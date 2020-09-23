16 136 78
Неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах избивают протестующих в Минске
В Минске неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах, вооруженные дубинками, жестко задерживают протестующих в районе ул. Немига. При этом они валят людей на землю и бьют их дубинками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
Кроме того, они требуют от водителей ускориться, не задерживаться на проезжей части и перестать сигналить в поддержку протестующих.
Ранее сообщалось со ссылкой на очевидцев и правозащитников о задержании в разных районах Минска нескольких десятков участников протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики проводят задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.
Топ комментарии
+53 andriy shevchenko #458653
показать весь комментарий23.09.2020 22:04 Ответить Ссылка
+28 Иннокентий beer
показать весь комментарий23.09.2020 22:04 Ответить Ссылка
+24 Julian Lopez
показать весь комментарий23.09.2020 22:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом.
США отказались считать https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Об этом заявил в среду http://www.ria.ru/ РИА Новости представитель https://lenta.ru/tags/organizations/gosdep-ssha/ госдепартамента .
«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны».
нечего сказать
=================================
почему там нет "неизвестных в спортивных костюмах и балаклавах, вооруженных дубинками"
которые защищают протестующих и бьют омоновцев ???
19 февраля 2014
-Во Львове в ночь на среду протестующие захватили военную часть, здание областной прокуратуры и СБУ.
Как сообщает Интерфакс-Украина, из окон здания областной прокуратуры митингующие выбрасывают бумаги и документы. Большую часть из них собирают и сжигают на большом костре возле входа в здание.
В одном из окон появился активист с бутылкой шампанского, которого протестующие встретили одобрительными возгласами.
Просто смілива людина, патріот, їде в Київ на Майдан, а бидло в стаді підло робить зло, адже їхати в Київ страшно - там стріляють.
На піаніно грали.
Дівчата беркутівцям каву носили...
Просто тут 90% лахтинських поливають білорусів, звідки їм знати, як тоді було в Україні.
Беларуский протест изначально был глупым выпуском пара.
- Наши спортивные мальчики уже бьют демонстрантов и они горой за фюрера.
- А за какого они фюрера мой группенфюрер - Московского или Минского?
- Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова
Золото Путина, - оно не для вшивых агентов и перевербованных оппозиционеров … а для сотен тысяч интеллектуалов, которые по прошествии времени поймут, что нет в мире иного пути, кроме национал-рашизма … Кредит Путина для нашего Лукашенки - это мост в будущее, . А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслят, будут говорить о нас, как о легенде! А легенду надо подкармливать! Надо создавать сказочников-соловьевых , которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «Слава Путину !» в чей-то персональный адрес, знайте: там нас ждут, оттуда мы начнём своё великое возрождение национал-рашизма