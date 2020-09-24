"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов

Сегодня, 24 сентября 2020 года, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Сегодня, 24 сентября 2020 года, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" как оператор всех действующих атомных электростанций Украины, отвечающий за безопасное производство электроэнергии, и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" как вертикально интегрированная нефтегазовая компания, осуществляющая полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили глава Энергоатома Петр Котин и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Согласно Меморандуму ГП "НАЭК "Энергоатом" и АО НАК "Нафтогаз Украины" договорились о совместном внедрении принципов устойчивого развития и общей проектной деятельности для обеспечения перехода Украины к климатически нейтральной циркулярной водородной экономике до 2050 года. Чтобы достичь этой цели, Энергоатом и Нафтогаз Украины планируют совместно работать над оптимальными решениями для интеграции энергетического сектора Украины с европейским рынком, декарбонизации энергетической системы, повышения ее энергоэффективности и раскрытия потенциала национальной водородной энергетики Украины.

Комментируя подписание Меморандума, Петр Котин отметил потенциал Энергоатома и Нафтогаза по развитию перспективной водородной энергетики в Украине.

"Мы представляем крупные компании и хотим объединить наш потенциал для дальнейшего развития отрасли и реализации новых перспективных проектов по использованию водородных технологий, что безусловно будет служить государственным интересам", – подчеркнул руководитель Энергоатома.

Он отметил, что необходимость развивать водородные технологии признана на уровне ЕС в нескольких документах: Европейской водородной стратегии, Европейском соглашении от 11 декабря 2019 и Парижском соглашении от ноября 2016 года.

"При этом специалисты понимают: применение водорода будет иметь смысл только в случае, когда этот водород будет производиться экологически чистой генерацией. АЭС идеально подходит для решения этой задачи, поскольку атомная генерация имеет преимущества перед другими благодаря экологичности и высокой концентрации мощности вырабатываемой энергии. Поэтому именно атомная энергетика должна стать основным источником чистого водорода для будущего рынка", – убежден Петр Котин.

Андрей Коболев отметил стремительный рост интереса к водороду во всем мире и бурное развитие международного рынка этого энергоносителя. "Украинское производство водорода может в обозримой перспективе составить 40 ГВт. Используя имеющиеся возможности и создавая новые зеленые мощности для производства водорода, а также используя существующие и построив с иностранными партнерами новые хранилища, мы можем достичь этих целей", – уверен председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Он убежден, что у нашей страны сейчас очень широкое окно возможностей, ведь она имеет три преимущества: "Во-первых, это географическое расположение, благоприятное для поставки водорода в соседние страны и Германию. Во-вторых, это наличие существующих мощностей. В-третьих, это необходимость снижения выбросов CO 2 и других загрязняющих веществ и возможность ввести налогообложение выбросов углерода в связи с введением в ЕС новой системы".

В тексте Меморандума отмечается, что подписанты стремятся обеспечивать бесперебойное снабжение энергией потребителей по конкурентным ценам, при этом максимизируя ценность национальных ресурсов Украины. Стороны также признали, что их взаимопонимание и сотрудничество будут способствовать эффективной модернизации энергетического сектора Украины и повышению энергетической безопасности и стабильности, а потому безусловно служить государственным интересам.

Методами сотрудничества Энергоатом и Нафтогаз Украины выбрали консультации и обмен информацией по вопросам, составляющим предмет общего интереса, взаимное привлечение к пилотным и бизнес-проектам, развитие связей, в частности с национальными и международными организациями, софинансирование проектов и совместную организацию мероприятий в рамках операционной деятельности одной из компаний.

В документе отдельно указано, что Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Энергоатомом и Нафтогазом Украины не меняет существенных условий корпоративных политик, правил и процедур каждой из Сторон. Меморандум будет заключен на неопределенный срок и вступит в силу с момента его подписания обеими Сторонами.