Во время протестов в Минске были слышны выстрелы, - СМИ

Во время протестов в Минске были слышны выстрелы, - СМИ

Силовики начали жестко разгонять и задерживать участников протеста возле станции метро "Немига". Очевидцы говорят о звуках выстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

После выстрелов в толпу силовиков полетела бутылка. В ответ люди в масках и с дубинками начали грубо задерживать людей.

Вечером на "Немиге" вновь собралось несколько десятков людей. Они скандируют "Живет Беларусь".

Кроме того, очевидцы сообщают о взрыве в районе станции метро "Пушкинская". Туда уехало большое количество силовиков и водомет. Также есть информация, что там силовики применили газ против митингующих.

Ранее сообщалось со ссылкой на очевидцев и правозащитников о задержании в разных районах Минска нескольких десятков участников протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики проводят задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах избивают протестующих в Минске

Беларусь (7972) протест (5902)
+13
23.09.2020 22:57
+12
Да уж. Повезло нам с соседями. Очередная северная корея со своими Гулагами будет у нас под боком.
23.09.2020 23:02
+10
*********** психічно хворий покидьок і диктатор , як і кремлівський вилупок !
23.09.2020 23:02
Бацька зовсім офігів. Треба сябрам шарабахи роздавати. Хоча вони з них пуляти не будуть.
23.09.2020 22:57
Карамультуки?
23.09.2020 23:22
23.09.2020 22:57
*********** психічно хворий покидьок і диктатор , як і кремлівський вилупок !
23.09.2020 23:02
Да уж. Повезло нам с соседями. Очередная северная корея со своими Гулагами будет у нас под боком.
23.09.2020 23:02
Фюреры приходят во власть навсегда.ПРОЛЕТАЙрят просит фюрера стать Пастухом Во время протестов в Минске были слышны выстрелы - Цензор.НЕТ 4913 Взять и поделить...
23.09.2020 23:07
Лукашенко уже был колхозным пастухом, а когда пастух стал диктатором,то пастушка плакала и не хотела прощаться со своей коровой
23.09.2020 23:11
Огоррчу немного.Лукашеску был директором Совхоза.А это как говорят в Одессе большие деньги...
23.09.2020 23:13
Это он больше советский как наш Президент Зеленский и его 73%\24% принявших в голосовании?
23.09.2020 23:17
еще есть инфа, что он бьіл надзирателем
24.09.2020 03:39
Тим не меньш заради пам'яти Жизневського треба допомогти сябрам. Люди хочуть бути людьми, а не фурнитурою для мебльованго заповідника совкового музею. Тільки чим?
Як на мене, то присутність протестів має бути на очах білорусів завжди. Закидайте всі дерева в містах біло-червоними стрічками. Звісно це буде для комунальників зайвий клопіт, щоб їх знімати, але це дуже підніме протестні настрої. Закидуйте вночі і до обід вони провисять в будь якому разі, зняти не встигнуть. Вночі знову стрічки. І так кожну ніч. Люди будуть бачити, що комусь не байдуже. І на мусорів це буде впливати деморалізуюче. Це добре працювало в Україні на Першому, Помаранчевому Майдані. Він, доречі, теж був мирний. Ні зброї, ні навіть потикачів ніхто не мав при собі. І Майдан тоді переміг, були перевибори.
Як це робити? Купуєте два білих простирадла і червону фарбу для бавовняних тканин. Одне простирадло фарбуєте. Потім їх ріжете на стрічкі по метру і зв'язуєте по двоє. Десь посередині на невеликій відстані дві гайки М16 і все це в кишеню. Вже стемніло? Одягаємо медмаску і на людне перехрестя. Влучний кидок і на світлофорі майорять на вітру і втішають око біла і червона стрічки)).
Але стояти і світити на них не варто. Включаємо задню і йдемо огородами з іншим виробом на інше перехрестя. Це робота. Оплачується перемогою. В окремі ночі ми помаранчевих стрічок по сотні розвішували. До 2010го деякі з них на деревах висіли. Потім Янек дав команду і їх всі познімали комунальники))
Доречі, муніципалітет навіть паркани зносив, де було написано балончиком "Зека геть!"))
23.09.2020 23:10
Ну ти "Ванько", і "тормоз"... Та біло-червоні стрічки - прапор Польщі!!! Лука і так "сраку на британський прапор рве" про "західний слід" і спроби поляків піднять протестні настрої і відібрать у білорусі Брестську та Гродненську області... А тепер подумай - "На чий млин ти ллєш воду?" Вас ВАНА по принципу тупості підбирає?
24.09.2020 06:46
Советские танки в Венгрии обливали нитроглицерином в 1956 году в Будапеште...
23.09.2020 23:12
Где ты столько нитроглицерина достанешь?)
23.09.2020 23:24
в аптеке
24.09.2020 00:07
Ти ще скажи, що танки кристалами азотистого йоду натирали... По-перше, нітрогліцерин у великих обсягах, поза межами заводського виробництва, не зберігають і у вільному продажі, по усьому світу, він не буває, крім як в малесеньких желатинових капсулках, в аптеках, а ними і блоху підірвать не можна. По-друге, з-за слабкої стійкості при ударах і струсах він сам детонує, тому, як вибухову речовину, його давно перестали використовувать у чистому вигляді... Навіть у вигляді динаміту - дуже обмежено...Ти хоч людей не сміши, "диверсант-підривник"...
24.09.2020 06:41
После выстрелов в толпу силовиков полетела бутылка.

Одна, та ще й порожня?
Мармизодолоня, бл...
23.09.2020 23:14
Чого це порожня??? З квітами
23.09.2020 23:18
Ні, повна... Там було "Мінасцали"...
24.09.2020 06:47
Да, слабо украинская независимая, свободная, унитарная, суверенная мысль воодушевляет белорусских рабов. Один сенатор тщетно создает видимость тролля во имя самого себя.
23.09.2020 23:15
Может Новальный на своём самолёте привезёт в Беларусь хабаровских боевиков повстанцев для координации действий и созданию партизанских отрядов,белорусов нужно кому то вести
23.09.2020 23:15
В Хабаровском Крае оружия на руках больше чем в Украине....за Белорусь ваще молчу Чуваки...одна берданка на колхоз....
23.09.2020 23:19
И та у участкового.
23.09.2020 23:25
А участковый в командировке в Расии
23.09.2020 23:31
Тут надо что бы военные против него пошли... Или народ за "ценой не постоял"!
23.09.2020 23:25
Ось и побачимо, як бялоруси переможуть таргана мирним протестом
23.09.2020 23:25
Так Зеленский сейчас так же с Россией воет глаза в глаза
23.09.2020 23:33
Иной бандит Фургал стоит тысячи ФСБэшников
23.09.2020 23:27
Власть хуже наркотиков. луку надо лечить... но лекарств таких нет.
23.09.2020 23:34
Это взрывались пердаки ватанов от пролетающих над Киевом Оспреев
24.09.2020 00:06
білоруських націоналістів нема... винищили їх як клас ще при сраліну... А так би, якьи були - як мінімум коктейлями накормили би злочинців
24.09.2020 00:42
Та їх не було ще з 16 століття... Останній виступ справжніх білорусів - повстання Наливайка. А потім вони йшли у "польських шорах"... Навіть Кастусь Калиновський витупав за відновлення "Жечі Паспалитай", а не ВКЛ... (Про Костюшка, Міцкевича та інших "литвинів", я вже не кажу...). Навіть при німцях, у Другу Світову, ніякого "націоналістичного руху" не було... Були звичайні колаборанти, що служили німцям "за пайку"...
(Між іншим, ти чув, як литовці "харкнули в морду" лукашенківській Білорусі, 22 листопада 2019 року? І білоруси "утерлися", навіть "опозиціонери" зробили вигляд, що нічого не було - у Вільнюсі відбулося урочисте перепоховання останків двох десятків повстанців, разом з Кастусем Калиновським ... Один тільки "дзявкнув", що "Вільно колись було білоруським містом, а повстанці звідти родом, тому нічого дивного...". От тільки чомусь біло-червоно-білих стягів на похованні було більше, ніж литовських...).
24.09.2020 07:02
24.09.2020 02:16
 
 