А, нет. Ингибйорг Сольрун Гисладоттир.
Ну, почти то же самое )))))
показати весь коментар
23.09.2020 19:17 Відповісти
как сказано в писании - "число гундяя" )))))
показати весь коментар
23.09.2020 19:16 Відповісти
Бляха одного уберите или добавьте сволочи!!!
показати весь коментар
23.09.2020 19:25 Відповісти
Тут, блин уже и Джавелины не стреляют, а они еще 666 наблюдателей подсовывают!
показати весь коментар
23.09.2020 19:26 Відповісти
Високосный год,панове (будет весело,как и обещалось)
показати весь коментар
23.09.2020 20:10 Відповісти
хм..повезло - даже цифры нам в масть...
показати весь коментар
23.09.2020 19:29 Відповісти
а всадники уже были, или они потом?
показати весь коментар
23.09.2020 19:30 Відповісти
Епідемія, війна, голод і смерть.
показати весь коментар
23.09.2020 19:50 Відповісти
"Ээх! Гулять, так гулять!" - сказал 2020й год.
показати весь коментар
23.09.2020 21:05 Відповісти
Свят, свят, свят!
показати весь коментар
23.09.2020 19:37 Відповісти
специально что-ли сделали ?
показати весь коментар
23.09.2020 19:52 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2020 20:01 Відповісти
"Нам пороблено,нам усiм пороблено..."©
показати весь коментар
23.09.2020 20:12 Відповісти
драстути... инквизиции на вас нет ! )))
показати весь коментар
23.09.2020 20:18 Відповісти
любимое число "преЗЕдента" и его кодла ... вот кому на самом деле служат зеленые "слуги"... символично...
показати весь коментар
23.09.2020 20:24 Відповісти
Экзорциста ему в квартал.
показати весь коментар
23.09.2020 21:06 Відповісти
Так. Короче - позовите Вия!
показати весь коментар
23.09.2020 21:04 Відповісти
За місцевими виборами в Україні спостерігатимуть 666 представників БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9256
показати весь коментар
23.09.2020 21:43 Відповісти
фигня это всё. от обсе- 666, от США - 64, от хьюман райтс - скокото, от опоры - скокото, в общем будет их дохрена - у Зекоманды не получится сфальсифицировать.

Да и избиратель повзрослел
показати весь коментар
23.09.2020 22:52 Відповісти
почему не 665 либо 667 ?
показати весь коментар
23.09.2020 23:30 Відповісти
Прямо вот так открыто уже... Черти наглеют!
показати весь коментар
24.09.2020 09:00 Відповісти
Вам уже прямым текстом ...
показати весь коментар
24.09.2020 09:05 Відповісти
 
 