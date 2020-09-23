16 136 78
Невідомі у спортивних костюмах і балаклавах б'ють протестувальників у Мінську
Невідомі у спортивних костюмах і балаклавах, озброєні кийками, жорстко затримують учасників протесту в районі вул. Немига. При цьому вони валять людей на землю і б'ють їх палицями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
Крім того, вони вимагають від водіїв прискоритися, не затримуватися на проїзній частині і перестати сигналити на підтримку протестувальників.
Раніше повідомлялося з посиланням на очевидців і правозахисників про затримання в різних районах Мінська кількох десятків учасників протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Силовики проводять затримання жорстко і з застосуванням кийків. Повідомляється про застосування працівниками міліції водометів і сльозогінного газу.
США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом.
США отказались считать https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Об этом заявил в среду http://www.ria.ru/ РИА Новости представитель https://lenta.ru/tags/organizations/gosdep-ssha/ госдепартамента .
«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны».
почему там нет "неизвестных в спортивных костюмах и балаклавах, вооруженных дубинками"
которые защищают протестующих и бьют омоновцев ???
19 февраля 2014
-Во Львове в ночь на среду протестующие захватили военную часть, здание областной прокуратуры и СБУ.
Как сообщает Интерфакс-Украина, из окон здания областной прокуратуры митингующие выбрасывают бумаги и документы. Большую часть из них собирают и сжигают на большом костре возле входа в здание.
В одном из окон появился активист с бутылкой шампанского, которого протестующие встретили одобрительными возгласами.
Просто смілива людина, патріот, їде в Київ на Майдан, а бидло в стаді підло робить зло, адже їхати в Київ страшно - там стріляють.
На піаніно грали.
Дівчата беркутівцям каву носили...
Просто тут 90% лахтинських поливають білорусів, звідки їм знати, як тоді було в Україні.
Беларуский протест изначально был глупым выпуском пара.
- Наши спортивные мальчики уже бьют демонстрантов и они горой за фюрера.
- А за какого они фюрера мой группенфюрер - Московского или Минского?
- Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова
Золото Путина, - оно не для вшивых агентов и перевербованных оппозиционеров … а для сотен тысяч интеллектуалов, которые по прошествии времени поймут, что нет в мире иного пути, кроме национал-рашизма … Кредит Путина для нашего Лукашенки - это мост в будущее, . А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслят, будут говорить о нас, как о легенде! А легенду надо подкармливать! Надо создавать сказочников-соловьевых , которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «Слава Путину !» в чей-то персональный адрес, знайте: там нас ждут, оттуда мы начнём своё великое возрождение национал-рашизма