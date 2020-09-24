По иску "повара Путина" Пригожина в России арестована квартира Навального

Судебные приставы наложили арест на квартиру российского оппозиционного политика Алексея Навального в московском районе Марьино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального", - написала Ярмыш.

В прикрепленном к твиту видео она дает дополнительные пояснения. Это, по словам Ярмыш, связано с иском компании "Московский школьник", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".

Ярмыш напоминает, что о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа. "Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы счета Навального", — пояснила Ярмыш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что Навальный мог сам отравиться "Новичком", тот иронично подтвердил, что мечтал оказаться в омском морге, но план провалился