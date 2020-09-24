УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5561 відвідувач онлайн
Новини
2 079 11

"Енергоатом" і "Нафтогаз" домовилися про спільну реалізацію водневих проєктів

Сьогодні, 24 вересня 2020 року, Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" і Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Сьогодні, 24 вересня 2020 року, Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" як оператор усіх діючих атомних електростанцій України, що відповідає за безпечне виробництво електроенергії, та Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як вертикально інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки й розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування й зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам, підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Свої підписи під документом поставили очільник Енергоатома Петро Котін та голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Згідно з Меморандумом ДП "НАЕК "Енергоатом" та АТ НАК "Нафтогаз України" домовилися про спільне впровадження принципів сталого розвитку й спільну проєктну діяльність задля забезпечення переходу України до кліматично нейтральної циркулярної водневої економіки до 2050 року. Щоб досягти цієї мети, Енергоатом та Нафтогаз України планують спільно працювати над оптимальними рішеннями задля інтеграції енергетичного сектора України з європейським ринком, декарбонізації енергетичної системи, підвищення її енергоефективності й розкриття потенціалу національної водневої енергетики України.

Коментуючи підписання Меморандуму, Петро Котін відзначив потенціал Енергоатома та Нафтогаза з розвитку перспективної водневої енергетики в Україні.

"Ми представляємо потужні компанії і хочемо об’єднати наш потенціал для подальшого розитку галузі та реалізації нових переспективних проєктів з використання водневих технологій, що беззаперечно слугуватиме державним інтересам", – підкреслив керівник Енергоатома.

Також читайте: "Нафтогаз" за перше півріччя показав збитки 11,5 млрд грн, але замість виправлення недоробок займається маніпуляціями, - колишній виконавчий директор Вітренко

Він наголосив, що необхідність розвивати водневі технології визнано на рівні ЄС у кількох документах: Європейській водневій стратегії, Європейській угоді від 11 грудня 2019 року та Парьзькій угоді від листопада 2016 року.

"При цьому фахівці розуміють: застосування водню матиме сенс виключно у випадку, коли цей водень вироблятиметься екологічно чистою генерацією. АЕС ідеально підходить для вирішення цієї задачі, оскільки атомна генерація має переваги над іншими завдяки екологічності та високій концентрації потужності виробленої енергії. Тому саме атомна енергетика має стати основним джерелом чистого водню для майбутнього ринку", – переконаний Петро Котін.

Андрій Коболєв відзначив стрімке зростання інтересу до водню у всьому світі і бурхливий розвиток міжнародного ринку цього енергоносія.

"Українське виробництво водню може в осяжній перспективі скласти 40 ГВт. Використовуючи наявні спроможності та створюючи нові зелені потужності для виробництва водню, а також використовуючи існуючі та побудувавши з іноземними партнерами нові сховища, ми можемо досягти цих цілей", – впевнений голова правління НАК "Нафтогаз України".

Він переконаний, що у нашої країни зараз дуже широке вікно можливостей, адже вона має три переваги: "По-перше, це географічне розташування, сприятливе для постачання водню в сусідні країни та Німеччину. По-друге, це наявність існуючих потужностей. По-третє, це необхідність зниження викидів CO2 та інших забруднюючих речовин і можливість ввести оподаткування викидів вуглецю у зв’язку з запровадженням в ЄС нової системи".

У тексті Меморандуму наголошується, що підписанти прагнуть забезпечувати безперебійне постачання енергії споживачам за конкурентними цінами, при цьому максимізуючи цінність національних ресурсів України. Сторони також визнали, що їхні взаєморозуміння й співпраця сприятимуть ефективній модернізації енергетичного сектора України та підвищенню енергетичної безпеки й стабільності, а тому безумовно слугуватимуть державним інтересам.

Методами співпраці Енергоатом та Нафтогаз України обрали консультації та обмін інформацією з питань, що становлять предмет спільного інтересу, взаємне залучення до пілотних та бізнес-проєктів, розбудову зв’язків, зокрема із національними та міжнародними організаціями, співфінансування проєктів та спільну організацію заходів у рамках операційної діяльності однієї з компаній.

В документі окремо зазначено, що Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Енергоатомом і Нафтогазом України не змінює істотних умов корпоративних політик, правил і процедур кожної зі Сторін. Меморандум буде укладений на невизначений термін та набере чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

Автор: 

Нафтогаз (4457) співпраця (1073) Енергоатом (1656) Меморандум (212)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
https://zaxid.net/*********************************************************** Український кулемет під час випробувань перевершив стандарти НАТО

Київський завод «Маяк», який входить до складу державного концерну «https://zaxid.net/ayvaras_abromavichus_zvilnivsya_z_posadi_gendirektora_ukroboronpromu_n1507516 Укроборонпром », провів унікальні випробування кулемета власного виробництва КТ-7,62, яким оснащено всі види легкої бронетехніки Збройних Сил України. Ці випробування вперше підтвердили живучість кулемета після здійснення 25 тисяч пострілів, що на 10 тис. пострілів перевищує стандарти НАТО.
"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов - Цензор.НЕТ 6084
показати весь коментар
24.09.2020 14:12 Відповісти
+3
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.©

И подняли тарифы на 40%%..
показати весь коментар
24.09.2020 14:16 Відповісти
+1
благоприятное для поставки водорода в соседние страны и Германию. / В Японии в продаже автомобили Toyota Mиraи с водородным двигателем. Одной заправки хватает на пробег в 480 км, а заправка длится 3 минуты. В Украине были свои движки -в Харькове в 70-х работали такси на водороде.Водород предполагалось получать из бурых углей, что дешевле электролиза.
показати весь коментар
24.09.2020 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://zaxid.net/*********************************************************** Український кулемет під час випробувань перевершив стандарти НАТО

Київський завод «Маяк», який входить до складу державного концерну «https://zaxid.net/ayvaras_abromavichus_zvilnivsya_z_posadi_gendirektora_ukroboronpromu_n1507516 Укроборонпром », провів унікальні випробування кулемета власного виробництва КТ-7,62, яким оснащено всі види легкої бронетехніки Збройних Сил України. Ці випробування вперше підтвердили живучість кулемета після здійснення 25 тисяч пострілів, що на 10 тис. пострілів перевищує стандарти НАТО.
"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов - Цензор.НЕТ 6084
показати весь коментар
24.09.2020 14:12 Відповісти
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.©

И подняли тарифы на 40%%..
показати весь коментар
24.09.2020 14:16 Відповісти
продам по секрету, в энергоатоме мозгов заточеных не на бабло просто не осталось
показати весь коментар
24.09.2020 17:02 Відповісти
про нафтогаз не в курсе, но не сомневаюсь
показати весь коментар
24.09.2020 17:03 Відповісти
благоприятное для поставки водорода в соседние страны и Германию. / В Японии в продаже автомобили Toyota Mиraи с водородным двигателем. Одной заправки хватает на пробег в 480 км, а заправка длится 3 минуты. В Украине были свои движки -в Харькове в 70-х работали такси на водороде.Водород предполагалось получать из бурых углей, что дешевле электролиза.
показати весь коментар
24.09.2020 14:32 Відповісти
у меня есть сероводородный реактор в животе, реализуют выгодно ?
показати весь коментар
24.09.2020 14:48 Відповісти
Насколько я осведомлен, обе эти конторы при Зельце стали убыточными. В экономике минус на минус не дает плюса
показати весь коментар
24.09.2020 14:51 Відповісти
Водород вообще кошмарное вешество. Он очень текуч и взрывоопасен. Граф Цеппелин один из первых в этом убедился.При определенной концентрации достаточно громкого разговора,чтобы он бахнул.Кто эксплуатирует водородные ресиверы и генераторы,знает,какой это геморой.
показати весь коментар
24.09.2020 15:52 Відповісти
Будут переводить атомные станции на керосин?
показати весь коментар
24.09.2020 16:25 Відповісти
опять некуда бабло скинуть?
основное получение водорода - электролиз, а это ЛЯПИЗДРИЧЕСТВО вашу мать.
терять на электролизе, а потом терять на КПД водородных двигателей?
большего развода не придумать!
показати весь коментар
24.09.2020 16:55 Відповісти
в Европе мозги у некоторых зеленых просто повыпадали на почве защиты природы, цепочку отследить не способны. зато сам водород ГУД, а вот откуда берется в промышленных масштабах, это пох
показати весь коментар
24.09.2020 16:58 Відповісти
 
 