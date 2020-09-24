Представились сотрудниками СБУ: в Сумах неизвестные похитили полковника ВСУ Юрия Полоуса

Около 2:00 в Сумах неизвестные похитили полковника Юрия Полоуса, командира 117 бригады территориальной обороны.

Об том на своей странице в Facebook написала координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, вахтеру неизвестные в масках представились как сотрудники СБУ, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего о такой операции не знают. Полицией введен план перехват.

"Мне кажется, что когда в пограничной области неизвестные похищают офицера, ответственного за оборону области, реакция должна быть немного сильнее, чем розыскные действия. Тем более мы уже имеем опыт похищения русскими двух украинских пограничников в Сумской области. Этот случай, кстати, так и не был расследован. Негласно в контрразведке решили, что у пограничников просто были с русскими общие дела. Хотя известны обстоятельства и факты, которые свидетельствуют совсем о другом", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали шесть членов преступной группы, похитивших предпринимателя и удерживавших его больше недели: требовали $2 млн. ФОТОрепортаж

"Надеюсь, что с полковником все в порядке. И с нашим государством тоже", - добавила Решетилова.

Позже она добавила, что "вполне вероятно, что это одна из мер контртеррористических учений": "Если так, то ок".

Напомним, в 2019 году по случаю Дня Вооруженных Сил Украины командир 117-й отдельной бригады территориальной обороны г. Сумы, полковник Юрий Полоус получил наградной лист с присвоением звания "Народный Герой Украины" - за выполнение важной миссии - розыск и возвращение тел погибших на Родину.