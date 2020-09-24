По иску "повара Путина" Пригожина в России арестована квартира Навального
Судебные приставы наложили арест на квартиру российского оппозиционного политика Алексея Навального в московском районе Марьино.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
"Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального", - написала Ярмыш.
В прикрепленном к твиту видео она дает дополнительные пояснения. Это, по словам Ярмыш, связано с иском компании "Московский школьник", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".
Ярмыш напоминает, что о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа. "Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы счета Навального", — пояснила Ярмыш.
Чуть ли не на том свете было, но раз-два и уже вытащили!
И уже все ок.
Больше на спектакль похоже, чем на покушение!
не, это будет не показательно. выброс тела в космос по путевке, все равно не долетит
слабо?
"В письме Цепкало призвал Путина осудить "проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику", "не подставлять плечо Лукашенко" и "поддержать проведение свободных выборов" в стране.
Оппозиционер считает, что у действующего президента Белоруссии никогда не было желания строить с Россией "честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения"."
https://www.svoboda.org/a/30766274.html
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, страхующая 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2.
Любая страна ставит условием доступа в свои припортовые воды страхование ответственности судовладельца. При недоступности страховой/перестраховочной емкости международных клубов суда, которые будут укладывать трубы «Северного потока-2», смогут страховать ответственность «только на весьма ограниченном коммерческом рынке»,
Оператору проекта известно о решении. Там добавляют, что правительства и Еврокомиссия должны решать этот вопрос. А после истории с Навальным, мне кажется маловероятным, что кто-то публично станет на защиту интересов России.
Конечно мы ещё услышим Трамп Наш или про хитрые комбинации, но история мегастройки страны террориста подходит к концу.
З.Ы. и опять не понимаю зачем его травили.. он нарыл документы про интимную связь ***** и Конни?
В таком количестве американская авиация появилась в Украине не просто так. Не просто так последний месяц ударные американские авиазвенья в сопровождении наших истребителей демонстративно барражировали вдоль границы РФ и в считанных километрах от оккупированного Крыма.
Армейские источники с "той стороны", как-то не очень и скрывают (есть свои чаты - не напрасно в начале 80-х заканчивал Московское пограничное), что учения "Кавказ" имели два плана действий - A и B. Конверт "В", под грифом "Особой важности", так и не вскрывался. Пока не вскрывался... Что в нём - возможно, узнаем при полной санации и депутинизации территории под названием Эрэфия - а, значит, не скоро. Но геополитическая роль Украины на этой неделе изменилась. Изменилась в более уверенную сторону - этому не в состоянии помешать даже её преЗЕдент.
И не задавайте дурацко-риторические вопросы: "А где были американцы в 14-м?" Не было на тот момент никаких договорно-правовых механизмов её участия на стороне Украины - они появились только при Порошенко.
Будапештский меморандум?
С точки зрения юридической науки, в него можно заворачивать рыбу - большое спасибо (на самом деле - нет) кучмовским юристам, подготовившим сугубо декларативный документ без прописанных механизмов его практической реализации и ответственности сторон.
И не надо пугаться, что запоребриковцам дали отчётливо понять: с нашей территории по их целям может быть нанесён ядерный удар. Ибо пока мир не придумал более надёжного сдерживающего фактора, чем этот.
Хотят ли русские войны?
Да - на том и стоят.
Хотим ли мы? Нет.
И гарантией НЕ выхода этой войны за имеющиеся рамки (а в последующем, надеюсь, и победы) станут не меморандумы и компромиссы с балалайцами (всё-равно обманут), а исключительно американский ядерный зонтик.
И мы его, наконец, увидели во всей красе. Вне НАТО.
С чем вас и поздравляю.
Helgi Sharp
насчет пмж в крыму?
ну чтоб разобраться с вопросом...
Цікаво, як бутербродний взагалі очухався? Литвиненко так не пощастило, та й Нємцову з Політковською другого шансу не дали.