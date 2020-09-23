Під час протестів у Мінську було чути постріли
Силовики почали жорстко розганяти і затримувати учасників протесту біля станції метро "Немига". Очевидці говорять про звуки пострілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.
Після пострілів у натовп силовиків полетіла пляшка. У відповідь люди в масках і з кийками почали грубо затримувати людей.
Увечері на "Немизі" знову зібралося кілька десятків людей. Вони скандують "Живє Бєларусь".
Крім того, очевидці повідомляють про вибух у районі станції метро "Пушкінська". Туди виїхала велика кількість силовиків і водомет. Також є інформація, що там силовики застосували газ проти мітингувальників.
Раніше повідомлялося з посиланням на очевидців і правозахисників про затримання в різних районах Мінська кількох десятків учасників протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Силовики проводять затримання жорстко і з застосуванням кийків. Повідомляється про застосування працівниками міліції водометів і сльозогінного газу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
_________________________
Як на мене, то присутність протестів має бути на очах білорусів завжди. Закидайте всі дерева в містах біло-червоними стрічками. Звісно це буде для комунальників зайвий клопіт, щоб їх знімати, але це дуже підніме протестні настрої. Закидуйте вночі і до обід вони провисять в будь якому разі, зняти не встигнуть. Вночі знову стрічки. І так кожну ніч. Люди будуть бачити, що комусь не байдуже. І на мусорів це буде впливати деморалізуюче. Це добре працювало в Україні на Першому, Помаранчевому Майдані. Він, доречі, теж був мирний. Ні зброї, ні навіть потикачів ніхто не мав при собі. І Майдан тоді переміг, були перевибори.
__________________
Як це робити? Купуєте два білих простирадла і червону фарбу для бавовняних тканин. Одне простирадло фарбуєте. Потім їх ріжете на стрічкі по метру і зв'язуєте по двоє. Десь посередині на невеликій відстані дві гайки М16 і все це в кишеню. Вже стемніло? Одягаємо медмаску і на людне перехрестя. Влучний кидок і на світлофорі майорять на вітру і втішають око біла і червона стрічки)).
Але стояти і світити на них не варто. Включаємо задню і йдемо огородами з іншим виробом на інше перехрестя. Це робота. Оплачується перемогою. В окремі ночі ми помаранчевих стрічок по сотні розвішували. До 2010го деякі з них на деревах висіли. Потім Янек дав команду і їх всі познімали комунальники))
Доречі, муніципалітет навіть паркани зносив, де було написано балончиком "Зека геть!"))
...
Одна, та ще й порожня?
Мармизодолоня, бл...
(Між іншим, ти чув, як литовці "харкнули в морду" лукашенківській Білорусі, 22 листопада 2019 року? І білоруси "утерлися", навіть "опозиціонери" зробили вигляд, що нічого не було - у Вільнюсі відбулося урочисте перепоховання останків двох десятків повстанців, разом з Кастусем Калиновським ... Один тільки "дзявкнув", що "Вільно колись було білоруським містом, а повстанці звідти родом, тому нічого дивного...". От тільки чомусь біло-червоно-білих стягів на похованні було більше, ніж литовських...).