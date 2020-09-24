Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса
Приблизно о 2:00 в Сумах невідомі викрали полковника Юрія Полоуса, командира 117 бригади територіальної оборони.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, вахтеру невідомі в масках представились як співробітники СБУ, проте ні в СБУ, ні в прокуратурі нічого про таку операцію не знають. Поліцією введено план перехоплення.
"Мені здається, що коли в прикордонній області невідомі викрадають офіцера, відповідального за оборону області, реакція має бути трохи сильнішою, ніж розшукові дії. Тим більше ми вже маємо досвід викрадення росіянами двох українських прикордонників у Сумській області. Цей випадок, до речі, так і не був розслідуваний. Негласно у контррозвідці вирішили, що прикордонники просто мали з росіянами спільні справи. Хоча відомі обставини і факти свідчать зовсім про інше", - написала вона.
"Сподіваюся, що з полковником все гаразд. І з нашою державою теж", - додала Решетилова.
Пізніше вона додала, що "цілком імовірно, що це один із заходів контртерористичних навчань": "Якщо так, то ок".
Нагадаємо, в 2019 році з нагоди Дня Збройних Сил України командир 117-ї окремої бригади територіальної оборони м. Суми, полковник Юрій Полоус отримав нагородний лист із присвоєнням звання "Народний Герой України" - за виконання важливої місії - розшук і повернення тіл загиблих на батьківщину .
Их товарищи из фсбу похищают
Длинный английский лук смеётся над твоим коментом, ыкспэрт...
тобі "за порєбрік" та на сру.нет
Ну і нарешті Пєця привів Зєлю. А Зєля вже доробляє те, що Пєця недоробив - доліквідовує Україну.
Про шансы ты чеченцам расскажи, которых был всего 1 млн., но РФия им дань сегодня платит.
Необходимо, хотя бы в период проведения мокселями военных учений, усилить границу дополнительными войсками на том участке.
Зєлю геть. Дострокові.
Особливої уваги заслуговує відсутність вогнепальної зброї та дозволів на її повсякденне носіння навіть серед офіцерських чинів в країні, яка знаходиться в стані війни.