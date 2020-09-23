УКР
Новини Революція в Білорусі
16 136 78

Невідомі у спортивних костюмах і балаклавах б'ють протестувальників у Мінську

Невідомі у спортивних костюмах і балаклавах, озброєні кийками, жорстко затримують учасників протесту в районі вул. Немига. При цьому вони валять людей на землю і б'ють їх палицями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Крім того, вони вимагають від водіїв прискоритися, не затримуватися на проїзній частині і перестати сигналити на підтримку протестувальників.

Раніше повідомлялося з посиланням на очевидців і правозахисників про затримання в різних районах Мінська кількох десятків учасників протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Силовики проводять затримання жорстко і з застосуванням кийків. Повідомляється про застосування працівниками міліції водометів і сльозогінного газу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти "інавгурації" узурпатора Лукашенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (8028) Мінськ (829) тітушки (189)
Топ коментарі
+53
Белорусский протест:бессмысленый и бестолковый
показати весь коментар
23.09.2020 22:04 Відповісти
+28
неизвестные избиваемые, аплодируют неизвестным избивающим
показати весь коментар
23.09.2020 22:04 Відповісти
+24
Я ж тут давно писав що їх ще бити й бити щоб толк був.
показати весь коментар
23.09.2020 22:07 Відповісти
неизвестные избиваемые, аплодируют неизвестным избивающим
показати весь коментар
23.09.2020 22:04 Відповісти
«23 сентября 2020
США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом.
США отказались считать https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Об этом заявил в среду http://www.ria.ru/ РИА Новости представитель https://lenta.ru/tags/organizations/gosdep-ssha/ госдепартамента .
«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны».
показати весь коментар
23.09.2020 22:34 Відповісти
наверно избивающие хотят чтобы им больше цветов и шариков дарили
показати весь коментар
24.09.2020 10:52 Відповісти
Белорусский протест:бессмысленый и бестолковый
показати весь коментар
23.09.2020 22:04 Відповісти
В яблочко)
показати весь коментар
23.09.2020 22:41 Відповісти
Я ж тут давно писав що їх ще бити й бити щоб толк був.
показати весь коментар
23.09.2020 22:07 Відповісти
Якщо у нас була "Небесна Сотня", то у білорусів напевно повинна бути "небесна тисяча", аж поки вони не проснуться. На превеликий жаль!
показати весь коментар
23.09.2020 22:50 Відповісти
не доходить
показати весь коментар
24.09.2020 07:36 Відповісти
готують грунт для введення рашистських окупантів.скоро путіну госдура це дозволить.
показати весь коментар
23.09.2020 22:07 Відповісти
І кому вони невідомі? І де мусора? А, мусору у треніках та балаклавах!
показати весь коментар
23.09.2020 22:08 Відповісти
У тебя опять задний проход воспалился?
показати весь коментар
23.09.2020 22:13 Відповісти
кацапа,есть такая мудрость.внимай...

показати весь коментар
23.09.2020 22:15 Відповісти
Жаль белорусов.
показати весь коментар
23.09.2020 22:11 Відповісти
Посмотрите Белсат. Улыбаются, получают дубинку в зад и дальше улыбаются.
показати весь коментар
23.09.2020 22:13 Відповісти
Поетому и жаль их.
показати весь коментар
23.09.2020 22:20 Відповісти
Собаку можно пожалеть. Она сдачу не даст. А сознательно получать дубинкой не за что и при этом хлопать в ладоши?....
показати весь коментар
23.09.2020 22:26 Відповісти
мда.....
нечего сказать
показати весь коментар
23.09.2020 22:28 Відповісти
В Минске неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах, вооруженные дубинками, жестко задерживают протестующих

=================================
почему там нет "неизвестных в спортивных костюмах и балаклавах, вооруженных дубинками"
которые защищают протестующих и бьют омоновцев ???
показати весь коментар
23.09.2020 22:35 Відповісти
Та то ихние мужики их и бьют. Натянул балаклаву и лупит.
показати весь коментар
23.09.2020 22:24 Відповісти
Сынок одел балаклаву и дубинкой избил мать. За Лукашенка. Белорусы своеобразный народ.
показати весь коментар
23.09.2020 22:11 Відповісти
к сожалению неизбежный этап в становлении гражданственности и свободолюбивости населения...
показати весь коментар
23.09.2020 22:13 Відповісти
Вот интересно - у кого первого сдадут нервы, и с какой стороны прозвучит первый выстрел !?
показати весь коментар
23.09.2020 22:15 Відповісти
Так как бы уже прозвучали выстрелы... Со стороны омона.
показати весь коментар
23.09.2020 22:35 Відповісти
уже было..одного парня застрелили другого-в парке повесили...Белорусы сглотнули и дальше мирно в автозаки лезут.
показати весь коментар
23.09.2020 22:37 Відповісти
Та ні .. смоктати у кацапні і водити мирні хороводи в той час коли твою дружину чи дочку лупцюють менти , то дуже розумні люди , да Ванька ?
показати весь коментар
23.09.2020 22:20 Відповісти
Гера -гнида,отлезь за поребрик.
показати весь коментар
23.09.2020 22:22 Відповісти
З добробутом нажаль влучно, але стосовно демократії ваш сарказм недоречний.
показати весь коментар
23.09.2020 22:23 Відповісти
Бредишь? Стекломойный токсикоз? Мой совет - не размножайся
показати весь коментар
23.09.2020 22:35 Відповісти
Рабовладельцы ставят на место своё ропчущее имущество....бульбу нах копать, свободы им захотелось, а умирать и убивать за неё ссыкотно. Просрали беларусы всё, впрочем как и мы.
показати весь коментар
23.09.2020 22:17 Відповісти
Bratskaja pomoc s raski podasla s dubinkami?
показати весь коментар
23.09.2020 22:19 Відповісти
Там сейчас банда Карпенкова орудует, та что стёкла в кафе разбивала. На Немиге кстати находится здания министерства внутренних дел и КГБ. В радиусе 200 метров. Они просто вышли из своих кабинетов и развлекаются.
показати весь коментар
23.09.2020 22:20 Відповісти
Сцыкцны должны стоять в стойле и хлопать ладошами
показати весь коментар
23.09.2020 22:21 Відповісти
Менталитет разный. Минск не Львов. Конечно у вас бы быстрее разобрались.

19 февраля 2014

-Во Львове в ночь на среду протестующие захватили военную часть, здание областной прокуратуры и СБУ.

Как сообщает Интерфакс-Украина, из окон здания областной прокуратуры митингующие выбрасывают бумаги и документы. Большую часть из них собирают и сжигают на большом костре возле входа в здание.
В одном из окон появился активист с бутылкой шампанского, которого протестующие встретили одобрительными возгласами.
показати весь коментар
23.09.2020 22:26 Відповісти
Львів - це невдалий приклад. Під маркою активістів у "ніч гніву" були приїжджі рускоязичні провокатори з Харкова, місцеві гопники і кримінальна шушера.
показати весь коментар
23.09.2020 22:44 Відповісти
Местные гопники же были. И часть внутренних войск сожгли. Как ни крути, там явно агрессии побольше в противостоянии с силовиками.
показати весь коментар
23.09.2020 22:50 Відповісти
Все вірно. Є жорсткий опір, а є тупа і безпідставна агресія. Командування частини ВВ домовилось з протестуючими про те, що ніхто з частини не виїжджає. Але бидло не заспокоїлося і почало кидати пляшки з бензином в казарму, аж поки казарма не згоріла. Відбудовувати казарму прийшлося за наші гроші, гроші платників податків. А от бидло тихенько поховалося по хатах, і ніхто ні за що не поніс покарання.
Просто смілива людина, патріот, їде в Київ на Майдан, а бидло в стаді підло робить зло, адже їхати в Київ страшно - там стріляють.
показати весь коментар
23.09.2020 23:03 Відповісти
Так це місцевий криміналітет під шумок за домовленістю з корупціонероохоронцями палив свої кримінальні справи
показати весь коментар
23.09.2020 23:34 Відповісти
В Україні через місяць після початку майдану теж тільки пісні співали. Все ще попереду.
показати весь коментар
23.09.2020 22:26 Відповісти
Сцена була.
На піаніно грали.
Дівчата беркутівцям каву носили...
Просто тут 90% лахтинських поливають білорусів, звідки їм знати, як тоді було в Україні.
показати весь коментар
23.09.2020 22:37 Відповісти
Дело не в мирности как таковой. Дело в продуманности протеста. У нас она была. Наш протест бил по конкретным точкам отдельными акциями. Мало того, Майдан почти блестяще справлялся с различными властными провокациями, которые пытались его шатать. Оттого и понадобилось в конце-концов Януковичу вводить Беркут и стрелять - иначе не получалось.
Беларуский протест изначально был глупым выпуском пара.
показати весь коментар
23.09.2020 22:55 Відповісти
Лахтинська мразота знущається....
показати весь коментар
23.09.2020 22:31 Відповісти
А вы скорика спросите и кернеса. Это их пацаны.
показати весь коментар
23.09.2020 22:36 Відповісти
Хай просять хутина допомогти, він же для багатьох херой хрінів.
показати весь коментар
23.09.2020 22:38 Відповісти
Вчера фейсбук в рекомендациях подсунул мне какого-то сильно популярного чувака из Беларуси. Угадайте о чем его пост? Только сильно не смейтесь - он "тюнингует" бело-красный флаг. Блеать Карл, мусора и титушня избивает их телок, а они в это время рисуют флаги!
показати весь коментар
23.09.2020 22:38 Відповісти
Так їм можна і валити. Це тупо бандюки. Де білоруська самооборона?
показати весь коментар
23.09.2020 22:42 Відповісти
Самооборона - це коли є напад, атака. А в даному випадку білорусів просто виховують. Вони ******* садомазо...
показати весь коментар
23.09.2020 22:47 Відповісти
юленое мурло Сулима, Миллионы комментов накалякало за сваю бахиню. Них не вышло, взялся за Беларусь.
показати весь коментар
23.09.2020 22:48 Відповісти
Кацапюра, йди за скломоєм, не смерди
показати весь коментар
23.09.2020 23:00 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2020 22:44 Відповісти
в твиттере пишут там началась стрельба
показати весь коментар
23.09.2020 22:45 Відповісти
Одним словом --- ТЕРПИЛЫ !!!!
показати весь коментар
23.09.2020 22:46 Відповісти
МВД РБ переняло позитивный опыт Авакова и создало "Белорусский Корпус"
показати весь коментар
23.09.2020 22:50 Відповісти
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. В обеих интеллект нулевой.
показати весь коментар
23.09.2020 22:52 Відповісти
В ФСБ других не держат....
показати весь коментар
23.09.2020 23:00 Відповісти
ты точно его наличием не обременена,раз такое кнопаеш.Какие есть , лидеры,-это дело белорусов.
показати весь коментар
23.09.2020 23:17 Відповісти
Белорусия любит РАБссию...и дебилов Путлера...
показати весь коментар
23.09.2020 22:53 Відповісти
Кацапи та серби невідомі?
показати весь коментар
23.09.2020 22:54 Відповісти
Крысы Мавзолейные... ваш почерк во Франции,Грузии,Белоруси и Украине одинаков...
показати весь коментар
23.09.2020 22:55 Відповісти
Думаю що це добровольці - "ополчєніє" - з ********** ***** з Лукою завезли... Ось так, через "фігурні піздюлі" отримують білоруси щеплення проти "русскаго міра". Перший, початковий етап - білоруси мішки для биття... Другий почнеться лише тоді коли на цих "добровольців" громадяни Білорусі почнуть полювати як на скажених псів і захоплять всі адміністративні приміщення (міністерства вокзали, телеграфи і т.п.)...
показати весь коментар
23.09.2020 23:07 Відповісти
DS: шизофрения.
показати весь коментар
23.09.2020 23:37 Відповісти
картошачние тятушки где плодят в инкубаторе шо ли
показати весь коментар
23.09.2020 23:40 Відповісти
Бо митингующие принесли цветы при том что мало, но и не того цвета вот елси бы хоть нормально цвет подобрали никто бы их не бил...
показати весь коментар
24.09.2020 00:12 Відповісти
Це братушки-кацапушки.
показати весь коментар
24.09.2020 00:14 Відповісти
Ну вот Штитрлиц я же говорил что Рейх возродится - сказал Мюллер Штирлицу .
- Наши спортивные мальчики уже бьют демонстрантов и они горой за фюрера.

- А за какого они фюрера мой группенфюрер - Московского или Минского?
- Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова
Золото Путина, - оно не для вшивых агентов и перевербованных оппозиционеров … а для сотен тысяч интеллектуалов, которые по прошествии времени поймут, что нет в мире иного пути, кроме национал-рашизма … Кредит Путина для нашего Лукашенки - это мост в будущее, . А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслят, будут говорить о нас, как о легенде! А легенду надо подкармливать! Надо создавать сказочников-соловьевых , которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «Слава Путину !» в чей-то персональный адрес, знайте: там нас ждут, оттуда мы начнём своё великое возрождение национал-рашизма
показати весь коментар
24.09.2020 06:44 Відповісти
Ці невідомі всім відомі - іхтамнєти з московії і курсанти міліцейських закладів Білорусі, які наділи цивільну одежу. А далі будуть з молотками як у Дніпрі організував некий одуд і вілкул с рижною братвою.
показати весь коментар
24.09.2020 09:07 Відповісти
 
 