Невідомі у спортивних костюмах і балаклавах б'ють протестувальників у Мінську

Невідомі у спортивних костюмах і балаклавах, озброєні кийками, жорстко затримують учасників протесту в районі вул. Немига. При цьому вони валять людей на землю і б'ють їх палицями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Крім того, вони вимагають від водіїв прискоритися, не затримуватися на проїзній частині і перестати сигналити на підтримку протестувальників.

Раніше повідомлялося з посиланням на очевидців і правозахисників про затримання в різних районах Мінська кількох десятків учасників протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Силовики проводять затримання жорстко і з застосуванням кийків. Повідомляється про застосування працівниками міліції водометів і сльозогінного газу.

