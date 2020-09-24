РУС
"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН", - Зеленский

Совет Безопасности ООН должен стать более прозрачным и эффективным органом. Украина готова принимать активное участие в его реформировании.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины отметил, что система ООН все чаще начинает давать сбой - ее атакуют "баги" и "вирусы". Чтобы ООН и в дальнейшем играла важную роль необходимо совершенствовать имеющиеся механизмы.

"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности.

Также читайте: Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский

Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена ", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21647) ООН (4227) Совбез ООН (1139)
+22
Вова, надо было меньше заглядывать в глаза этому нарушителю нашего суверинитета.
И больше заниматься отстаиванием суверинитета, а не гноблением Пороха
Столько времени потеряно зря.Столько предыдущих усилий Украины коту под хвост...
24.09.2020 01:58 Ответить
+15
Скорее с равнодушием. Он сделал все, чтобы Украину перестали слушать на международной арене.
24.09.2020 02:00 Ответить
+15
Вова, а чего ты постеснялся назвать хвамилие этого Члена?
Или потом боязно будет в глаза ему заглядывать?
24.09.2020 02:19 Ответить
А що ? ..
Ху@ло вже/// *гудить * ?
24.09.2020 08:25 Ответить
Пізновато Ваван ти прозрів. Більше того, що ти до цього зробив принесло шкоди Україні на десятки років вперед.
24.09.2020 08:33 Ответить
Войсковые учения России на Северном Кавказе в разгаре. Над территорией Украины пошёл постоянный барраж американских стратегических бомбардировщиков Б-52. Звонок в Белый дом, из Кремля:
- Дональд, как ЭТО понять?!... Что за нагнетание обстановки?!...
- Владимир, в отличие от твоих «ихтамнет», мои в Украине есть… И, в случае чего, мы нанесём удар по «незаконным вооружённым формированиям» на территории Украины… Думаю, украинцы не обидятся, что мы проведём там «учения» «в обстановке, максимально приближенной к боевой…»? Ваших же войск там нет, как и под Дейр-аз-Зором?...
24.09.2020 08:56 Ответить
"Недопустимо, когда один из постоянных членов Совбеза ООН"....Кто барышню платит- тот Ее и танцует,даже на таком высоком уровне, могли бы Зеленский и Кравчук заняться разработкой ядерных боезарядов,тогда будет сувернитет
24.09.2020 08:38 Ответить
максимум что они могут - сбацать на рояле своими боеголовками ...
24.09.2020 10:52 Ответить
Хорошо сказал ,редко ,но и такое бывает.
Как бы только сразу же не забыл о чём вещал,такое тоже бывает.
24.09.2020 09:31 Ответить
И кто же это нарушает? Китай или США ?
24.09.2020 09:35 Ответить
Що це сталося із Зелебенським, таке сказать про паРашу!
24.09.2020 10:23 Ответить
На удивление хорошо сказал. Молодец!
24.09.2020 10:31 Ответить
Нужно принять в уставе изменение при котором страна постоянный член Совбеза ООН, в случае ее прямого участия в агрессии, конфликте и т.д. не имеет право вето ( а то и право голоса), хотя это конечно не поможет потому что в ООН существует тандем РФ-Китай, но все же. А вообще я сторонник расширения постоянных членов Совбеза до 12 стран ( включить Японию, Индию, Германию, Италию, Канаду, Бразилию и Австралию - и вето накладывать 8 ю голосами.)
24.09.2020 10:39 Ответить
