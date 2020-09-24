Нацбанк не намерен искусственно сдерживать курс гривни, - глава НБУ Шевченко
Национальный банк Украины не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, если для этого сложатся рыночные условия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).
"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы", – сказал Шевченко.
В сентябре, по его словам, спрос на валюту вырос со стороны импортеров.
"Это обусловило определенное ослабление гривни. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты", – отметил глава Нацбанка и подчеркнул, что сейчас фундаментального давления на гривню нет.
"Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты, вероятно, возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни", – добавил Шевченко.
Национальный банк в начале сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн. Как следствие, курс доллара превысил отметку 28,1 грн. Неделю спустя НБУ для поддержки гривни продал на межбанковском рынке $71 млн, впервые с июля приостановив покупку валюты.
Украинский бизнес в своих проектах на 2021 год закладывает стоимость доллара на уровне 29 грн.
Среднегодовой курс в проекте государственного бюджета на 2021 год составляет 29,1 грн/$.
"Украины больше нет!"©(любимая фраза соевых дегенератов).
И наркоман - это ты, кстати.
Бо якщо говорити про абсолютні цифри, то можемо згадати, наприклад, цифри росту ВВП в 2018, 2019 і 2020...
Слухай, ну от тобі не дивно, що навіть при клятих порохоботах був хоч якийсь ріст ВВП, а з січня 2020 (ще до коронакризи) ВВП пішов у мінус? То виходить, нова влада ще гірша?
Це я без іронії, я не за Петра голосував торік (але й не за ЗЕ)...
Різницю відчуваєте?
Отже, якщо, при "клятих порохоботах" при відносно "спокійному" єкономічному розвитку країна ледь животіла, то можна собі уявити, що було би сьогодні з країною з такими "проффєсіаналами"!
Спад та підйом виробництьва має циклічність, мало прив*язану к фамілію того, хто на троні. Це у цівілізованих країнах.
У нас таке можливо бути, але це має назву "саботаж" та "діверсія". Чому так? Тому, що раніше було подібне - Прах у засосі з регіоналами влаштували країні цукрову та паливну "кризу" (адепти Праха цього не пам*ятають, бо у них пам*ять виборча - "тут граєм, тут не граєм, тут рибу завертали") - тоді АМКУ визнало такі дії як "картельна змова" та штрафанув злочинцев у тому числі й Праха.
Тому, можливо, у падінні виробницьтва є і частина якоїсь "картельної змови"...
То щось я у ваших словах логіки тоді не бачу, бо якраз ті, хто був у уряді до 2019, присутні і в уряді слуг народу.
Они халосые потому, что их дебилы выбрали.
Вот как https://censor.net/ru/user/475269 признать, что он дебил?
«Не может быть привилегий или ограничения по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам» (ч. 2 ст. 24 Конституции Украина).
Держите курс доллара и евро.
Ждемо USD «по 8» ?
И обездоленные бабушки Рабиновича куда-то подевались.
Экономика пошла вразнос уже год назад...
Дайош доллар по 40 !