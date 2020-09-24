РУС
Украина выдвинула на "Оскар" фильм режиссера Васяновича "Атлантида"

Украинский оскаровский комитет выдвинул драму "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк.

"Победителем конкурса определен фильм "Атлантида", - сказал Шпилюк.

В сентябре 2019 года украинская антиутопия "Атлантида" получила приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76 Венецианском кинофестивале. В августе 2020 года "Атлантида" отобрана в длинный список премии Европейской киноакадемии (European Film Awards).

Фильм "Атлантида" повествуют о недалеком будущем и рассказывает историю Сергея, солдата-ветерана, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, и который оказался застрявшим в непригодной для жизни тогда Восточной Украины. После прекращения работы завода он решает присоединиться к волонтерской группе, проводит эксгумацию тел жертв войны. Эта миссия позволяет ему справиться со своей неспособностью адаптироваться к своей новой реальности. Он знакомится с Катей и, работая с ней, начинает верить, что возможно лучшее будущее.

В 2020 году в национальном отборе участвовали три фильма, все они созданы при поддержке Госкино.

В частности, кроме победителя на выдвижение претендовали: лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Цилык.

кино (1539) Оскар (83) фильмы (402)
+2
........у команді, яка працює над фільмом, повинні бути представники різних етнічних груп. Це стосується стажерів, креативного керівництва, відділу PR тощо. .......
..................... і обов"язково ******** і якісь зако...чені lesbiyanki із зоофіоами.....Ох і вимоги !!
24.09.2020 14:19 Ответить
+2
Студія "95 квартал" може номінувати свої висери на Оскар. Бо знімають їх якісь п*раси для якихось інвалідів.
24.09.2020 15:03 Ответить
+1
Украина при Зеленском точно как та Атлантида вернее может судьбу повторить...
24.09.2020 14:07 Ответить
Спасибо, обязательно посмотрю.
24.09.2020 14:10 Ответить
Студія "95 квартал" може номінувати свої висери на Оскар. Бо знімають їх якісь п*раси для якихось інвалідів.
24.09.2020 15:03 Ответить
Не дивився- no any comment..
))
24.09.2020 14:12 Ответить
Касапы строгают фильмы про всякие войны, а мы - какие-то страдальческие ленты. Я понимаю, что наша страна была вечно кем-то угнетаема, включая свою же власть, но неужели, нельзя уже, наконец, отойти от этой генеральной кинематографической линии?
24.09.2020 15:23 Ответить
описание интересное, посмотреть чтоль
24.09.2020 16:00 Ответить
Молодец, житомирянин Валентин Васянович! Успеха!
24.09.2020 16:03 Ответить
А чому не Слуга народу? Чи Байки Мітяя? Ці шедеври залишаться без Оскара?
24.09.2020 16:04 Ответить
 
 