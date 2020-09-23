УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7759 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
6 897 33

Під час протестів у Мінську було чути постріли

Під час протестів у Мінську було чути постріли

Силовики почали жорстко розганяти і затримувати учасників протесту біля станції метро "Немига". Очевидці говорять про звуки пострілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

Після пострілів у натовп силовиків полетіла пляшка. У відповідь люди в масках і з кийками почали грубо затримувати людей.

Увечері на "Немизі" знову зібралося кілька десятків людей. Вони скандують "Живє Бєларусь".

Крім того, очевидці повідомляють про вибух у районі станції метро "Пушкінська". Туди виїхала велика кількість силовиків і водомет. Також є інформація, що там силовики застосували газ проти мітингувальників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти "інавгурації" узурпатора Лукашенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося з посиланням на очевидців і правозахисників про затримання в різних районах Мінська кількох десятків учасників протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Силовики проводять затримання жорстко і з застосуванням кийків. Повідомляється про застосування працівниками міліції водометів і сльозогінного газу.

Читайте також: Невідомі у спортивних костюмах і балаклавах б'ють протестувальників у Мінську

Автор: 

Білорусь (8028) протест (2442)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Во время протестов в Минске были слышны выстрелы - Цензор.НЕТ 9236
показати весь коментар
23.09.2020 22:57 Відповісти
+12
Да уж. Повезло нам с соседями. Очередная северная корея со своими Гулагами будет у нас под боком.
показати весь коментар
23.09.2020 23:02 Відповісти
+10
*********** психічно хворий покидьок і диктатор , як і кремлівський вилупок !
показати весь коментар
23.09.2020 23:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бацька зовсім офігів. Треба сябрам шарабахи роздавати. Хоча вони з них пуляти не будуть.
показати весь коментар
23.09.2020 22:57 Відповісти
Карамультуки?
показати весь коментар
23.09.2020 23:22 Відповісти
Во время протестов в Минске были слышны выстрелы - Цензор.НЕТ 9236
показати весь коментар
23.09.2020 22:57 Відповісти
*********** психічно хворий покидьок і диктатор , як і кремлівський вилупок !
показати весь коментар
23.09.2020 23:02 Відповісти
Да уж. Повезло нам с соседями. Очередная северная корея со своими Гулагами будет у нас под боком.
показати весь коментар
23.09.2020 23:02 Відповісти
Фюреры приходят во власть навсегда.ПРОЛЕТАЙрят просит фюрера стать Пастухом Во время протестов в Минске были слышны выстрелы - Цензор.НЕТ 4913 Взять и поделить...
показати весь коментар
23.09.2020 23:07 Відповісти
Лукашенко уже был колхозным пастухом, а когда пастух стал диктатором,то пастушка плакала и не хотела прощаться со своей коровой
показати весь коментар
23.09.2020 23:11 Відповісти
Огоррчу немного.Лукашеску был директором Совхоза.А это как говорят в Одессе большие деньги...
показати весь коментар
23.09.2020 23:13 Відповісти
Это он больше советский как наш Президент Зеленский и его 73%\24% принявших в голосовании?
показати весь коментар
23.09.2020 23:17 Відповісти
еще есть инфа, что он бьіл надзирателем
показати весь коментар
24.09.2020 03:39 Відповісти
Тим не меньш заради пам'яти Жизневського треба допомогти сябрам. Люди хочуть бути людьми, а не фурнитурою для мебльованго заповідника совкового музею. Тільки чим?
_________________________
Як на мене, то присутність протестів має бути на очах білорусів завжди. Закидайте всі дерева в містах біло-червоними стрічками. Звісно це буде для комунальників зайвий клопіт, щоб їх знімати, але це дуже підніме протестні настрої. Закидуйте вночі і до обід вони провисять в будь якому разі, зняти не встигнуть. Вночі знову стрічки. І так кожну ніч. Люди будуть бачити, що комусь не байдуже. І на мусорів це буде впливати деморалізуюче. Це добре працювало в Україні на Першому, Помаранчевому Майдані. Він, доречі, теж був мирний. Ні зброї, ні навіть потикачів ніхто не мав при собі. І Майдан тоді переміг, були перевибори.
__________________
Як це робити? Купуєте два білих простирадла і червону фарбу для бавовняних тканин. Одне простирадло фарбуєте. Потім їх ріжете на стрічкі по метру і зв'язуєте по двоє. Десь посередині на невеликій відстані дві гайки М16 і все це в кишеню. Вже стемніло? Одягаємо медмаску і на людне перехрестя. Влучний кидок і на світлофорі майорять на вітру і втішають око біла і червона стрічки)).
Але стояти і світити на них не варто. Включаємо задню і йдемо огородами з іншим виробом на інше перехрестя. Це робота. Оплачується перемогою. В окремі ночі ми помаранчевих стрічок по сотні розвішували. До 2010го деякі з них на деревах висіли. Потім Янек дав команду і їх всі познімали комунальники))
Доречі, муніципалітет навіть паркани зносив, де було написано балончиком "Зека геть!"))
показати весь коментар
23.09.2020 23:10 Відповісти
Ну ти "Ванько", і "тормоз"... Та біло-червоні стрічки - прапор Польщі!!! Лука і так "сраку на британський прапор рве" про "західний слід" і спроби поляків піднять протестні настрої і відібрать у білорусі Брестську та Гродненську області... А тепер подумай - "На чий млин ти ллєш воду?" Вас ВАНА по принципу тупості підбирає?
показати весь коментар
24.09.2020 06:46 Відповісти
Советские танки в Венгрии обливали нитроглицерином в 1956 году в Будапеште...
показати весь коментар
23.09.2020 23:12 Відповісти
Где ты столько нитроглицерина достанешь?)
показати весь коментар
23.09.2020 23:24 Відповісти
в аптеке
показати весь коментар
24.09.2020 00:07 Відповісти
Ти ще скажи, що танки кристалами азотистого йоду натирали... По-перше, нітрогліцерин у великих обсягах, поза межами заводського виробництва, не зберігають і у вільному продажі, по усьому світу, він не буває, крім як в малесеньких желатинових капсулках, в аптеках, а ними і блоху підірвать не можна. По-друге, з-за слабкої стійкості при ударах і струсах він сам детонує, тому, як вибухову речовину, його давно перестали використовувать у чистому вигляді... Навіть у вигляді динаміту - дуже обмежено...Ти хоч людей не сміши, "диверсант-підривник"...
показати весь коментар
24.09.2020 06:41 Відповісти
После выстрелов в толпу силовиков полетела бутылка.

...
Одна, та ще й порожня?
Мармизодолоня, бл...
показати весь коментар
23.09.2020 23:14 Відповісти
Чого це порожня??? З квітами
показати весь коментар
23.09.2020 23:18 Відповісти
Ні, повна... Там було "Мінасцали"...
показати весь коментар
24.09.2020 06:47 Відповісти
Да, слабо украинская независимая, свободная, унитарная, суверенная мысль воодушевляет белорусских рабов. Один сенатор тщетно создает видимость тролля во имя самого себя.
показати весь коментар
23.09.2020 23:15 Відповісти
Может Новальный на своём самолёте привезёт в Беларусь хабаровских боевиков повстанцев для координации действий и созданию партизанских отрядов,белорусов нужно кому то вести
показати весь коментар
23.09.2020 23:15 Відповісти
В Хабаровском Крае оружия на руках больше чем в Украине....за Белорусь ваще молчу Чуваки...одна берданка на колхоз....
показати весь коментар
23.09.2020 23:19 Відповісти
И та у участкового.
показати весь коментар
23.09.2020 23:25 Відповісти
А участковый в командировке в Расии
показати весь коментар
23.09.2020 23:31 Відповісти
Тут надо что бы военные против него пошли... Или народ за "ценой не постоял"!
показати весь коментар
23.09.2020 23:25 Відповісти
Ось и побачимо, як бялоруси переможуть таргана мирним протестом
показати весь коментар
23.09.2020 23:25 Відповісти
Так Зеленский сейчас так же с Россией воет глаза в глаза
показати весь коментар
23.09.2020 23:33 Відповісти
Иной бандит Фургал стоит тысячи ФСБэшников
показати весь коментар
23.09.2020 23:27 Відповісти
Власть хуже наркотиков. луку надо лечить... но лекарств таких нет.
показати весь коментар
23.09.2020 23:34 Відповісти
Это взрывались пердаки ватанов от пролетающих над Киевом Оспреев
показати весь коментар
24.09.2020 00:06 Відповісти
білоруських націоналістів нема... винищили їх як клас ще при сраліну... А так би, якьи були - як мінімум коктейлями накормили би злочинців
показати весь коментар
24.09.2020 00:42 Відповісти
Та їх не було ще з 16 століття... Останній виступ справжніх білорусів - повстання Наливайка. А потім вони йшли у "польських шорах"... Навіть Кастусь Калиновський витупав за відновлення "Жечі Паспалитай", а не ВКЛ... (Про Костюшка, Міцкевича та інших "литвинів", я вже не кажу...). Навіть при німцях, у Другу Світову, ніякого "націоналістичного руху" не було... Були звичайні колаборанти, що служили німцям "за пайку"...
(Між іншим, ти чув, як литовці "харкнули в морду" лукашенківській Білорусі, 22 листопада 2019 року? І білоруси "утерлися", навіть "опозиціонери" зробили вигляд, що нічого не було - у Вільнюсі відбулося урочисте перепоховання останків двох десятків повстанців, разом з Кастусем Калиновським ... Один тільки "дзявкнув", що "Вільно колись було білоруським містом, а повстанці звідти родом, тому нічого дивного...". От тільки чомусь біло-червоно-білих стягів на похованні було більше, ніж литовських...).
показати весь коментар
24.09.2020 07:02 Відповісти
Під час протестів у Мінську було чути постріли - Цензор.НЕТ 5140
показати весь коментар
24.09.2020 02:16 Відповісти
 
 