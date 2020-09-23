Неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах избивают протестующих в Минске

В Минске неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах, вооруженные дубинками, жестко задерживают протестующих в районе ул. Немига. При этом они валят людей на землю и бьют их дубинками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, они требуют от водителей ускориться, не задерживаться на проезжей части и перестать сигналить в поддержку протестующих.

Ранее сообщалось со ссылкой на очевидцев и правозащитников о задержании в разных районах Минска нескольких десятков участников протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики проводят задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.

