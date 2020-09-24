Україна визнає паспорти Косова, - заступник глави МЗС Боднар

Україна не визнала Косова, але працює з паспортами, виданими цією частково визнаною державою.

"Ми офіційно не визнали Косова, але є певні кроки (назустріч). Торік ми ухвалили рішення працювати з паспортами Косова. Зараз наш посол тут (в Албанії. – Ред.) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатися до певних результатів", – заявив заступник глави МЗС.

Боднар наголосив, що ситуація з Косовом не має нічого спільного із такою ситуацією навколо окупованого Криму, про що часто заявляють у Росії.

"Для нас немає паралелі між цими двома випадками… У випадку з Косовом ми маємо країну, яку визнала низка країн, а у випадку Криму йдеться про територію, яка була відібрана силою Росією", – зауважив він.

За висновком Міжнародного суду ООН, одностороннє проголошення незалежності Косова у 2008 році не суперечило нормам міжнародного права. На цей час Косово визнане 116 країнами, включно зі США та більшістю країн ЄС. Однак відмовилися визнавати Косово Іспанія, Словаччина, Греція, Кіпр та Румунія. Не визнає Косова й Україна.

