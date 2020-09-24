Фокін вибачився за використання слова "повстанці"

Перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вибачився за обмовку в недавньому інтерв'ю "Українському радіо", коли, говорячи про необхідність розміщення військового контингенту ООН на українсько-російському кордоні, щоб виключити поставки допомоги, передовсім військової, з території Російської Федерації, "необачно вжив термін "повстанці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"І хоча це слово використовувалося і попереднім президентом України, зокрема, в його промові, якщо не помиляюся, в Цюріхському університеті в січні 2015 року, правильно було б сказати "бойовики". Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і як один з перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україну повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації в Тристоронній контактній групі", - сказав він.

Фокін зазначив, що йому дійсно шкода, що його застереження викликали такий значний резонанс в суспільстві.

Також читайте: Якщо Зеленський не звільняє Фокіна після його заяв про Донбас, значить він поділяє таку риторику, – Геращенко

"Водночас хочу запевнити всіх, що зусилля, які ми з колегами докладаємо для досягнення нашої з вами спільної мети - відновлення суверенітету України і територіальної цілісності нашої держави в міжнародно-визнаних кордонах, мають незрівнянно більше значення, ніж невдало вжите слово!", - підкреслив він.

21 вересня Фокін в ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо" зазначив, що можна використовувати мандат Ради безпеки ООН і сформувати "міжнародний тимчасовий уряд" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.

"Тому що, як правило, подібні вибори однією зі сторін визнаються сфальсифікованими, нелегітимними тощо. А якщо це буде проведено під егідою ООН, то ніхто навіть і рота не відкриє. Вибори будуть визнані такими, що відбулися. У мандат Ради безпеки ООН записано право створювати міжнародний тимчасовий уряд з терміном необхідним може бути на рік, може - на два. А безпеку забезпечити можуть міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН. Ця пропозиція, по суті, не нова, про неї вже говорили", - сказав він.

Фокін вказав, що Росія раніше погодилася на такий спосіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН повинен бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.

Читайте: Фокін сказав, що може піти через місяць: мене "полощуть у багні", тому що в Україні не люблять людей похилого віку

"Звичайно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий же контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або по всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій будуть проводитися вибори", - зазначив він.