Навального виписали з клініки "Шаріте", лікарі вважають можливим його повне одужання
Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Загалом Навальний перебував у клініці 32 дні.
Про це повідомляє пресслужба лікувального закладу, інформує Цензор.НЕТ.
"Стан пацієнта покращився, щоб його виписали зі стаціонару. Олексій Навальний лікувався в "Шаріте" 32 дні, з них 24 дні в реанімації. Виходячи зі стану пацієнта і його поточного стану, лікарі вважають за можливе повне одужання. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в повідомленні.
Рішення оприлюднити подробиці стану Навального було ухвалено після консультації з пацієнтом і його дружиною.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Метод: «Какая разніца !» ?
Навальний - Путін: «какаяразніца !»,
..............
Порошенко - Зеленський : «какаяразніца !»,
Кличко - Верещук: «какаяразніца !»,
Тихановская - Лукашенко : «какаяразніца !»,
«Скільки Вам подарувати долларів 1000 чи 10 000? - Гамно вопрос !».
А за слова Навального, що в Криму потрібно провести повторний референдум, з виконанням вимог, ********* і лахтинці вищать, і гавкають на нього до цих пір.
А про Крим запитай Усика.
Я, ні.
Але мова була про те, що Навальний таке сказав на Россіі.
после такого то уже в Кремле шампанское открыли..... и не выпив - немедленно присели
Кто бы Бох подумать шо Путин опять обосрался? Навальный, а бутербродика не хошь покушать то?(кто в курсе)
Россия уничтожила все запасы химического оружия, поэтому боевые отравляющие вещества целесообразно удалить из списка запрещенных к продаже, считают в Министерстве обороны."
-----------
В Миннападения РФ хотят чтобы "Новичок" продавался не только в военторге, но и в любом парфюмерном магазине...
Санкции против параши, безусловно, поддерживаю.
Но, не думаю, что в беляшах, которые он жрал на вокзале, таки был новичек.
Скорее, возбудители диареи.
Новичек оказался "паленым".
Врач понятно это знал. А противоядие (атропин) лежит в любой аптечке химзащиты.
Из-за стечения нескольких обстоятельств Навальный остался жив.
Здесь и развернувшийся самолёт и противоядие.
Специалисты, которые всю жизнь учились убивать ядами - не тупые.
Они дают промашку только умышленно. Скрипалей казнили, нужно было показать, что предателей достанут где угодно.