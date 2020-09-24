УКР
Нацбанк не має наміру штучно стримувати курс гривні, - глава НБУ Шевченко

Національний банк України не змінював валютну політику плаваючого курсу і не планує штучно стримувати зміцнення гривні, якщо для цього складуться ринкові умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це глава правління Нацбанку Кирило Шевченко повідомив під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

"Валютна політика не змінюється. Курс формується ринком, а ми тільки згладжуємо надмірні коливання як в один, так і в інший бік. У серпні пропозиція валюти була більшою за попит. Тому курс гривні зміцнювався, а НБУ поповнював резерви", - сказав Шевченко.

У вересні, за його словами, попит на валюту зріс з боку імпортерів.

"Це зумовило певне послаблення гривні. Для згладжування коливань НБУ відновив інтервенції з продажу валюти", - зазначив глава Нацбанку і наголосив, що нині фундаментального тиску на гривню немає.

"Є значна пропозиція валюти з боку експортерів. У жовтні-листопаді пропозиція валюти, ймовірно, зросте завдяки продажам аграріїв. У разі розвороту ринку НБУ не має наміру штучно стримувати зміцнення гривні", - додав Шевченко.

Національний банк на початку вересня купив на міжбанківському валютному ринку $22,5 млн. Як наслідок, курс долара перевищив позначку 28,1 грн. Через тиждень НБУ для підтримки гривні продав на міжбанківському ринку $71 млн, вперше з липня призупинивши покупку валюти.

Український бізнес у своїх проєктах на 2021 рік закладає вартість долара на рівні 29 грн.

Середньорічний курс у проєкті державного бюджету на 2021 рік становить 29,1 грн/$.

Автор: 

валюта (2522) гривня (1821) долар (551) Шевченко Кирило (226)
Топ коментарі
+21
Не надо, какая уже разница. Тем более, что МВФ исключил вопрос о предоставлении Украине следующего транша из проекта календаря заседаний кредитной комиссии. 30 так 30. Так что не стесняйтесь, не сдерживайтесь.
показати весь коментар
24.09.2020 08:49 Відповісти
+16
Зельц тратит деньги, накопленные при Порохе. Похоже, что они уже закончились. Так что будет тебе "доллар по 100"
показати весь коментар
24.09.2020 09:12 Відповісти
+14
Не переймайся, Смолія, який цього не допустив, зелені вже прибрали. 😏
показати весь коментар
24.09.2020 08:57 Відповісти
У них включать дурака любимое занятие, ...вагнеровцы, какие вагнеровцы? Это все фейк. Евро по 33? Ничего не знаем...
показати весь коментар
24.09.2020 09:18 Відповісти
Все ясно. Кто куда, а я в обменник за долларом!
показати весь коментар
24.09.2020 08:49 Відповісти
вовремя же ты проснулся когда он был по 24 у тябя таких мыслев не возникало?
показати весь коментар
24.09.2020 09:33 Відповісти
У меня всегда все окей
показати весь коментар
24.09.2020 09:51 Відповісти
молодца!
показати весь коментар
24.09.2020 10:23 Відповісти
Возникали. Но гривен тогда небыло
показати весь коментар
24.09.2020 10:34 Відповісти
До кінця 2019 року долар буде по 100 грн! (Жєнщіна трєтьєга тисячілєтія).
показати весь коментар
24.09.2020 08:53 Відповісти
А якже Лєрка?
показати весь коментар
24.09.2020 09:04 Відповісти
Фсьо прапала!
"Украины больше нет!"©(любимая фраза соевых дегенератов).
показати весь коментар
24.09.2020 09:31 Відповісти
Та я в курсе. Вы пять лет обзывали Пороха "вальцманом" и в итоге выбрали презиком настоящего еврея - и по маме и по папе, да еще и наркомана. И кто здесь дегенерат?
показати весь коментар
24.09.2020 09:54 Відповісти
Я его "вальцманом" не обзывал - я его называл и называю подонком.
показати весь коментар
24.09.2020 09:56 Відповісти
Это не снимает с тебя вины за выборы президентом Украины тупого еврея - наркомана и ворюгу
показати весь коментар
24.09.2020 10:04 Відповісти
Ну да, он тупой и ...он - миллионер и президент Украины. А ты умный и ...всего лишь никчемный офисный планктон, который никто и звать тебя никак.
И наркоман - это ты, кстати.
показати весь коментар
24.09.2020 10:09 Відповісти
От ти, гострий, сидиш у спамі. А твій зелений ідол у дупі. Причому об два заглиблюєтесь все більше. Напевно так комфортно обидвом. Нє?
показати весь коментар
24.09.2020 12:13 Відповісти
Ну слухати її - себе не поважати, але 24.09.2019 бакс був 24,32 грн, а 24.09.2020 - 28,19 грн... Такого річного росту у нас не було з 2015(
показати весь коментар
24.09.2020 09:10 Відповісти
Нагадай, по чому був бакс восени 2018-го року?
показати весь коментар
24.09.2020 09:29 Відповісти
Я говорю не про абсолютні цифри, а про динаміку...
Бо якщо говорити про абсолютні цифри, то можемо згадати, наприклад, цифри росту ВВП в 2018, 2019 і 2020...

Слухай, ну от тобі не дивно, що навіть при клятих порохоботах був хоч якийсь ріст ВВП, а з січня 2020 (ще до коронакризи) ВВП пішов у мінус? То виходить, нова влада ще гірша?

Це я без іронії, я не за Петра голосував торік (але й не за ЗЕ)...
показати весь коментар
24.09.2020 09:40 Відповісти
при "клятих порохоботах" не було ковіна та країни не самоізолювалися як якись концтабора з розривом єкономічних відношень
Різницю відчуваєте?

Отже, якщо, при "клятих порохоботах" при відносно "спокійному" єкономічному розвитку країна ледь животіла, то можна собі уявити, що було би сьогодні з країною з такими "проффєсіаналами"!
показати весь коментар
24.09.2020 09:53 Відповісти
Новая отмазка зебилов - ковид-19
показати весь коментар
24.09.2020 09:55 Відповісти
Для праховати ковіда нема якщо Прах не презідент!
показати весь коментар
24.09.2020 10:02 Відповісти
Правда экономика и промпроизводство начали падать с октября 2019-го года. Но то таке.
показати весь коментар
24.09.2020 10:02 Відповісти
І що?

Спад та підйом виробництьва має циклічність, мало прив*язану к фамілію того, хто на троні. Це у цівілізованих країнах.
У нас таке можливо бути, але це має назву "саботаж" та "діверсія". Чому так? Тому, що раніше було подібне - Прах у засосі з регіоналами влаштували країні цукрову та паливну "кризу" (адепти Праха цього не пам*ятають, бо у них пам*ять виборча - "тут граєм, тут не граєм, тут рибу завертали") - тоді АМКУ визнало такі дії як "картельна змова" та штрафанув злочинцев у тому числі й Праха.

Тому, можливо, у падінні виробницьтва є і частина якоїсь "картельної змови"...
показати весь коментар
24.09.2020 10:28 Відповісти
Дивно, а самі зелені слуги поклали вину за падіння економіки не на Петю, а на Гончарука...
показати весь коментар
24.09.2020 11:07 Відповісти
А що, ви не знали, що Гончарук та кО "пташенята гнізда Петрова"??? Тому й кажу за ймовірність елементів "саботажу", "діверсії", бо Праху та його адептам чим гірше в країні, тім краще їм - подивіться, вони аж у екстаз впадають, коли чують/читають якусь неприємну новину у країні
показати весь коментар
24.09.2020 11:43 Відповісти
Але Гончарук ніколи не був в уряді Петра, а от Аваков був... І, на відміну від Гончарука, Аваков досі в уряді! І Криклій при Петрі працював у міністерстві внутрішніх справ, а зараз міністр інфраструктури. І Кулеба при Петрі в МЗС працював...
То щось я у ваших словах логіки тоді не бачу, бо якраз ті, хто був у уряді до 2019, присутні і в уряді слуг народу.
показати весь коментар
25.09.2020 13:57 Відповісти
то оце ізза ковіду у нас безвіз хочуть відібрати???
показати весь коментар
24.09.2020 10:02 Відповісти
Ну не из-за предателей Зеленского и Ермака же.

Они халосые потому, что их дебилы выбрали.
Вот как https://censor.net/ru/user/475269 признать, что он дебил?
показати весь коментар
24.09.2020 10:04 Відповісти
Конечно, праховате здесь разрешено унижать, уничижать, оскорблять абсолютное большинство населения страны (минимум - 85%), но думаю, що це ненадолго.

«Не может быть привилегий или ограничения по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам» (ч. 2 ст. 24 Конституции Украина).
показати весь коментар
24.09.2020 10:49 Відповісти
"...Мало ли чего можно рассказать! Не всему же надо верить!"
показати весь коментар
24.09.2020 10:05 Відповісти
Уважно читайте мій пост - падіння ВВП в мінус у нас зафіксовано У СІЧНІ 2020, коли навіть в Китаї епідемія ковіду ще тільки починалася!
показати весь коментар
24.09.2020 10:09 Відповісти
Прикинь при Януковоще был по 8, а при Воне по 5
показати весь коментар
24.09.2020 10:06 Відповісти
То виходить, Смолій штучно гривню тримав? 😮
показати весь коментар
24.09.2020 08:55 Відповісти
На то его и поставили(заменили),не просто так за глазки
показати весь коментар
24.09.2020 08:55 Відповісти
Охметов рулит зеленским
показати весь коментар
24.09.2020 08:57 Відповісти
Ібо как завешьчяла бородатая бабушка - інфляцийа - ето харашо для страни. Хоча чого хвилюватись доларовим мільярдерам: у свій час парАшенка з Лєркою провернув геніальний гешефт, обваливши курс гривні в 3 рази, обдерши і зробивши біднішим кожного українця втричі. То чим гірший мільярдер кало-мойша? Має ручну мавпочку в кріслі Президента, можна погратись на коливаннях курсу валют
показати весь коментар
24.09.2020 08:57 Відповісти
Ты тока забыл, что Завгар вывез камазами все деньги из нацбанка, и ***** напал на Украину, оккупировав районы с наибольшей плотностью пром. предприятий на кв.км. . А так, да, Порошенко до сих пор тебе срет в портки.
показати весь коментар
24.09.2020 09:09 Відповісти
Да-а-а, а ответить по существу нечем...
показати весь коментар
24.09.2020 09:56 Відповісти
А що, Прах та його поплічники припинили промислову та економічну діяльність на окупованій теріторії та економічну діяльність з Мордором?
показати весь коментар
24.09.2020 11:03 Відповісти
для тебя быдло не причина для падения курса - война, оккупация Крыма, отсечение 35% промышленности и 50% предприятий приносивших валюту на Донбассе, одномоментное закрытие традиционных рынков - 60% экспорта, банкротство 40% банков пустышек, перекрытие газа. лох твоя фамилия.
показати весь коментар
24.09.2020 13:11 Відповісти
Для тебе, вальцманутий недоумок, друге пришестя Соєрига - це мета твого нікчемного існування.
показати весь коментар
25.09.2020 01:41 Відповісти
Не паникуйте! Землю взял это дело под личный контроль!
показати весь коментар
24.09.2020 09:03 Відповісти
Зе
показати весь коментар
24.09.2020 09:05 Відповісти
Да какая разница! Дуб или сосна, - всеравно дерево.
показати весь коментар
24.09.2020 09:37 Відповісти
Не надо держать курс гривни!
Держите курс доллара и евро.
показати весь коментар
24.09.2020 09:08 Відповісти
Так шо, «сбилась мєчта ідіота» (с) ?
Ждемо USD «по 8» ?
показати весь коментар
24.09.2020 09:09 Відповісти
Нарид проголосует за мртветчука с петушарием и Пальчевским, те вообще по 5 доллар сделают...
показати весь коментар
24.09.2020 09:14 Відповісти
Не треба нам «по $8» і менше, бо то було при проклятій Юльці))
показати весь коментар
24.09.2020 09:45 Відповісти
Серьезно. Она из тюрьмы курс держала?
показати весь коментар
24.09.2020 09:59 Відповісти
Я имею вовсе не лично её ввиду (ибо не фанат кого либо из властьимущих), а имею ввиду то недавнее время, когда гривна была в 3,5 раза дороже, а платёжки за коммуналку вообще были на порядок меньше, что говорит о беспредельно растущей ненасытности наших мафиози.
показати весь коментар
24.09.2020 17:15 Відповісти
Ну все... Похоже пришел пипец..... Ждем доллар по 500...…..
показати весь коментар
24.09.2020 09:32 Відповісти
Жди
показати весь коментар
24.09.2020 10:07 Відповісти
И Дубинский не водит вокруг НБУ хороводы из работяг с предприятий Коломойского.
И обездоленные бабушки Рабиновича куда-то подевались.
показати весь коментар
24.09.2020 09:32 Відповісти
А фули, всё хорошо, прекрасная маркиза!
показати весь коментар
24.09.2020 09:38 Відповісти
та у вас просто уже не чем его сдерживать
показати весь коментар
24.09.2020 09:49 Відповісти
При тотальном падении экономики и промпроизводства гривна реально уже ни на чем не держится.
показати весь коментар
24.09.2020 10:00 Відповісти
Функції НБУ забезпечити стабільність валюти а якщо НБУ це невиконує то навіщо такий НБУ
показати весь коментар
24.09.2020 09:54 Відповісти
по моему все на много проще. Пришел Зеленский, все притихли, схемы приостановили. Доллар никому не надо , упал до 22. Схемы возобновили и пошли выводить валюту за кордон доллар полез в гору
показати весь коментар
24.09.2020 10:07 Відповісти
Все еще проще - валюта есть отражением состояния экономики.

Экономика пошла вразнос уже год назад...
показати весь коментар
24.09.2020 10:14 Відповісти
Приказ Зели - закон для подчинённого!
Дайош доллар по 40 !
показати весь коментар
24.09.2020 10:11 Відповісти
зеленая пидаросня когда ***** вас уже вынесут
показати весь коментар
24.09.2020 10:28 Відповісти
то что замена главы нацбанка была во многом и за то, что курс гривни крепчал, было понятно сразу, беня заказал бакс за 40 грн, цирк выполняет.
показати весь коментар
24.09.2020 12:21 Відповісти
А что по поводу бешенного печатного станка нацбанкир скажет , будут ли его с розетки хотя бы после 24 00 выключать ? Потому что если станок сгорит , то возможна катастрофа
показати весь коментар
24.09.2020 14:43 Відповісти
 
 