За позовом "кухаря Путіна" Пригожина в Росії арештована квартира Навального

Судові пристави наклали арешт на квартиру російського опозиційного політика Олексія Навального в московському районі Мар'їно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Твіттері прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

"Пристави наклали арешт на квартиру Олексія Навального", - написала Ярмиш.

В прикріпленому до твіту відео вона дає додаткові пояснення. Це, за словами Ярмиш, пов'язано з позовом компанії "Московський школяр", яка пов'язана з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як "кухар Путіна".

Ярмиш нагадує, що про заборону реєстраційних дій на частку Навального в квартирі пристави оголосили 27 серпня. "Це означає, що квартиру не можна продати, подарувати або закласти. Тоді ж були арештовані рахунки Навального", - пояснила Ярмиш.

Також читайте: Навального виписали з клініки "Шаріте", лікарі вважають можливим його повне одужання