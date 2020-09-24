РУС
По иску "повара Путина" Пригожина в России арестована квартира Навального

По иску

Судебные приставы наложили арест на квартиру российского оппозиционного политика Алексея Навального в московском районе Марьино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального", - написала Ярмыш.

В прикрепленном к твиту видео она дает дополнительные пояснения. Это, по словам Ярмыш, связано с иском компании "Московский школьник", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".

Ярмыш напоминает, что о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа. "Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы счета Навального", — пояснила Ярмыш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что Навальный мог сам отравиться "Новичком", тот иронично подтвердил, что мечтал оказаться в омском морге, но план провалился

Автор: 

Навальный Алексей (856) арест имущества (299)
+14
24.09.2020 16:38
24.09.2020 16:38
+13
24.09.2020 16:47
24.09.2020 16:47
+11
24.09.2020 16:40
24.09.2020 16:40
24.09.2020 16:38
24.09.2020 16:38
Ниче себе чайку попил, теперь голодранец.
24.09.2020 16:39
24.09.2020 16:40
24.09.2020 16:40
как арестована???!!! а куда же он будет возвращаться после лечения????
24.09.2020 16:41
24.09.2020 16:44
24.09.2020 16:44
НЕ ЗНАЮ КУДА!!!!!!1111
24.09.2020 16:44
Квартира это бутерброд что-ли чтобы ее туда сюда? Лет через 20 разберутся. Вернется
24.09.2020 16:48
он туда уже не вернётся.. ему дали понять что в оркосранске он не нужен ..
24.09.2020 16:50
Кому и зачем нужны новости про этого придворного оппозиционера?
Чуть ли не на том свете было, но раз-два и уже вытащили!
И уже все ок.
Больше на спектакль похоже, чем на покушение!
24.09.2020 16:45
траванули, обог(б)рали, следующее - дали пинка под сраку?
не, это будет не показательно. выброс тела в космос по путевке, все равно не долетит
24.09.2020 16:46
У Кучина є пісня: "https://www.youtube.com/watch?v=HWN0EerbGXY Хрустальная ваза " НКВД в дії! кулі тут.
24.09.2020 16:46
24.09.2020 16:47
24.09.2020 16:47
Это же антигуманно, ани напишут в ООН. Эти С400 и так не мытые с весны стоят, теперь еще и оглохнут
24.09.2020 16:51
Это ж "новости крыма". У них то британцы радары глушат, то негры из НАТО обороняют Пески, то правосеки мальчика в трусиках ... ну вы в курсе.
24.09.2020 16:56
так ответку им по сити
слабо?
24.09.2020 23:25
Русафобію затєвают! Даіграюца!
24.09.2020 23:32
Хоть бы в Украину не притащили этот бездомный бутерброд.
24.09.2020 16:47
Как показывает практика, те кто борюцца с корупцией еще те корупционеры так шо за Леху переживать прежде временно
24.09.2020 16:49
Я как раз за него и не переживаю, я за нас переживаю.
24.09.2020 16:52
Это вряд-ли. Навальный - такое же фуйло, как и сам *****. Просто тоже хочет дорваться к кормушке. Так что в Украине ему просто прямо набьют морду безо всяких "новичков".
24.09.2020 16:54
Цепкало тоже фуйло, но его же зеленые приютили.
24.09.2020 16:56
Цепкало не того калибра. Да и он не признавал напрямую Крым российским.
24.09.2020 17:04
Ну да, Цепкало просто просил вождя дружественного народа о помощи.

"В письме Цепкало призвал Путина осудить "проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику", "не подставлять плечо Лукашенко" и "поддержать проведение свободных выборов" в стране.
Оппозиционер считает, что у действующего президента Белоруссии никогда не было желания строить с Россией "честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения"."

https://www.svoboda.org/a/30766274.html
24.09.2020 17:10
Да всё нормально! Квартира же не бутерброд чтобы её туда-сюда!
24.09.2020 16:48
https://politota.d3.ru/doktor-skazal-v-morg-znachit-v-morg-2043760/ Доктор сказал в морг -- значит в морг

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, страхующая 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2.
За позовом "кухаря Путіна" Пригожина в Росії арештована квартира Навального - Цензор.НЕТ 2107
Любая страна ставит условием доступа в свои припортовые воды страхование ответственности судовладельца. При недоступности страховой/перестраховочной емкости международных клубов суда, которые будут укладывать трубы «Северного потока-2», смогут страховать ответственность «только на весьма ограниченном коммерческом рынке»,

Оператору проекта известно о решении. Там добавляют, что правительства и Еврокомиссия должны решать этот вопрос. А после истории с Навальным, мне кажется маловероятным, что кто-то публично станет на защиту интересов России.

Конечно мы ещё услышим Трамп Наш или про хитрые комбинации, но история мегастройки страны террориста подходит к концу.
24.09.2020 16:50
Последнюю квартирку отобрали.Навальный одобрил аннексию Крыма,антисемит ярый.Он- зло ,но меньшее,чем кремлёвское чмо.
24.09.2020 16:51
Меньшее или нет - неизвестно. Может оказаться, что бОльшее...
24.09.2020 16:55
Это очень смешно. Кремлёвское ***** призывает ООН отменить санкции)). Да, да, то самое *****, которое всюду орало шо "санкции России только на пользу"

За позовом "кухаря Путіна" Пригожина в Росії арештована квартира Навального - Цензор.НЕТ 6603
24.09.2020 16:55
Мелочные рашики
24.09.2020 16:56
Комітет рекомендував створення ТСК! Слава Україні!
24.09.2020 16:57
Ничего страшного - проведет банкротство ФБК и оставит ни с чем всех Рогожиных-пригожиных. А единственную квартиру трогать нельзя - все по закону.
24.09.2020 16:59
Чувак, не беспокойся. Вернёшься на родину, тебе казённую дадут. Маленькую, но с хорошей шумоизоляцией.
З.Ы. и опять не понимаю зачем его травили.. он нарыл документы про интимную связь ***** и Конни?
24.09.2020 17:00
Этого человека вылечили , а он хочет домой , в орду . Нельзя второй раз прыгать с моста , не факт , что вам повезёт и вас спасут . Умом рашу не понять .
24.09.2020 17:03
Назад на родину, к берёзкам, к бутербродикам...
24.09.2020 17:54
Способен разозлить рашиста , пусть даже и его брат по взглядам , это как "мой враг и враг моего врага в выгодной для меня ситуации" ...
24.09.2020 18:53
Еще и Б52 отрабатывают удары с тер. Украины по Севастополя , нет , уже по .... МОСКВЕ! Ждите скрепные, повышения налогов и курс 200 к рождеству. Вот вам и Навальный, пусть все возместит, весь ущерб, да ?
24.09.2020 17:32
Когда мордва не согласовала с мокшей:
За позовом "кухаря Путіна" Пригожина в Росії арештована квартира Навального - Цензор.НЕТ 6628
24.09.2020 17:13
у них шо, разные начальники ?
24.09.2020 17:32
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3287960.html Наши братья обломали планы москалья
В таком количестве американская авиация появилась в Украине не просто так. Не просто так последний месяц ударные американские авиазвенья в сопровождении наших истребителей демонстративно барражировали вдоль границы РФ и в считанных километрах от оккупированного Крыма.
Армейские источники с "той стороны", как-то не очень и скрывают (есть свои чаты - не напрасно в начале 80-х заканчивал Московское пограничное), что учения "Кавказ" имели два плана действий - A и B. Конверт "В", под грифом "Особой важности", так и не вскрывался. Пока не вскрывался... Что в нём - возможно, узнаем при полной санации и депутинизации территории под названием Эрэфия - а, значит, не скоро. Но геополитическая роль Украины на этой неделе изменилась. Изменилась в более уверенную сторону - этому не в состоянии помешать даже её преЗЕдент.
И не задавайте дурацко-риторические вопросы: "А где были американцы в 14-м?" Не было на тот момент никаких договорно-правовых механизмов её участия на стороне Украины - они появились только при Порошенко.
Будапештский меморандум?
С точки зрения юридической науки, в него можно заворачивать рыбу - большое спасибо (на самом деле - нет) кучмовским юристам, подготовившим сугубо декларативный документ без прописанных механизмов его практической реализации и ответственности сторон.
И не надо пугаться, что запоребриковцам дали отчётливо понять: с нашей территории по их целям может быть нанесён ядерный удар. Ибо пока мир не придумал более надёжного сдерживающего фактора, чем этот.
Хотят ли русские войны?
Да - на том и стоят.
Хотим ли мы? Нет.
И гарантией НЕ выхода этой войны за имеющиеся рамки (а в последующем, надеюсь, и победы) станут не меморандумы и компромиссы с балалайцами (всё-равно обманут), а исключительно американский ядерный зонтик.
И мы его, наконец, увидели во всей красе. Вне НАТО.
С чем вас и поздравляю.

Helgi Sharp
24.09.2020 17:51
Хороший пост , некоторых просветит...Типа все это запланировано давно, ничего особенного не произошло... Ничего не связано с учениями уХйла на Кавказе... С тусовкой у Бацьки на границах Украины... ТАКИЕ ЛИ МАСШТАБЫ МОГЛИ ПЛАНИРОВАТЬСЯ ГОД ТОМУ?
24.09.2020 18:48
дай то Бог
25.09.2020 00:43
баш на баш... кремль арестовал квартиру навального....Европа арестует(вообще закроет как проект) сев. поток 2.- равноценый обмен - браво!
24.09.2020 20:59
а как ему
насчет пмж в крыму?
ну чтоб разобраться с вопросом...
24.09.2020 23:26
«Квартирный вопрос только испортил их». (с)
Цікаво, як бутербродний взагалі очухався? Литвиненко так не пощастило, та й Нємцову з Політковською другого шансу не дали.
24.09.2020 23:37
гляжу, что тут комментируют актывисты и пригожинские в унисон.
25.09.2020 00:50
 
 