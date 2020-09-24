УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10243 відвідувача онлайн
Новини
24 810 59

Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса

Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса

Приблизно о 2:00 в Сумах невідомі викрали полковника Юрія Полоуса, командира 117 бригади територіальної оборони.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вахтеру невідомі в масках представились як співробітники СБУ, проте ні в СБУ, ні в прокуратурі нічого про таку операцію не знають. Поліцією введено план перехоплення.

"Мені здається, що коли в прикордонній області невідомі викрадають офіцера, відповідального за оборону області, реакція має бути трохи сильнішою, ніж розшукові дії. Тим більше ми вже маємо досвід викрадення росіянами двох українських прикордонників у Сумській області. Цей випадок, до речі, так і не був розслідуваний. Негласно у контррозвідці вирішили, що прикордонники просто мали з росіянами спільні справи. Хоча відомі обставини і факти свідчать зовсім про інше", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали шістьох членів злочинної групи, які викрали підприємця й утримували його понад тиждень: вимагали $2 млн. ФОТОрепортаж

"Сподіваюся, що з полковником все гаразд. І з нашою державою теж", - додала Решетилова.

Пізніше вона додала, що "цілком імовірно, що це один із заходів контртерористичних навчань": "Якщо так, то ок".

Нагадаємо, в 2019 році з нагоди Дня Збройних Сил України командир 117-ї окремої бригади територіальної оборони м. Суми, полковник Юрій Полоус отримав нагородний лист із присвоєнням звання "Народний Герой України" - за виконання важливої ​​місії - розшук і повернення тіл загиблих на батьківщину .

Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса 01

Автор: 

викрадення (832) Суми (974) Решетилова Кобилинська Ольга (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Пока гниды из сбу доят шлюх
Их товарищи из фсбу похищают
....
показати весь коментар
24.09.2020 11:40 Відповісти
+28
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 6480Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 6566
показати весь коментар
24.09.2020 11:54 Відповісти
+25
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 7144
показати весь коментар
24.09.2020 12:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока гниды из сбу доят шлюх
Их товарищи из фсбу похищают
....
показати весь коментар
24.09.2020 11:40 Відповісти
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 7144
показати весь коментар
24.09.2020 12:11 Відповісти
Стрелы не способны пробить панцирь, только болты тяжелого арбалета имели небольшой шанс.
показати весь коментар
24.09.2020 14:26 Відповісти
На картинке кольчужно-латный вариант. На теле как раз таки кольчуга.
Длинный английский лук смеётся над твоим коментом, ыкспэрт...
показати весь коментар
24.09.2020 19:45 Відповісти
Видимо панцирь был пропит рыцарем, поскольку это самый важные элемент защиты после шлема. Это основной элемент защиты даже в античных армиях.
показати весь коментар
25.09.2020 09:14 Відповісти
Опять кто-то "заказал" и снова инсценируют?
показати весь коментар
24.09.2020 11:47 Відповісти
Через пару днів його покажуть на московських телеАналах і скажуть що він був "затриманий при переході кордону". Відомий сценарій. Потім почнеться чергова епопея про обмін полоненими.
показати весь коментар
24.09.2020 11:48 Відповісти
Може на рыбалке?
показати весь коментар
24.09.2020 11:49 Відповісти
Сергея Ткаченко уже нашли? Юрий Полоус это второе похищение из этой серии?
показати весь коментар
24.09.2020 11:50 Відповісти
Это будет уже далеко не первый реальный повод...
показати весь коментар
24.09.2020 13:18 Відповісти
А злив операції по вангерівцям - це не привід вимагати відставку Зєлі? А Єрмак - не привід вимагати відставку?
показати весь коментар
24.09.2020 13:18 Відповісти
Я думаю, що для початку треба призначити Юлю прем'єром. Бо народ вже почав підзабувати хто ВОна.
показати весь коментар
24.09.2020 22:00 Відповісти
Перше це відставка Зеленського, а друге вільний продаж зброї, доки всіх не повбивали чи не викрали. Який сенс в такій поліції , тільки в тому щоб зареєстрували кримінальний випадок і місце де було тіло чи труп крейдою обвели.
показати весь коментар
24.09.2020 13:32 Відповісти
Тут мне барышня одна нравится. Пойду предствлюсь сотрудником СБУ.
показати весь коментар
24.09.2020 11:50 Відповісти
Все вірно. СБУ - сексуальна більшість України.
показати весь коментар
24.09.2020 12:07 Відповісти
Зельцу немного осталось. А потом либо ты ее поведешь в ЗАГС, либо она тебя поведет к прокурору. Ну и "родственников" барышни с ружьем, заряженным солью, тоже нельзя исключать...
показати весь коментар
24.09.2020 13:21 Відповісти
verfluchte Scheiße, що ти тут забув?

тобі "за порєбрік" та на сру.нет
показати весь коментар
24.09.2020 11:56 Відповісти
Его похитила ТА СТОРОНА ! .
.
.
показати весь коментар
24.09.2020 11:52 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2020 11:54 Відповісти
Т-с-с... Такими провокационными заявлениями можно сорвать хрупкое перемирие.
показати весь коментар
24.09.2020 11:58 Відповісти
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 6480Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 6566
показати весь коментар
24.09.2020 11:54 Відповісти
опять спецоперация тайная подстава ао имени Кондор..жаль нельзя с собой носить автомат галил или малюк и полномочия должны быть неприкасаемые..дно
показати весь коментар
24.09.2020 11:55 Відповісти
При Порохе был бардак, но он постоянно уменьшался. При клоуне это бардак только постоянно растет!
показати весь коментар
24.09.2020 12:01 Відповісти
Ага. Бардак зменьшувавсь разом з висадженими в повітря арсеналами. Закінчивсь бардак доповіддю британського полковника Глена Гранда, який констатував, що укрармія як була совковою до Порошенка, так такою і залишилась. І шансів виграти протистояння у великій російській теж совковій армії у українців нема.
Ну і нарешті Пєця привів Зєлю. А Зєля вже доробляє те, що Пєця недоробив - доліквідовує Україну.
показати весь коментар
24.09.2020 13:11 Відповісти
Ну, ка скажи,сколько территории освобождено сейчас, и сколько при Порохе? При том, что там пришлось все с нуля создавать, а плесень получила все готовенькое.
Про шансы ты чеченцам расскажи, которых был всего 1 млн., но РФия им дань сегодня платит.
показати весь коментар
24.09.2020 14:30 Відповісти
Підкацапські повії Медвечукі Бойкі та їх шобла відчувають себе в Україні як в дома, президент на їхньому боці. То чуму би кацапам не смикати до себе укрвійськових?
показати весь коментар
24.09.2020 12:09 Відповісти
***, кто служит в тылу, какие то недоумки, то кто то придет с ПВО пусковые платы снимет, кто то офицера выкрадет, где *** расстрелы дебилов воров и холуев кремля и это разве армия?дно.
показати весь коментар
24.09.2020 12:09 Відповісти
Походу завтра Ермак с Фокином опять запоют песню что нужно пойти на уступки кремлю чтобы освабадить наших салдат. Для етого наши колаборанты и попросили и даже поспособствовали врагу захватить нашего офицера чтобы был повод сказать лохторату что мол мы же идем на уступки и мировую потому что для людей стараемся
показати весь коментар
24.09.2020 12:13 Відповісти
А может и не представились. Когда СБУ руководит ООО "95 квартал" возможны любые ""Маски -шоу"
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 2935
показати весь коментар
24.09.2020 12:18 Відповісти
билетер 95 квартала с липовым званием, ставленник суркисов!!!!
показати весь коментар
24.09.2020 12:56 Відповісти
Атветочка москальні на операцію з вагнеровцями
показати весь коментар
24.09.2020 12:18 Відповісти
У наших мусоров была и есть дурная привычка - мол показывать удостоверение необязательно при общении. Более того некоторые при этом еще и грубят.
показати весь коментар
24.09.2020 12:21 Відповісти
пойди пойми это мент или бандит переодетый. Вот вам и прецедент.
показати весь коментар
24.09.2020 12:22 Відповісти
сначала мертвечук путем покупки кучи телеканалов при молчаливом одобрении зеленой колабры захватил медиэфир , руками пальчевского захватит и Киев ( хотелось бы ошибиться , но пока все идет к тому !! ) , ну а там и до все оставшейся Украины доберется.. оглянемся , а мы уж все в плену кремлядского паука , ... по зеленому мирному плану !!
показати весь коментар
24.09.2020 12:22 Відповісти
...вахтеру неизвестные в масках представились как сотрудники СБУ... И Шо?! Неизвестных в масках с корочками якобы СБУ вахтер безпрепятственно пропустил на территорию?... Странно все это...
показати весь коментар
24.09.2020 12:29 Відповісти
Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса - Цензор.НЕТ 9198
показати весь коментар
24.09.2020 12:33 Відповісти
Я так розумію що, общага військова і мала б бути на території військової частини. Чи полковник жив у робітничій общазі бо, мати цивільного вахтера у військовій общазі якось дивно?
показати весь коментар
24.09.2020 13:01 Відповісти
Сумская область наиболее уязвима для внезапного вторжения вражеских войск (мокселей). Из Сум прямая дорога в Киев (наиболее короткий путь по карте). В области обитает немало ватников-малоросов.
Необходимо, хотя бы в период проведения мокселями военных учений, усилить границу дополнительными войсками на том участке.
показати весь коментар
24.09.2020 13:06 Відповісти
Як би так робила контрозвідка у часи ВВВ - за таке вкрадення вже б розстріляли всіх винних....Полковник ще й двері у хату, мабуть, відчинив, тай перед цим не доповів про це черговому по частині чи керівництву...Або був пьяний, або геть дурний, або і те і друге....Які полковники - такі і війська...Наші "брати" так і Зе....забируть з схрону, прикинувшись Папою Римським....Ганьба перш за все організації військових та їх розвідці....
показати весь коментар
24.09.2020 13:10 Відповісти
СБУ, ФСБ... яка різниця? Що Янек, що Пєця, що Зєля - одна шобла російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
24.09.2020 13:13 Відповісти
Я так розумію що, відносно провадження справ, які стосуються військовослужбовців навіть СБУ має мати свої обмеження і не може діяти окремо від військової служби правопорядку та військової прокуратури. Тому, логічно що, затримання мало би проводитися за їх участі, а самостійно на військові об'єкти вони не мали б права допуску і дій. Хоча я не знайомий з діючим протоколом але така мала б бути логіка. Дивно і те що, високопосадовий службовець проживав не на території військової частини.
Особливої уваги заслуговує відсутність вогнепальної зброї та дозволів на її повсякденне носіння навіть серед офіцерських чинів в країні, яка знаходиться в стані війни.
показати весь коментар
24.09.2020 13:29 Відповісти
Полоус, брат, Аркадия Бабченко по материнской линии..
показати весь коментар
24.09.2020 15:05 Відповісти
опять спецоперация тайная подстава по имени Кондор..жаль нельзя с собой носить автомат галил или малюк и полномочия должны быть неприкасаемые..дно
показати весь коментар
24.09.2020 15:20 Відповісти
Медведчук постоянно ездит на встречи с кремлёвским Фюрером, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего об этом не знают. Источник: https://censor.net/ru/n3221003
показати весь коментар
24.09.2020 21:11 Відповісти
 
 