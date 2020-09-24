Представились сотрудниками СБУ: в Сумах неизвестные похитили полковника ВСУ Юрия Полоуса
Около 2:00 в Сумах неизвестные похитили полковника Юрия Полоуса, командира 117 бригады территориальной обороны.
Об том на своей странице в Facebook написала координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, вахтеру неизвестные в масках представились как сотрудники СБУ, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего о такой операции не знают. Полицией введен план перехват.
"Мне кажется, что когда в пограничной области неизвестные похищают офицера, ответственного за оборону области, реакция должна быть немного сильнее, чем розыскные действия. Тем более мы уже имеем опыт похищения русскими двух украинских пограничников в Сумской области. Этот случай, кстати, так и не был расследован. Негласно в контрразведке решили, что у пограничников просто были с русскими общие дела. Хотя известны обстоятельства и факты, которые свидетельствуют совсем о другом", - написала она.
"Надеюсь, что с полковником все в порядке. И с нашим государством тоже", - добавила Решетилова.
Позже она добавила, что "вполне вероятно, что это одна из мер контртеррористических учений": "Если так, то ок".
Напомним, в 2019 году по случаю Дня Вооруженных Сил Украины командир 117-й отдельной бригады территориальной обороны г. Сумы, полковник Юрий Полоус получил наградной лист с присвоением звания "Народный Герой Украины" - за выполнение важной миссии - розыск и возвращение тел погибших на Родину.
Их товарищи из фсбу похищают
....
Длинный английский лук смеётся над твоим коментом, ыкспэрт...
тобі "за порєбрік" та на сру.нет
.
.
Ну і нарешті Пєця привів Зєлю. А Зєля вже доробляє те, що Пєця недоробив - доліквідовує Україну.
Про шансы ты чеченцам расскажи, которых был всего 1 млн., но РФия им дань сегодня платит.
Необходимо, хотя бы в период проведения мокселями военных учений, усилить границу дополнительными войсками на том участке.
Зєлю геть. Дострокові.
Особливої уваги заслуговує відсутність вогнепальної зброї та дозволів на її повсякденне носіння навіть серед офіцерських чинів в країні, яка знаходиться в стані війни.