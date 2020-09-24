РУС
24 810 59

Представились сотрудниками СБУ: в Сумах неизвестные похитили полковника ВСУ Юрия Полоуса

Представились сотрудниками СБУ: в Сумах неизвестные похитили полковника ВСУ Юрия Полоуса

Около 2:00 в Сумах неизвестные похитили полковника Юрия Полоуса, командира 117 бригады территориальной обороны.

Об том на своей странице в Facebook написала координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, вахтеру неизвестные в масках представились как сотрудники СБУ, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего о такой операции не знают. Полицией введен план перехват.

"Мне кажется, что когда в пограничной области неизвестные похищают офицера, ответственного за оборону области, реакция должна быть немного сильнее, чем розыскные действия. Тем более мы уже имеем опыт похищения русскими двух украинских пограничников в Сумской области. Этот случай, кстати, так и не был расследован. Негласно в контрразведке решили, что у пограничников просто были с русскими общие дела. Хотя известны обстоятельства и факты, которые свидетельствуют совсем о другом", - написала она.

"Надеюсь, что с полковником все в порядке. И с нашим государством тоже", - добавила Решетилова.

Позже она добавила, что "вполне вероятно, что это одна из мер контртеррористических учений": "Если так, то ок".

Напомним, в 2019 году по случаю Дня Вооруженных Сил Украины командир 117-й отдельной бригады территориальной обороны г. Сумы, полковник Юрий Полоус получил наградной лист с присвоением звания "Народный Герой Украины" - за выполнение важной миссии - розыск и возвращение тел погибших на Родину.

+41
Пока гниды из сбу доят шлюх
Их товарищи из фсбу похищают
....
24.09.2020 11:40 Ответить
+28
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 6480Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 6566
24.09.2020 11:54 Ответить
+25
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 7144
24.09.2020 12:11 Ответить
Пока гниды из сбу доят шлюх
Их товарищи из фсбу похищают
....
24.09.2020 11:40 Ответить
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 7144
24.09.2020 12:11 Ответить
Стрелы не способны пробить панцирь, только болты тяжелого арбалета имели небольшой шанс.
24.09.2020 14:26 Ответить
На картинке кольчужно-латный вариант. На теле как раз таки кольчуга.
Длинный английский лук смеётся над твоим коментом, ыкспэрт...
24.09.2020 19:45 Ответить
Видимо панцирь был пропит рыцарем, поскольку это самый важные элемент защиты после шлема. Это основной элемент защиты даже в античных армиях.
25.09.2020 09:14 Ответить
Опять кто-то "заказал" и снова инсценируют?
24.09.2020 11:47 Ответить
Через пару днів його покажуть на московських телеАналах і скажуть що він був "затриманий при переході кордону". Відомий сценарій. Потім почнеться чергова епопея про обмін полоненими.
24.09.2020 11:48 Ответить
Може на рыбалке?
24.09.2020 11:49 Ответить
Сергея Ткаченко уже нашли? Юрий Полоус это второе похищение из этой серии?
24.09.2020 11:50 Ответить
Это будет уже далеко не первый реальный повод...
показать весь комментарий
А злив операції по вангерівцям - це не привід вимагати відставку Зєлі? А Єрмак - не привід вимагати відставку?
показать весь комментарий
Я думаю, що для початку треба призначити Юлю прем'єром. Бо народ вже почав підзабувати хто ВОна.
24.09.2020 22:00 Ответить
Перше це відставка Зеленського, а друге вільний продаж зброї, доки всіх не повбивали чи не викрали. Який сенс в такій поліції , тільки в тому щоб зареєстрували кримінальний випадок і місце де було тіло чи труп крейдою обвели.
24.09.2020 13:32 Ответить
Тут мне барышня одна нравится. Пойду предствлюсь сотрудником СБУ.
24.09.2020 11:50 Ответить
Все вірно. СБУ - сексуальна більшість України.
24.09.2020 12:07 Ответить
Зельцу немного осталось. А потом либо ты ее поведешь в ЗАГС, либо она тебя поведет к прокурору. Ну и "родственников" барышни с ружьем, заряженным солью, тоже нельзя исключать...
24.09.2020 13:21 Ответить
verfluchte Scheiße, що ти тут забув?

тобі "за порєбрік" та на сру.нет
24.09.2020 11:56 Ответить
Его похитила ТА СТОРОНА ! .
.
.
24.09.2020 11:52 Ответить
24.09.2020 11:54 Ответить
Т-с-с... Такими провокационными заявлениями можно сорвать хрупкое перемирие.
24.09.2020 11:58 Ответить
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 6480Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 6566
24.09.2020 11:54 Ответить
опять спецоперация тайная подстава ао имени Кондор..жаль нельзя с собой носить автомат галил или малюк и полномочия должны быть неприкасаемые..дно
24.09.2020 11:55 Ответить
При Порохе был бардак, но он постоянно уменьшался. При клоуне это бардак только постоянно растет!
24.09.2020 12:01 Ответить
Ага. Бардак зменьшувавсь разом з висадженими в повітря арсеналами. Закінчивсь бардак доповіддю британського полковника Глена Гранда, який констатував, що укрармія як була совковою до Порошенка, так такою і залишилась. І шансів виграти протистояння у великій російській теж совковій армії у українців нема.
Ну і нарешті Пєця привів Зєлю. А Зєля вже доробляє те, що Пєця недоробив - доліквідовує Україну.
24.09.2020 13:11 Ответить
Ну, ка скажи,сколько территории освобождено сейчас, и сколько при Порохе? При том, что там пришлось все с нуля создавать, а плесень получила все готовенькое.
Про шансы ты чеченцам расскажи, которых был всего 1 млн., но РФия им дань сегодня платит.
24.09.2020 14:30 Ответить
Підкацапські повії Медвечукі Бойкі та їх шобла відчувають себе в Україні як в дома, президент на їхньому боці. То чуму би кацапам не смикати до себе укрвійськових?
24.09.2020 12:09 Ответить
***, кто служит в тылу, какие то недоумки, то кто то придет с ПВО пусковые платы снимет, кто то офицера выкрадет, где *** расстрелы дебилов воров и холуев кремля и это разве армия?дно.
24.09.2020 12:09 Ответить
Походу завтра Ермак с Фокином опять запоют песню что нужно пойти на уступки кремлю чтобы освабадить наших салдат. Для етого наши колаборанты и попросили и даже поспособствовали врагу захватить нашего офицера чтобы был повод сказать лохторату что мол мы же идем на уступки и мировую потому что для людей стараемся
24.09.2020 12:13 Ответить
А может и не представились. Когда СБУ руководит ООО "95 квартал" возможны любые ""Маски -шоу"
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 2935
24.09.2020 12:18 Ответить
билетер 95 квартала с липовым званием, ставленник суркисов!!!!
24.09.2020 12:56 Ответить
Атветочка москальні на операцію з вагнеровцями
24.09.2020 12:18 Ответить
У наших мусоров была и есть дурная привычка - мол показывать удостоверение необязательно при общении. Более того некоторые при этом еще и грубят.
24.09.2020 12:21 Ответить
пойди пойми это мент или бандит переодетый. Вот вам и прецедент.
24.09.2020 12:22 Ответить
сначала мертвечук путем покупки кучи телеканалов при молчаливом одобрении зеленой колабры захватил медиэфир , руками пальчевского захватит и Киев ( хотелось бы ошибиться , но пока все идет к тому !! ) , ну а там и до все оставшейся Украины доберется.. оглянемся , а мы уж все в плену кремлядского паука , ... по зеленому мирному плану !!
24.09.2020 12:22 Ответить
...вахтеру неизвестные в масках представились как сотрудники СБУ... И Шо?! Неизвестных в масках с корочками якобы СБУ вахтер безпрепятственно пропустил на территорию?... Странно все это...
24.09.2020 12:29 Ответить
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 9198
24.09.2020 12:33 Ответить
Я так розумію що, общага військова і мала б бути на території військової частини. Чи полковник жив у робітничій общазі бо, мати цивільного вахтера у військовій общазі якось дивно?
24.09.2020 13:01 Ответить
Сумская область наиболее уязвима для внезапного вторжения вражеских войск (мокселей). Из Сум прямая дорога в Киев (наиболее короткий путь по карте). В области обитает немало ватников-малоросов.
Необходимо, хотя бы в период проведения мокселями военных учений, усилить границу дополнительными войсками на том участке.
24.09.2020 13:06 Ответить
Як би так робила контрозвідка у часи ВВВ - за таке вкрадення вже б розстріляли всіх винних....Полковник ще й двері у хату, мабуть, відчинив, тай перед цим не доповів про це черговому по частині чи керівництву...Або був пьяний, або геть дурний, або і те і друге....Які полковники - такі і війська...Наші "брати" так і Зе....забируть з схрону, прикинувшись Папою Римським....Ганьба перш за все організації військових та їх розвідці....
24.09.2020 13:10 Ответить
СБУ, ФСБ... яка різниця? Що Янек, що Пєця, що Зєля - одна шобла російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
24.09.2020 13:13 Ответить
Я так розумію що, відносно провадження справ, які стосуються військовослужбовців навіть СБУ має мати свої обмеження і не може діяти окремо від військової служби правопорядку та військової прокуратури. Тому, логічно що, затримання мало би проводитися за їх участі, а самостійно на військові об'єкти вони не мали б права допуску і дій. Хоча я не знайомий з діючим протоколом але така мала б бути логіка. Дивно і те що, високопосадовий службовець проживав не на території військової частини.
Особливої уваги заслуговує відсутність вогнепальної зброї та дозволів на її повсякденне носіння навіть серед офіцерських чинів в країні, яка знаходиться в стані війни.
24.09.2020 13:29 Ответить
Полоус, брат, Аркадия Бабченко по материнской линии..
24.09.2020 15:05 Ответить
опять спецоперация тайная подстава по имени Кондор..жаль нельзя с собой носить автомат галил или малюк и полномочия должны быть неприкасаемые..дно
24.09.2020 15:20 Ответить
Медведчук постоянно ездит на встречи с кремлёвским Фюрером, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего об этом не знают. Источник: https://censor.net/ru/n3221003
24.09.2020 21:11 Ответить
 
 