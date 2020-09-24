"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН", - Зеленский

Совет Безопасности ООН должен стать более прозрачным и эффективным органом. Украина готова принимать активное участие в его реформировании.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины отметил, что система ООН все чаще начинает давать сбой - ее атакуют "баги" и "вирусы". Чтобы ООН и в дальнейшем играла важную роль необходимо совершенствовать имеющиеся механизмы.

"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности.

Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена ", - сказал Зеленский.