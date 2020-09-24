"Енергоатом" і "Нафтогаз" домовилися про спільну реалізацію водневих проєктів

Сьогодні, 24 вересня 2020 року, Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" і Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Сьогодні, 24 вересня 2020 року, Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" як оператор усіх діючих атомних електростанцій України, що відповідає за безпечне виробництво електроенергії, та Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як вертикально інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки й розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування й зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам, підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Свої підписи під документом поставили очільник Енергоатома Петро Котін та голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Згідно з Меморандумом ДП "НАЕК "Енергоатом" та АТ НАК "Нафтогаз України" домовилися про спільне впровадження принципів сталого розвитку й спільну проєктну діяльність задля забезпечення переходу України до кліматично нейтральної циркулярної водневої економіки до 2050 року. Щоб досягти цієї мети, Енергоатом та Нафтогаз України планують спільно працювати над оптимальними рішеннями задля інтеграції енергетичного сектора України з європейським ринком, декарбонізації енергетичної системи, підвищення її енергоефективності й розкриття потенціалу національної водневої енергетики України.

Коментуючи підписання Меморандуму, Петро Котін відзначив потенціал Енергоатома та Нафтогаза з розвитку перспективної водневої енергетики в Україні.

"Ми представляємо потужні компанії і хочемо об’єднати наш потенціал для подальшого розитку галузі та реалізації нових переспективних проєктів з використання водневих технологій, що беззаперечно слугуватиме державним інтересам", – підкреслив керівник Енергоатома.

Він наголосив, що необхідність розвивати водневі технології визнано на рівні ЄС у кількох документах: Європейській водневій стратегії, Європейській угоді від 11 грудня 2019 року та Парьзькій угоді від листопада 2016 року.

"При цьому фахівці розуміють: застосування водню матиме сенс виключно у випадку, коли цей водень вироблятиметься екологічно чистою генерацією. АЕС ідеально підходить для вирішення цієї задачі, оскільки атомна генерація має переваги над іншими завдяки екологічності та високій концентрації потужності виробленої енергії. Тому саме атомна енергетика має стати основним джерелом чистого водню для майбутнього ринку", – переконаний Петро Котін.

Андрій Коболєв відзначив стрімке зростання інтересу до водню у всьому світі і бурхливий розвиток міжнародного ринку цього енергоносія.

"Українське виробництво водню може в осяжній перспективі скласти 40 ГВт. Використовуючи наявні спроможності та створюючи нові зелені потужності для виробництва водню, а також використовуючи існуючі та побудувавши з іноземними партнерами нові сховища, ми можемо досягти цих цілей", – впевнений голова правління НАК "Нафтогаз України".

Він переконаний, що у нашої країни зараз дуже широке вікно можливостей, адже вона має три переваги: "По-перше, це географічне розташування, сприятливе для постачання водню в сусідні країни та Німеччину. По-друге, це наявність існуючих потужностей. По-третє, це необхідність зниження викидів CO 2 та інших забруднюючих речовин і можливість ввести оподаткування викидів вуглецю у зв’язку з запровадженням в ЄС нової системи".

У тексті Меморандуму наголошується, що підписанти прагнуть забезпечувати безперебійне постачання енергії споживачам за конкурентними цінами, при цьому максимізуючи цінність національних ресурсів України. Сторони також визнали, що їхні взаєморозуміння й співпраця сприятимуть ефективній модернізації енергетичного сектора України та підвищенню енергетичної безпеки й стабільності, а тому безумовно слугуватимуть державним інтересам.

Методами співпраці Енергоатом та Нафтогаз України обрали консультації та обмін інформацією з питань, що становлять предмет спільного інтересу, взаємне залучення до пілотних та бізнес-проєктів, розбудову зв’язків, зокрема із національними та міжнародними організаціями, співфінансування проєктів та спільну організацію заходів у рамках операційної діяльності однієї з компаній.

В документі окремо зазначено, що Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Енергоатомом і Нафтогазом України не змінює істотних умов корпоративних політик, правил і процедур кожної зі Сторін. Меморандум буде укладений на невизначений термін та набере чинності з моменту його підписання обома Сторонами.