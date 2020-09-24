Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса

Приблизно о 2:00 в Сумах невідомі викрали полковника Юрія Полоуса, командира 117 бригади територіальної оборони.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вахтеру невідомі в масках представились як співробітники СБУ, проте ні в СБУ, ні в прокуратурі нічого про таку операцію не знають. Поліцією введено план перехоплення.

"Мені здається, що коли в прикордонній області невідомі викрадають офіцера, відповідального за оборону області, реакція має бути трохи сильнішою, ніж розшукові дії. Тим більше ми вже маємо досвід викрадення росіянами двох українських прикордонників у Сумській області. Цей випадок, до речі, так і не був розслідуваний. Негласно у контррозвідці вирішили, що прикордонники просто мали з росіянами спільні справи. Хоча відомі обставини і факти свідчать зовсім про інше", - написала вона.

"Сподіваюся, що з полковником все гаразд. І з нашою державою теж", - додала Решетилова.

Пізніше вона додала, що "цілком імовірно, що це один із заходів контртерористичних навчань": "Якщо так, то ок".

Нагадаємо, в 2019 році з нагоди Дня Збройних Сил України командир 117-ї окремої бригади територіальної оборони м. Суми, полковник Юрій Полоус отримав нагородний лист із присвоєнням звання "Народний Герой України" - за виконання важливої ​​місії - розшук і повернення тіл загиблих на батьківщину .