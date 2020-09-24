Украина выдвинула на "Оскар" фильм режиссера Васяновича "Атлантида"

Украинский оскаровский комитет выдвинул драму "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк.

"Победителем конкурса определен фильм "Атлантида", - сказал Шпилюк.

В сентябре 2019 года украинская антиутопия "Атлантида" получила приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76 Венецианском кинофестивале. В августе 2020 года "Атлантида" отобрана в длинный список премии Европейской киноакадемии (European Film Awards).

Фильм "Атлантида" повествуют о недалеком будущем и рассказывает историю Сергея, солдата-ветерана, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, и который оказался застрявшим в непригодной для жизни тогда Восточной Украины. После прекращения работы завода он решает присоединиться к волонтерской группе, проводит эксгумацию тел жертв войны. Эта миссия позволяет ему справиться со своей неспособностью адаптироваться к своей новой реальности. Он знакомится с Катей и, работая с ней, начинает верить, что возможно лучшее будущее.

В 2020 году в национальном отборе участвовали три фильма, все они созданы при поддержке Госкино.

В частности, кроме победителя на выдвижение претендовали: лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Цилык.

