Фокин извинился за использование слова "повстанцы"
Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин извинился за оговорку в недавнем интервью "Украинскому радио", когда, говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на украинско-российской границе, чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации, "опрометчиво употребил термин "повстанцы".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе", - сказал он.
Фокин отметил, что ему действительно жаль, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс в обществе.
"В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово!", - подчеркнул он.
21 сентября Фокин в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио" отметил, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов.
"Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны такими, что состоялись. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым может быть на год, может – на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили", - сказал он.
Фокин указал, что Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.
"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
проводить Ідіотичну політику ?
І навіть погоджусь
Але Вибачте,прихильники Пєті, -не треба було просирати Владу на рівному місці.... !
а сколько бы еще разного и нового смог совершить он за это время для подобных ретроспектив
оно никто и зовут его никак, обычный нафталиновый ватный совок.
типа новое лицо со старыми шрамами *********** зебарана .
Підтер сраку пальцями і тут він теж винен! Де б всі зараз були якщо Порох,
як ви любите його обзивати? Вже почали обсерати Армію,бьєте ветеранів АТО,
смердючи прокацапськи канали поливають брудом все українське ,ZIKовці тому приклад.
Ківи та Рабиновичи взагалі оборзіли і ми то терпимо? А що далі???
Старый долбоеп ничего кроме мордовских фейков не читает?
Но зачем при этом тявкать на Порошенко и оправдываться враньем?
Это ты, мудило Фокинское, помнишь эту речь на английском?
... а українцям - "вибачте".
Так вони нас "ведуть до миру".
Заявление "по собственному" на стол Зе-наркомана и НАХ на дачу ромашки выращивать, доживать старость.