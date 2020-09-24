Нацбанк не має наміру штучно стримувати курс гривні, - глава НБУ Шевченко

Національний банк України не змінював валютну політику плаваючого курсу і не планує штучно стримувати зміцнення гривні, якщо для цього складуться ринкові умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це глава правління Нацбанку Кирило Шевченко повідомив під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

"Валютна політика не змінюється. Курс формується ринком, а ми тільки згладжуємо надмірні коливання як в один, так і в інший бік. У серпні пропозиція валюти була більшою за попит. Тому курс гривні зміцнювався, а НБУ поповнював резерви", - сказав Шевченко.

У вересні, за його словами, попит на валюту зріс з боку імпортерів.

"Це зумовило певне послаблення гривні. Для згладжування коливань НБУ відновив інтервенції з продажу валюти", - зазначив глава Нацбанку і наголосив, що нині фундаментального тиску на гривню немає.

"Є значна пропозиція валюти з боку експортерів. У жовтні-листопаді пропозиція валюти, ймовірно, зросте завдяки продажам аграріїв. У разі розвороту ринку НБУ не має наміру штучно стримувати зміцнення гривні", - додав Шевченко.

Національний банк на початку вересня купив на міжбанківському валютному ринку $22,5 млн. Як наслідок, курс долара перевищив позначку 28,1 грн. Через тиждень НБУ для підтримки гривні продав на міжбанківському ринку $71 млн, вперше з липня призупинивши покупку валюти.

Український бізнес у своїх проєктах на 2021 рік закладає вартість долара на рівні 29 грн.

Середньорічний курс у проєкті державного бюджету на 2021 рік становить 29,1 грн/$.