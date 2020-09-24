За сутки в ВСУ выявили 57 случаев COVID-19, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 24 сентября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют 645 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрированы 57 новых случаев острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 14 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и 2 работника ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Винницкого региона - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 2 военнослужащих, изолятор воинской части Одесской области - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 43 человека (Киевская область - 14 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Львовская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 2 военнослужащего и 1 работник ВС Украины, Одесская область - 9 военнослужащих, Хмельницкая и Ривненская области - по 2 военнослужащих, Полтавская, Днепропетровская и Волынская области - по 1 военнослужащему, Тернополь и Тернопольская область - по 2 работника ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 1 967 человек, летальных случаев - 10.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 791 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 180 человек.

