Украина признает паспорта Косово, - замглавы МИД Боднар
Украина не признала Косово, но работает с паспортами, выданными этим частично признанным государством.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар албанскому телеканалу RTV Ora.
"Мы официально не признали Косово, но есть определенные шаги (навстречу). В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь (в Албании. - Ред.) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно, начиная с таких небольших шагов, мы можем двигаться к определенным результатам", - отметил замглавы МИД.
Боднар отметил, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с такой ситуацией вокруг оккупированного Крыма, о чем часто заявляют в России.
"Для нас нет параллели между этими двумя случаями ... В случае с Косово мы имеем страну, которую признал ряд стран, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией", - указал он.
По заключению Международного суда ООН, одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году не противоречило нормам международного права. В настоящее время Косово признано 116 странами, включая США и большинством стран ЕС. Однако отказались признавать Косово Испания, Словакия, Греция, Кипр и Румыния. Не признает Косово и Украина.
Це перший крок до признання паспортів ДНР.
Или ты ещё не знаешь, что Россия уже выдала 200 000 паспортов ?
А такі рішення сторони готують роками.
Не здивуюсь, якщо виявиться, що перемовини із цього питання почалися ще до Майдану.
Сербія підтримує московію завжди.(Голосування в ООН і багато іншого.)
Тобто нема жодного сенсу не признавати Косово, тим більше якщо 116 країн признають, роблячи тим самим приємне сербам, які будути братушками московинам нам зовсім не друзі.
Хоча й не визнають їх терористами.
Чотирьох засудили до реальних строків.
https://www.radiosvoboda.org/a/29656229.html
(пока?)