За добу в ЗСУ виявили 57 випадків COVID-19, - Командування Медсил

Станом на 10:00 24 вересня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 645 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець та 2 працівники ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Вінницького регіону – 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці, ізолятор військової частини Одеської області – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 43 особи (Київська область – 14 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Львівська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Одеська область – 9 військовослужбовців, Хмельницька та Рівненська області – по 2 військовослужбовці, Полтавська, Дніпропетровська та Волинська області – по 1 військовослужбовцю, Тернопільська та Тернопільська області – по 2 працівники ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали 1967 осіб, летальних випадків – 10.

На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 791 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 180 осіб.

