Під час протестів у Мінську було чути постріли

Силовики почали жорстко розганяти і затримувати учасників протесту біля станції метро "Немига". Очевидці говорять про звуки пострілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

Після пострілів у натовп силовиків полетіла пляшка. У відповідь люди в масках і з кийками почали грубо затримувати людей.

Увечері на "Немизі" знову зібралося кілька десятків людей. Вони скандують "Живє Бєларусь".

Крім того, очевидці повідомляють про вибух у районі станції метро "Пушкінська". Туди виїхала велика кількість силовиків і водомет. Також є інформація, що там силовики застосували газ проти мітингувальників.

Раніше повідомлялося з посиланням на очевидців і правозахисників про затримання в різних районах Мінська кількох десятків учасників протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Силовики проводять затримання жорстко і з застосуванням кийків. Повідомляється про застосування працівниками міліції водометів і сльозогінного газу.

