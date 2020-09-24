РУС
Новости
2 079 11

"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов

Сегодня, 24 сентября 2020 года, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Сегодня, 24 сентября 2020 года, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" как оператор всех действующих атомных электростанций Украины, отвечающий за безопасное производство электроэнергии, и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" как вертикально интегрированная нефтегазовая компания, осуществляющая полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили глава Энергоатома Петр Котин и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Согласно Меморандуму ГП "НАЭК "Энергоатом" и АО НАК "Нафтогаз Украины" договорились о совместном внедрении принципов устойчивого развития и общей проектной деятельности для обеспечения перехода Украины к климатически нейтральной циркулярной водородной экономике до 2050 года. Чтобы достичь этой цели, Энергоатом и Нафтогаз Украины планируют совместно работать над оптимальными решениями для интеграции энергетического сектора Украины с европейским рынком, декарбонизации энергетической системы, повышения ее энергоэффективности и раскрытия потенциала национальной водородной энергетики Украины.

Комментируя подписание Меморандума, Петр Котин отметил потенциал Энергоатома и Нафтогаза по развитию перспективной водородной энергетики в Украине.

"Мы представляем крупные компании и хотим объединить наш потенциал для дальнейшего развития отрасли и реализации новых перспективных проектов по использованию водородных технологий, что безусловно будет служить государственным интересам", – подчеркнул руководитель Энергоатома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский

Он отметил, что необходимость развивать водородные технологии признана на уровне ЕС в нескольких документах: Европейской водородной стратегии, Европейском соглашении от 11 декабря 2019 и Парижском соглашении от ноября 2016 года.

"При этом специалисты понимают: применение водорода будет иметь смысл только в случае, когда этот водород будет производиться экологически чистой генерацией. АЭС идеально подходит для решения этой задачи, поскольку атомная генерация имеет преимущества перед другими благодаря экологичности и высокой концентрации мощности вырабатываемой энергии. Поэтому именно атомная энергетика должна стать основным источником чистого водорода для будущего рынка", – убежден Петр Котин.

Андрей Коболев отметил стремительный рост интереса к водороду во всем мире и бурное развитие международного рынка этого энергоносителя. "Украинское производство водорода может в обозримой перспективе составить 40 ГВт. Используя имеющиеся возможности и создавая новые зеленые мощности для производства водорода, а также используя существующие и построив с иностранными партнерами новые хранилища, мы можем достичь этих целей", – уверен председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Он убежден, что у нашей страны сейчас очень широкое окно возможностей, ведь она имеет три преимущества: "Во-первых, это географическое расположение, благоприятное для поставки водорода в соседние страны и Германию. Во-вторых, это наличие существующих мощностей. В-третьих, это необходимость снижения выбросов CO2 и других загрязняющих веществ и возможность ввести налогообложение выбросов углерода в связи с введением в ЕС новой системы".

В тексте Меморандума отмечается, что подписанты стремятся обеспечивать бесперебойное снабжение энергией потребителей по конкурентным ценам, при этом максимизируя ценность национальных ресурсов Украины. Стороны также признали, что их взаимопонимание и сотрудничество будут способствовать эффективной модернизации энергетического сектора Украины и повышению энергетической безопасности и стабильности, а потому безусловно служить государственным интересам.

Методами сотрудничества Энергоатом и Нафтогаз Украины выбрали консультации и обмен информацией по вопросам, составляющим предмет общего интереса, взаимное привлечение к пилотным и бизнес-проектам, развитие связей, в частности с национальными и международными организациями, софинансирование проектов и совместную организацию мероприятий в рамках операционной деятельности одной из компаний.

В документе отдельно указано, что Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Энергоатомом и Нафтогазом Украины не меняет существенных условий корпоративных политик, правил и процедур каждой из Сторон. Меморандум будет заключен на неопределенный срок и вступит в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов - Цензор.НЕТ 6084
24.09.2020 14:12 Ответить
+3
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.©

И подняли тарифы на 40%%..
24.09.2020 14:16 Ответить
+1
благоприятное для поставки водорода в соседние страны и Германию. / В Японии в продаже автомобили Toyota Mиraи с водородным двигателем. Одной заправки хватает на пробег в 480 км, а заправка длится 3 минуты. В Украине были свои движки -в Харькове в 70-х работали такси на водороде.Водород предполагалось получать из бурых углей, что дешевле электролиза.
24.09.2020 14:32 Ответить
24.09.2020 14:12 Ответить
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.©

И подняли тарифы на 40%%..
24.09.2020 14:16 Ответить
продам по секрету, в энергоатоме мозгов заточеных не на бабло просто не осталось
24.09.2020 17:02 Ответить
про нафтогаз не в курсе, но не сомневаюсь
24.09.2020 17:03 Ответить
благоприятное для поставки водорода в соседние страны и Германию. / В Японии в продаже автомобили Toyota Mиraи с водородным двигателем. Одной заправки хватает на пробег в 480 км, а заправка длится 3 минуты. В Украине были свои движки -в Харькове в 70-х работали такси на водороде.Водород предполагалось получать из бурых углей, что дешевле электролиза.
24.09.2020 14:32 Ответить
у меня есть сероводородный реактор в животе, реализуют выгодно ?
24.09.2020 14:48 Ответить
Насколько я осведомлен, обе эти конторы при Зельце стали убыточными. В экономике минус на минус не дает плюса
24.09.2020 14:51 Ответить
Водород вообще кошмарное вешество. Он очень текуч и взрывоопасен. Граф Цеппелин один из первых в этом убедился.При определенной концентрации достаточно громкого разговора,чтобы он бахнул.Кто эксплуатирует водородные ресиверы и генераторы,знает,какой это геморой.
24.09.2020 15:52 Ответить
Будут переводить атомные станции на керосин?
24.09.2020 16:25 Ответить
опять некуда бабло скинуть?
основное получение водорода - электролиз, а это ЛЯПИЗДРИЧЕСТВО вашу мать.
терять на электролизе, а потом терять на КПД водородных двигателей?
большего развода не придумать!
24.09.2020 16:55 Ответить
в Европе мозги у некоторых зеленых просто повыпадали на почве защиты природы, цепочку отследить не способны. зато сам водород ГУД, а вот откуда берется в промышленных масштабах, это пох
24.09.2020 16:58 Ответить
 
 