Во время протестов в Минске были слышны выстрелы, - СМИ
Силовики начали жестко разгонять и задерживать участников протеста возле станции метро "Немига". Очевидцы говорят о звуках выстрелов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.
После выстрелов в толпу силовиков полетела бутылка. В ответ люди в масках и с дубинками начали грубо задерживать людей.
Вечером на "Немиге" вновь собралось несколько десятков людей. Они скандируют "Живет Беларусь".
Кроме того, очевидцы сообщают о взрыве в районе станции метро "Пушкинская". Туда уехало большое количество силовиков и водомет. Также есть информация, что там силовики применили газ против митингующих.
Ранее сообщалось со ссылкой на очевидцев и правозащитников о задержании в разных районах Минска нескольких десятков участников протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики проводят задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
_________________________
Як на мене, то присутність протестів має бути на очах білорусів завжди. Закидайте всі дерева в містах біло-червоними стрічками. Звісно це буде для комунальників зайвий клопіт, щоб їх знімати, але це дуже підніме протестні настрої. Закидуйте вночі і до обід вони провисять в будь якому разі, зняти не встигнуть. Вночі знову стрічки. І так кожну ніч. Люди будуть бачити, що комусь не байдуже. І на мусорів це буде впливати деморалізуюче. Це добре працювало в Україні на Першому, Помаранчевому Майдані. Він, доречі, теж був мирний. Ні зброї, ні навіть потикачів ніхто не мав при собі. І Майдан тоді переміг, були перевибори.
__________________
Як це робити? Купуєте два білих простирадла і червону фарбу для бавовняних тканин. Одне простирадло фарбуєте. Потім їх ріжете на стрічкі по метру і зв'язуєте по двоє. Десь посередині на невеликій відстані дві гайки М16 і все це в кишеню. Вже стемніло? Одягаємо медмаску і на людне перехрестя. Влучний кидок і на світлофорі майорять на вітру і втішають око біла і червона стрічки)).
Але стояти і світити на них не варто. Включаємо задню і йдемо огородами з іншим виробом на інше перехрестя. Це робота. Оплачується перемогою. В окремі ночі ми помаранчевих стрічок по сотні розвішували. До 2010го деякі з них на деревах висіли. Потім Янек дав команду і їх всі познімали комунальники))
Доречі, муніципалітет навіть паркани зносив, де було написано балончиком "Зека геть!"))
...
Одна, та ще й порожня?
Мармизодолоня, бл...
(Між іншим, ти чув, як литовці "харкнули в морду" лукашенківській Білорусі, 22 листопада 2019 року? І білоруси "утерлися", навіть "опозиціонери" зробили вигляд, що нічого не було - у Вільнюсі відбулося урочисте перепоховання останків двох десятків повстанців, разом з Кастусем Калиновським ... Один тільки "дзявкнув", що "Вільно колись було білоруським містом, а повстанці звідти родом, тому нічого дивного...". От тільки чомусь біло-червоно-білих стягів на похованні було більше, ніж литовських...).