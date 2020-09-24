УКР
Фокін вибачився за використання слова "повстанці"

Фокін вибачився за використання слова

Перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вибачився за обмовку в недавньому інтерв'ю "Українському радіо", коли, говорячи про необхідність розміщення військового контингенту ООН на українсько-російському кордоні, щоб виключити поставки допомоги, передовсім військової, з території Російської Федерації, "необачно вжив термін "повстанці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"І хоча це слово використовувалося і попереднім президентом України, зокрема, в його промові, якщо не помиляюся, в Цюріхському університеті в січні 2015 року, правильно було б сказати "бойовики". Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і як один з перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україну повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації в Тристоронній контактній групі", - сказав він.

Фокін зазначив, що йому дійсно шкода, що його застереження викликали такий значний резонанс в суспільстві.

Також читайте: Якщо Зеленський не звільняє Фокіна після його заяв про Донбас, значить він поділяє таку риторику, – Геращенко

"Водночас хочу запевнити всіх, що зусилля, які ми з колегами докладаємо для досягнення нашої з вами спільної мети - відновлення суверенітету України і територіальної цілісності нашої держави в міжнародно-визнаних кордонах, мають незрівнянно більше значення, ніж невдало вжите слово!", - підкреслив він.

21 вересня Фокін в ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо" зазначив, що можна використовувати мандат Ради безпеки ООН і сформувати "міжнародний тимчасовий уряд" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.

"Тому що, як правило, подібні вибори однією зі сторін визнаються сфальсифікованими, нелегітимними тощо. А якщо це буде проведено під егідою ООН, то ніхто навіть і рота не відкриє. Вибори будуть визнані такими, що відбулися. У мандат Ради безпеки ООН записано право створювати міжнародний тимчасовий уряд з терміном необхідним може бути на рік, може - на два. А безпеку забезпечити можуть міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН. Ця пропозиція, по суті, не нова, про неї вже говорили", - сказав він.

Фокін вказав, що Росія раніше погодилася на такий спосіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН повинен бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.

Читайте: Фокін сказав, що може піти через місяць: мене "полощуть у багні", тому що в Україні не люблять людей похилого віку

"Звичайно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий же контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або по всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій будуть проводитися вибори", - зазначив він.

Порошенко Петро Фокін Вітольд Донбас
+76
))да да, это все Порошенко виноват.
24.09.2020 12:40
+46
если к речи Порошенко в Цюрихе то да повстанцы были но слово выдернуто из контекста Порошенко сказал что боевики и военные России захватившие часть Донбасса называют себя типа что они ПОВСТАНЦЫ.. Фокин не "проститучничай" старый козел..да помню стрелку на стадионе некого Вовы с Порошенко который орал в типа дебатах е..тах мол повстанцы Донбасса.. посмотрите видосик.. той стрелки...
24.09.2020 13:03
+44
Тю. Так нафига тогда этот Фокин.

ЗЕ оправдывается Порохом.
Ермак оправдывается Порохом.
Фокин оправдывается Порохом.
СН оправдывается Порохом.

А нафига ж вы Пороха на весь этот оправдывающийся ватный шлак меняли?
24.09.2020 12:44
да какая разница!
24.09.2020 14:06
Хоть паржом!
24.09.2020 15:27
Твоя роль ублюдок Фокин - закрыть свой рот, и тихо повеситься. Альтернатива - громко застрелиться.
24.09.2020 13:46
БРЕШЕ,ГОТОВИТЬ СОТОВАРИЩИ ЯКУСЬ КАПОСТЬ.
24.09.2020 20:04
НЕ подобається Клоун ?
проводить Ідіотичну політику ?
І навіть погоджусь




Але Вибачте,прихильники Пєті, -не треба було просирати Владу на рівному місці.... !
24.09.2020 13:46
Коли так говорив ̶З̶а̶р̶а̶т̶у̶с̶т̶р̶а̶ Порошенко, петріотам було не так прикро, бо він говорив про це неукраїнською мовою і з гідністю. Так само, як їх не напрягала участь Ведмедчука у переговорах з повсталими терористами...
24.09.2020 13:47
Це ж на який день до маразматика дошло - жирафи віддихають.
24.09.2020 13:51
хорошо, что они оглядываются на порошенко, но плохо, что все еще и по прошествии 1.5 года...
а сколько бы еще разного и нового смог совершить он за это время для подобных ретроспектив
24.09.2020 15:25
пипец, неужели высеры старого маразматика дегенерата стоят внимания?
оно никто и зовут его никак, обычный нафталиновый ватный совок.
типа новое лицо со старыми шрамами *********** зебарана .
24.09.2020 13:59
Жаль,,що старих маразматиків типу Фокіна треба "просвіщати" з допомогою "зуботичин".. Бо туго доходить.. ((
24.09.2020 14:14
Слова пороха: "Я вступил в свою должность как президент мира. Подписав Минские договоренности, я объявил о прекращении огня и начал реализовывать все пункты, без исключения, подписанные представителями Украины, России и повстанцами" "Несмотря на перемирие, повстанцы, которых тренирует и обеспечивает всем необходимым Россия, продолжают вести войну против украинских Вооруженных Сил, обстреливая жилые районы из артиллерии и убивая мирных граждан"
24.09.2020 14:26
та им хоть ссы в глаза, всё равно Зеленский будет виноват.
24.09.2020 14:28
один ссыт в глаза инфой из Форбс с 2014 года, другой инфой из Цюриха 2015 года. очнитесь, зебилы! 2020-й год на дворе, а ваш упоротыш считает, что война идёт с "той стороной".
24.09.2020 14:34
А в 2015-м согласно словам твоего кумира, на Донбассе типа была война с "повстанцами", а сейчас уже нет ? Разве там всё настолько сильно изменилось ? По-моему за 5 лет там не изменилось ничего - агрессия рашки никуда не делась, а твой Петя бубнил про каких-то "повстанцев", красиво подпевая пуйлу про "гражданскую войну"
24.09.2020 15:55
С "rebels", кацапа под британской проксей. Украина сейчас воюет с "pro-russian rebels", США - с "ISIS rebels", "Taliban rebels" и т.д.
24.09.2020 16:00
О, оказывается Порошенко в Цюрихе на русском выступал, а мы все думали, что на английском.
24.09.2020 14:33
Ты дурной ? Про переводчиков в твоём селе не слышали ?
24.09.2020 15:52
Зебобик-"переводчик", иди в свое село и учи понятие "передача модальности" при переводе.
24.09.2020 15:56
Ще один дурник вірить в ООН, де ерефія входить в Раду Безпеки з правом вето.
24.09.2020 14:33
Шановні! То вже набридло чути та бачити! У всьому винен Порошенко.
Підтер сраку пальцями і тут він теж винен! Де б всі зараз були якщо Порох,
як ви любите його обзивати? Вже почали обсерати Армію,бьєте ветеранів АТО,
смердючи прокацапськи канали поливають брудом все українське ,ZIKовці тому приклад.
Ківи та Рабиновичи взагалі оборзіли і ми то терпимо? А що далі???
24.09.2020 14:55
парашенка не мог, он - патриот
24.09.2020 15:04
Полтора года во вем на Пороха кивают, во дятлы тупорылые.
24.09.2020 15:10
"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики"

Старый долбоеп ничего кроме мордовских фейков не читает?
24.09.2020 15:21
Допустим случайно оговорился (хотя вряд ли) ну ладно, извинился.
Но зачем при этом тявкать на Порошенко и оправдываться враньем?
24.09.2020 15:22
Это политика, она основана на вранье. А ты в политике слаб.
24.09.2020 15:49
Что да, то да, до гениальности 74% мне конечно далеко.
24.09.2020 16:01
Дерьмо ватное.
24.09.2020 15:37
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/34281.phtml Вот меньше всего мне хотелось описывать маразматические бредни Кравчука и его приятеля Фокина, но таки придётся уделить им внимание
24.09.2020 15:49
", если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года"
Это ты, мудило Фокинское, помнишь эту речь на английском?
24.09.2020 16:05
Пердло должен сидеть на печи.
24.09.2020 16:37
А Зєля на зоні.
24.09.2020 16:41
У діда плохіша, як у Путіна Вовки, чомусь синхронні обмовки. Розумний спочатку думає, а потім говорить, дурень - спочатку говорить, потім думає, а далі вибачається, мовляв вилетіло з рота, щось криве і гидотне. Україні потрібен не мир від гвалтівника, а вигнати зброєю окупанта із захапаної ним нашої землі.
24.09.2020 17:09
Фокін - совєтський маразмат
24.09.2020 17:12 Відповісти
Вот шо значит животворящий всенародный пендаль.А взагали,маразм-вещь необратимая.
24.09.2020 17:39 Відповісти
Для "тієї сторони" - інтерв'ю де "благородні повстанці"...
... а українцям - "вибачте".
Так вони нас "ведуть до миру".
24.09.2020 17:53 Відповісти
При "дебатах " на стадіоні зеленській сказав .що на Донбасі воюють повстанці. Я після цього "мудрий нарід" вибрав його своїм президентом,то що ви хочете з фокіна--його завдяки революції "на граніті" було викинуто з примьєр міністра Для бидла -народа любий брехун підходить ,бо це табун баранів.
24.09.2020 18:22 Відповісти
це не маразм. "все по фрейду"
24.09.2020 18:35 Відповісти
Фокин может засунуть свои извинения себе в ЖО...!
Заявление "по собственному" на стол Зе-наркомана и НАХ на дачу ромашки выращивать, доживать старость.
24.09.2020 19:20 Відповісти
Старая путлеровская заднеприводная тварь !!! 🤮
24.09.2020 22:45 Відповісти
Йди у дупу, маразматик совковий...
24.09.2020 22:56 Відповісти
всё верно заявил.
25.09.2020 01:27 Відповісти
Та да, а шо еще ожидать от амнезийника... и когда уже его мятежная душа упокоится... Вангую...АМИНЬ.
25.09.2020 12:58 Відповісти
