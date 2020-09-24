Україна висунула на "Оскар" фільм режисера Васяновича "Атлантида"

Український оскарівський комітет висунув драму "Атлантида" режисера Валентина Васяновича на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Українського оскарівського комітету Алік Шпилюк.

"Переможцем конкурсу визначено фільм "Атлантида", - сказав Шпилюк.

У вересні 2019 року українська антиутопія "Атлантида" отримала приз як найкращий фільм програми "Горизонти" на 76 Венеціанському кінофестивалі. У серпні 2020 року "Атлантида" відібрана в довгий список премії Європейської кіноакадемії (European Film Awards).

Фільм "Атлантида" оповідає про недалеке майбутнє і розповідає історію Сергія, солдата-ветерана, який страждає на посттравматичний стресовий розлад і який застряг у непридатній для життя тоді Східній Україні. Після припинення роботи заводу він вирішує приєднатися до волонтерської групи, яка проводить ексгумацію тіл жертв війни. Ця місія дозволяє йому впоратися зі своєю нездатністю адаптуватися до своєї нової реальності. Він знайомиться з Катею і, працюючи з нею, починає вірити, що можливе краще майбутнє.

У 2020 році в національному доборі брали участь три фільми, всі вони створені за підтримки Держкіно.

Зокрема, крім переможця на висунення претендували: лірична комедія "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукича і документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" режисерки Ірини Цілик.