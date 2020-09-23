Во время протестов в Минске были слышны выстрелы, - СМИ

Силовики начали жестко разгонять и задерживать участников протеста возле станции метро "Немига". Очевидцы говорят о звуках выстрелов.

После выстрелов в толпу силовиков полетела бутылка. В ответ люди в масках и с дубинками начали грубо задерживать людей.

Вечером на "Немиге" вновь собралось несколько десятков людей. Они скандируют "Живет Беларусь".

Кроме того, очевидцы сообщают о взрыве в районе станции метро "Пушкинская". Туда уехало большое количество силовиков и водомет. Также есть информация, что там силовики применили газ против митингующих.

Ранее сообщалось со ссылкой на очевидцев и правозащитников о задержании в разных районах Минска нескольких десятков участников протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики проводят задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.

