За місцевими виборами в Україні спостерігатимуть 666 представників БДІПЛ ОБСЄ

До складу Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами увійдуть 66 довгострокових і 600 короткострокових спостерігачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЕ.

"Місію очолює Інгибйорг Сольрун Гісладоттір, до складу основної команди входять 15 експертів, що базуються в Києві, 66 довгострокових спостерігачів, які 29 вересня будуть розміщені в міжнародних групах по всій країні. Крім того, Бюро клопотатиме, щоб держави-учасники направили 600 короткострокових спостерігачів, які прибудуть за кілька днів до дня виборів", - сказано в повідомленні.

Місія проведе оцінку виборів на відповідність із зобов'язаннями ОБСЄ та інших міжнародних зобов'язань і стандартів демократичних виборів, а також національного законодавства. Спостерігачі стежитимуть за основними аспектами виборів, такими як реєстрація виборців, проведення передвиборчої кампанії та її фінансування, роботою виборчої адміністрації і відповідних державних органів, законодавством, пов'язаним із виборами, і його імплементацією, медіа-середовищем і вирішенням спорів, пов'язаних із виборами.

Також буде опубліковано попередній звіт місії та поінформовано громадськість і ЗМІ про хід спостереження за виборами. Наступного дня після виборів місія виступить із заявою про попередні висновки. БДІПЛ опублікує остаточний звіт про спостереження через 2 місяці після закінчення виборчого процесу в Україні.

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.