Нацбанк не намерен искусственно сдерживать курс гривни, - глава НБУ Шевченко

Национальный банк Украины не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, если для этого сложатся рыночные условия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы", – сказал Шевченко.

В сентябре, по его словам, спрос на валюту вырос со стороны импортеров.

"Это обусловило определенное ослабление гривни. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты", – отметил глава Нацбанка и подчеркнул, что сейчас фундаментального давления на гривню нет.

"Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты, вероятно, возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни", – добавил Шевченко.

Национальный банк в начале сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн. Как следствие, курс доллара превысил отметку 28,1 грн. Неделю спустя НБУ для поддержки гривни продал на межбанковском рынке $71 млн, впервые с июля приостановив покупку валюты.

Украинский бизнес в своих проектах на 2021 год закладывает стоимость доллара на уровне 29 грн.

Среднегодовой курс в проекте государственного бюджета на 2021 год составляет 29,1 грн/$.