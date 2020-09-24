РУС
Фокин извинился за использование слова "повстанцы"

Фокин извинился за использование слова

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин извинился за оговорку в недавнем интервью "Украинскому радио", когда, говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на украинско-российской границе, чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации, "опрометчиво употребил термин "повстанцы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе", - сказал он.

Фокин отметил, что ему действительно жаль, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс в обществе.

"В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово!", - подчеркнул он.

21 сентября Фокин в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио" отметил, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня "полощут в грязи", потому что в Украине не любят пожилых людей

"Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны такими, что состоялись. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым может быть на год, может – на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили", - сказал он.

Фокин указал, что Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил он.

+76
))да да, это все Порошенко виноват.
24.09.2020 12:40 Ответить
+46
если к речи Порошенко в Цюрихе то да повстанцы были но слово выдернуто из контекста Порошенко сказал что боевики и военные России захватившие часть Донбасса называют себя типа что они ПОВСТАНЦЫ.. Фокин не "проститучничай" старый козел..да помню стрелку на стадионе некого Вовы с Порошенко который орал в типа дебатах е..тах мол повстанцы Донбасса.. посмотрите видосик.. той стрелки...
24.09.2020 13:03 Ответить
+44
Тю. Так нафига тогда этот Фокин.

ЗЕ оправдывается Порохом.
Ермак оправдывается Порохом.
Фокин оправдывается Порохом.
СН оправдывается Порохом.

А нафига ж вы Пороха на весь этот оправдывающийся ватный шлак меняли?
24.09.2020 12:44 Ответить
да какая разница!
24.09.2020 14:06 Ответить
Хоть паржом!
24.09.2020 15:27 Ответить
Твоя роль ублюдок Фокин - закрыть свой рот, и тихо повеситься. Альтернатива - громко застрелиться.
24.09.2020 13:46 Ответить
БРЕШЕ,ГОТОВИТЬ СОТОВАРИЩИ ЯКУСЬ КАПОСТЬ.
24.09.2020 20:04 Ответить
НЕ подобається Клоун ?
проводить Ідіотичну політику ?
І навіть погоджусь




Але Вибачте,прихильники Пєті, -не треба було просирати Владу на рівному місці.... !
24.09.2020 13:46 Ответить
Коли так говорив ̶З̶а̶р̶а̶т̶у̶с̶т̶р̶а̶ Порошенко, петріотам було не так прикро, бо він говорив про це неукраїнською мовою і з гідністю. Так само, як їх не напрягала участь Ведмедчука у переговорах з повсталими терористами...
24.09.2020 13:47 Ответить
Це ж на який день до маразматика дошло - жирафи віддихають.
24.09.2020 13:51 Ответить
хорошо, что они оглядываются на порошенко, но плохо, что все еще и по прошествии 1.5 года...
а сколько бы еще разного и нового смог совершить он за это время для подобных ретроспектив
24.09.2020 15:25 Ответить
пипец, неужели высеры старого маразматика дегенерата стоят внимания?
оно никто и зовут его никак, обычный нафталиновый ватный совок.
типа новое лицо со старыми шрамами *********** зебарана .
24.09.2020 13:59 Ответить
Жаль,,що старих маразматиків типу Фокіна треба "просвіщати" з допомогою "зуботичин".. Бо туго доходить.. ((
24.09.2020 14:14 Ответить
Слова пороха: "Я вступил в свою должность как президент мира. Подписав Минские договоренности, я объявил о прекращении огня и начал реализовывать все пункты, без исключения, подписанные представителями Украины, России и повстанцами" "Несмотря на перемирие, повстанцы, которых тренирует и обеспечивает всем необходимым Россия, продолжают вести войну против украинских Вооруженных Сил, обстреливая жилые районы из артиллерии и убивая мирных граждан"
24.09.2020 14:26 Ответить
та им хоть ссы в глаза, всё равно Зеленский будет виноват.
24.09.2020 14:28 Ответить
один ссыт в глаза инфой из Форбс с 2014 года, другой инфой из Цюриха 2015 года. очнитесь, зебилы! 2020-й год на дворе, а ваш упоротыш считает, что война идёт с "той стороной".
24.09.2020 14:34 Ответить
А в 2015-м согласно словам твоего кумира, на Донбассе типа была война с "повстанцами", а сейчас уже нет ? Разве там всё настолько сильно изменилось ? По-моему за 5 лет там не изменилось ничего - агрессия рашки никуда не делась, а твой Петя бубнил про каких-то "повстанцев", красиво подпевая пуйлу про "гражданскую войну"
24.09.2020 15:55 Ответить
С "rebels", кацапа под британской проксей. Украина сейчас воюет с "pro-russian rebels", США - с "ISIS rebels", "Taliban rebels" и т.д.
24.09.2020 16:00 Ответить
О, оказывается Порошенко в Цюрихе на русском выступал, а мы все думали, что на английском.
24.09.2020 14:33 Ответить
Ты дурной ? Про переводчиков в твоём селе не слышали ?
24.09.2020 15:52 Ответить
Зебобик-"переводчик", иди в свое село и учи понятие "передача модальности" при переводе.
24.09.2020 15:56 Ответить
Ще один дурник вірить в ООН, де ерефія входить в Раду Безпеки з правом вето.
24.09.2020 14:33 Ответить
Шановні! То вже набридло чути та бачити! У всьому винен Порошенко.
Підтер сраку пальцями і тут він теж винен! Де б всі зараз були якщо Порох,
як ви любите його обзивати? Вже почали обсерати Армію,бьєте ветеранів АТО,
смердючи прокацапськи канали поливають брудом все українське ,ZIKовці тому приклад.
Ківи та Рабиновичи взагалі оборзіли і ми то терпимо? А що далі???
24.09.2020 14:55 Ответить
парашенка не мог, он - патриот
24.09.2020 15:04 Ответить
Полтора года во вем на Пороха кивают, во дятлы тупорылые.
24.09.2020 15:10 Ответить
"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики"

Старый долбоеп ничего кроме мордовских фейков не читает?
24.09.2020 15:21 Ответить
Допустим случайно оговорился (хотя вряд ли) ну ладно, извинился.
Но зачем при этом тявкать на Порошенко и оправдываться враньем?
24.09.2020 15:22 Ответить
Это политика, она основана на вранье. А ты в политике слаб.
24.09.2020 15:49 Ответить
Что да, то да, до гениальности 74% мне конечно далеко.
24.09.2020 16:01 Ответить
Дерьмо ватное.
24.09.2020 15:37 Ответить
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/34281.phtml Вот меньше всего мне хотелось описывать маразматические бредни Кравчука и его приятеля Фокина, но таки придётся уделить им внимание
24.09.2020 15:49 Ответить
", если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года"
Это ты, мудило Фокинское, помнишь эту речь на английском?
24.09.2020 16:05 Ответить
Пердло должен сидеть на печи.
24.09.2020 16:37 Ответить
А Зєля на зоні.
24.09.2020 16:41 Ответить
У діда плохіша, як у Путіна Вовки, чомусь синхронні обмовки. Розумний спочатку думає, а потім говорить, дурень - спочатку говорить, потім думає, а далі вибачається, мовляв вилетіло з рота, щось криве і гидотне. Україні потрібен не мир від гвалтівника, а вигнати зброєю окупанта із захапаної ним нашої землі.
24.09.2020 17:09 Ответить
Фокін - совєтський маразматік. Цікаво, що посилається на Пороха для виправдання. Тобто, Пороха критикують, але для виправдань посилаються на нього, як на еталон )).
24.09.2020 17:12 Ответить
Вот шо значит животворящий всенародный пендаль.А взагали,маразм-вещь необратимая.
24.09.2020 17:39 Ответить
Для "тієї сторони" - інтерв'ю де "благородні повстанці"...
... а українцям - "вибачте".
Так вони нас "ведуть до миру".
24.09.2020 17:53 Ответить
При "дебатах " на стадіоні зеленській сказав .що на Донбасі воюють повстанці. Я після цього "мудрий нарід" вибрав його своїм президентом,то що ви хочете з фокіна--його завдяки революції "на граніті" було викинуто з примьєр міністра Для бидла -народа любий брехун підходить ,бо це табун баранів.
24.09.2020 18:22 Ответить
це не маразм. "все по фрейду"
24.09.2020 18:35 Ответить
Фокин может засунуть свои извинения себе в ЖО...!
Заявление "по собственному" на стол Зе-наркомана и НАХ на дачу ромашки выращивать, доживать старость.
24.09.2020 19:20 Ответить
Старая путлеровская заднеприводная тварь !!! 🤮
24.09.2020 22:45 Ответить
Йди у дупу, маразматик совковий...
24.09.2020 22:56 Ответить
всё верно заявил.
25.09.2020 01:27 Ответить
Та да, а шо еще ожидать от амнезийника... и когда уже его мятежная душа упокоится... Вангую...АМИНЬ.
25.09.2020 12:58 Ответить
