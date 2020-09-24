РУС
Украина признает паспорта Косово, - замглавы МИД Боднар

Украина признает паспорта Косово, - замглавы МИД Боднар

Украина не признала Косово, но работает с паспортами, выданными этим частично признанным государством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар албанскому телеканалу RTV Ora.

"Мы официально не признали Косово, но есть определенные шаги (навстречу). В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь (в Албании. - Ред.) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно, начиная с таких небольших шагов, мы можем двигаться к определенным результатам", - отметил замглавы МИД.

Боднар отметил, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с такой ситуацией вокруг оккупированного Крыма, о чем часто заявляют в России.

"Для нас нет параллели между этими двумя случаями ... В случае с Косово мы имеем страну, которую признал ряд стран, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией", - указал он.

По заключению Международного суда ООН, одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году не противоречило нормам международного права. В настоящее время Косово признано 116 странами, включая США и большинством стран ЕС. Однако отказались признавать Косово Испания, Словакия, Греция, Кипр и Румыния. Не признает Косово и Украина.

+10
Це жах....
Це перший крок до признання паспортів ДНР.
24.09.2020 12:34
+5
В Косово были этнические чистки, поэтому, в отличие от Донбасса и Крыма, для косоваров это был единственный шанс выжить в борьбе с имперской нацией. В Украине не было никаких чисток, а война полностью инициирована и поддерживается другой имперской нацией.
24.09.2020 13:08
+4
1 декабря 2009 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Международном суде в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Гааге начались https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 слушания о законности одностороннего провозглашения независимости Косова . 22 июля 2010 года Международный суд ООН признал законность решения властей Косова о провозглашении независимости от Сербии.
24.09.2020 12:41
Ідіот...
24.09.2020 12:32
Це жах....
Це перший крок до признання паспортів ДНР.
24.09.2020 12:34
Тобою ?

Или ты ещё не знаешь, что Россия уже выдала 200 000 паспортов ?
24.09.2020 13:17
Рососія видає свої паспорти. А лугандони видають свої. Якщо ми признаєм паспорти Косово, то, значить, готовимось признати видані лугандоном.
24.09.2020 14:51
116 стран признали, а мы не признаем, но работаем с паспортами, вопрос почему?
24.09.2020 12:35
А потому. Якщо ми признаєм Косово, стане питання признання лугандону. Ситуація подібна.
24.09.2020 14:52
Статью перечитай внимательно ,баран ,ничего подобного у нас нет и в помине
24.09.2020 16:05
Баранидло, пішов . А чому Україна не визнає Косово? Не знаєш? Тому, що ти довбень зелений.
24.09.2020 18:03
1 декабря 2009 года в Международном суде в Гааге начались слушания о законности одностороннего провозглашения независимости Косова . 22 июля 2010 года Международный суд ООН признал законность решения властей Косова о провозглашении независимости от Сербии.
24.09.2020 12:41
А какая разница между Косово и ОРДЛО? -- большая ! Сербы начали войну и убивали их , Украина не начала, войну вот в чем разница
24.09.2020 13:16
А зря.
24.09.2020 12:49
При Порохе такого не было.Зебилы просто идиоты.
24.09.2020 12:56
Рішення прийняте минулого року.
А такі рішення сторони готують роками.
Не здивуюсь, якщо виявиться, що перемовини із цього питання почалися ще до Майдану.
24.09.2020 16:07
Косово це головна біль Сербії.
Сербія підтримує московію завжди.(Голосування в ООН і багато іншого.)

Тобто нема жодного сенсу не признавати Косово, тим більше якщо 116 країн признають, роблячи тим самим приємне сербам, які будути братушками московинам нам зовсім не друзі.
24.09.2020 13:03
В Косово были этнические чистки, поэтому, в отличие от Донбасса и Крыма, для косоваров это был единственный шанс выжить в борьбе с имперской нацией. В Украине не было никаких чисток, а война полностью инициирована и поддерживается другой имперской нацией.
24.09.2020 13:08
Косово - это не аналог Крыма. Косово - аналог Украины.
24.09.2020 13:09
Так в ЕС будут поступать с паспортами ДНР иЛНР, будут с ними работать. А признавать не будут.
24.09.2020 13:12
Дурной поп тебя крестил
24.09.2020 13:18
Украина признает паспорта Косово, - замглавы МИД Боднар -- правильный ответ Украине сербским нацистам которые воюют на Донбасе против Украины и их поддерживает власть Сербии .
24.09.2020 13:21
В цій ситуації, якщо не знаєш, як поступити правильно- дивись, як робить Ізраїль. Не дивлячись ні на кого, Ізраїль не спішить визнавати Косово. Так само не визнають незалежність Косова в Боснії і Герцеговині, Молдові, Грузії, Кіпрі та Греції, Азербайджані з Арменією, Індія, Іспанії, ЮАР та інших. Навіть багато мусульманських країн остерігаються визнавати Косова з зрозумілих причин. Тому Україні потрібно бути максимально чутливими до подібних питань.
24.09.2020 13:43
В цих країн мабуть сербські бойовики не воюють на стороні агресора, під неформальним прикриттям від їх влади.
24.09.2020 14:08
"...29 сербів, раніше засуджених сербським судом через участь у війні на Донбасі. Зазвичай все закінчувалося умовним вироком, який передбачає, що бійці не вчинятимуть той самий злочин протягом певного періоду часу - від одного до п'яти років."
Хоча й не визнають їх терористами.
Чотирьох засудили до реальних строків.
https://www.radiosvoboda.org/a/29656229.html
24.09.2020 16:13
А паспорта ДНР не признала?
(пока?)
24.09.2020 14:18
Подожди, скоро, это будет следующий шаг согласно совместного плана Зеленского и Путина мир через капитуляцию
24.09.2020 14:53
Признание паспортов Косово то же самое что признание самого Косово. Не возможно признание паспортов страны которую ты не признаешь! Это один из шагов к признанию ОРДЛО согласно совместного плану Зеленского и Путина. Это политика Зеленского - мир через капитуляцию.
24.09.2020 14:52
Косово - это детище США. Без них никакого Косова бы не было. Предлагаешь Зеленскому пойти против США ?
24.09.2020 15:57
Надо отблагодарить Сербию за ее поддержку Московии, признав Косово независимым.
24.09.2020 18:13
Ох и дятлы! Вернется же бумерангом - постепенной легализацией аннексии Крыма
24.09.2020 21:27
 
 