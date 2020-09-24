УКР
Україна визнає паспорти Косова, - заступник глави МЗС Боднар

Україна не визнала Косова, але працює з паспортами, виданими цією частково визнаною державою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар албанському телеканалу RTV Ora.

"Ми офіційно не визнали Косова, але є певні кроки (назустріч). Торік ми ухвалили рішення працювати з паспортами Косова. Зараз наш посол тут (в Албанії. – Ред.) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатися до певних результатів", – заявив заступник глави МЗС.

Боднар наголосив, що ситуація з Косовом не має нічого спільного із такою ситуацією навколо окупованого Криму, про що часто заявляють у Росії.

"Для нас немає паралелі між цими двома випадками… У випадку з Косовом ми маємо країну, яку визнала низка країн, а у випадку Криму йдеться про територію, яка була відібрана силою Росією", – зауважив він.

За висновком Міжнародного суду ООН, одностороннє проголошення незалежності Косова у 2008 році не суперечило нормам міжнародного права. На цей час Косово визнане 116 країнами, включно зі США та більшістю країн ЄС. Однак відмовилися визнавати Косово Іспанія, Словаччина, Греція, Кіпр та Румунія. Не визнає Косова й Україна.

+10
Це жах....
Це перший крок до признання паспортів ДНР.
24.09.2020 12:34
+5
В Косово были этнические чистки, поэтому, в отличие от Донбасса и Крыма, для косоваров это был единственный шанс выжить в борьбе с имперской нацией. В Украине не было никаких чисток, а война полностью инициирована и поддерживается другой имперской нацией.
24.09.2020 13:08
+4
1 декабря 2009 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Международном суде в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Гааге начались https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 слушания о законности одностороннего провозглашения независимости Косова . 22 июля 2010 года Международный суд ООН признал законность решения властей Косова о провозглашении независимости от Сербии.
24.09.2020 12:41
Ідіот...
24.09.2020 12:32
Це жах....
Це перший крок до признання паспортів ДНР.
24.09.2020 12:34
Тобою ?

Или ты ещё не знаешь, что Россия уже выдала 200 000 паспортов ?
24.09.2020 13:17
Рососія видає свої паспорти. А лугандони видають свої. Якщо ми признаєм паспорти Косово, то, значить, готовимось признати видані лугандоном.
показати весь коментар
24.09.2020 14:51
116 стран признали, а мы не признаем, но работаем с паспортами, вопрос почему?
24.09.2020 12:35
А потому. Якщо ми признаєм Косово, стане питання признання лугандону. Ситуація подібна.
показати весь коментар
24.09.2020 14:52
Статью перечитай внимательно ,баран ,ничего подобного у нас нет и в помине
24.09.2020 16:05
Баранидло, пішов . А чому Україна не визнає Косово? Не знаєш? Тому, що ти довбень зелений.
показати весь коментар
24.09.2020 18:03
1 декабря 2009 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Международном суде в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Гааге начались https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 слушания о законности одностороннего провозглашения независимости Косова . 22 июля 2010 года Международный суд ООН признал законность решения властей Косова о провозглашении независимости от Сербии.
24.09.2020 12:41
А какая разница между Косово и ОРДЛО? -- большая ! Сербы начали войну и убивали их , Украина не начала, войну вот в чем разница
показати весь коментар
24.09.2020 13:16
А зря.
24.09.2020 12:49
При Порохе такого не было.Зебилы просто идиоты.
24.09.2020 12:56
Рішення прийняте минулого року.
А такі рішення сторони готують роками.
Не здивуюсь, якщо виявиться, що перемовини із цього питання почалися ще до Майдану.
24.09.2020 16:07
Косово це головна біль Сербії.
Сербія підтримує московію завжди.(Голосування в ООН і багато іншого.)

Тобто нема жодного сенсу не признавати Косово, тим більше якщо 116 країн признають, роблячи тим самим приємне сербам, які будути братушками московинам нам зовсім не друзі.
24.09.2020 13:03
В Косово были этнические чистки, поэтому, в отличие от Донбасса и Крыма, для косоваров это был единственный шанс выжить в борьбе с имперской нацией. В Украине не было никаких чисток, а война полностью инициирована и поддерживается другой имперской нацией.
24.09.2020 13:08
Косово - это не аналог Крыма. Косово - аналог Украины.
24.09.2020 13:09
Так в ЕС будут поступать с паспортами ДНР иЛНР, будут с ними работать. А признавать не будут.
24.09.2020 13:12
Дурной поп тебя крестил
24.09.2020 13:18
Украина признает паспорта Косово, - замглавы МИД Боднар -- правильный ответ Украине сербским нацистам которые воюют на Донбасе против Украины и их поддерживает власть Сербии .
24.09.2020 13:21
В цій ситуації, якщо не знаєш, як поступити правильно- дивись, як робить Ізраїль. Не дивлячись ні на кого, Ізраїль не спішить визнавати Косово. Так само не визнають незалежність Косова в Боснії і Герцеговині, Молдові, Грузії, Кіпрі та Греції, Азербайджані з Арменією, Індія, Іспанії, ЮАР та інших. Навіть багато мусульманських країн остерігаються визнавати Косова з зрозумілих причин. Тому Україні потрібно бути максимально чутливими до подібних питань.
24.09.2020 13:43
В цих країн мабуть сербські бойовики не воюють на стороні агресора, під неформальним прикриттям від їх влади.
показати весь коментар
24.09.2020 14:08
"...29 сербів, раніше засуджених сербським судом через участь у війні на Донбасі. Зазвичай все закінчувалося умовним вироком, який передбачає, що бійці не вчинятимуть той самий злочин протягом певного періоду часу - від одного до п'яти років."
Хоча й не визнають їх терористами.
Чотирьох засудили до реальних строків.
https://www.radiosvoboda.org/a/29656229.html
24.09.2020 16:13
А паспорта ДНР не признала?
(пока?)
24.09.2020 14:18
Подожди, скоро, это будет следующий шаг согласно совместного плана Зеленского и Путина мир через капитуляцию
24.09.2020 14:53
Признание паспортов Косово то же самое что признание самого Косово. Не возможно признание паспортов страны которую ты не признаешь! Это один из шагов к признанию ОРДЛО согласно совместного плану Зеленского и Путина. Это политика Зеленского - мир через капитуляцию.
24.09.2020 14:52
Косово - это детище США. Без них никакого Косова бы не было. Предлагаешь Зеленскому пойти против США ?
24.09.2020 15:57
Надо отблагодарить Сербию за ее поддержку Московии, признав Косово независимым.
24.09.2020 18:13
Ох и дятлы! Вернется же бумерангом - постепенной легализацией аннексии Крыма
24.09.2020 21:27
 
 