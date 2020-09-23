УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4120 відвідувачів онлайн
Новини
4 114 27

Навального виписали з клініки "Шаріте", лікарі вважають можливим його повне одужання

Навального виписали з клініки

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Загалом Навальний перебував у клініці 32 дні.

Про це повідомляє пресслужба лікувального закладу, інформує Цензор.НЕТ.

"Стан пацієнта покращився, щоб його виписали зі стаціонару. Олексій Навальний лікувався в "Шаріте" 32 дні, з них 24 дні в реанімації. Виходячи зі стану пацієнта і його поточного стану, лікарі вважають за можливе повне одужання. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в повідомленні.

Рішення оприлюднити подробиці стану Навального було ухвалено після консультації з пацієнтом і його дружиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися "Новачком", натомість він іронічно підтвердив, що мріяв опинитися в омському морзі, але план провалився

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Також читайте: Столтенберг закликав Росію розслідувати замах на Навального

Автор: 

лікарня (1374) Німеччина (7660) Навальний Олексій (613)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Травили и будут дальше травить неугодных, потому что видят, что им всё сходит с рук. Какие-то там невразумительные типа санкции и озабоченное мычание Запада, для путинской шайки - не помеха.
показати весь коментар
23.09.2020 10:32 Відповісти
+2
Зараз почуємо хор лахтинських: «В сортах говна не разбираюсь !»
Метод: «Какая разніца !» ?
Навальний - Путін: «какаяразніца !»,

..............
Порошенко - Зеленський : «какаяразніца !»,
Кличко - Верещук: «какаяразніца !»,
Тихановская - Лукашенко : «какаяразніца !»,

«Скільки Вам подарувати долларів 1000 чи 10 000? - Гамно вопрос !».
показати весь коментар
23.09.2020 10:27 Відповісти
+2
"Минобороны РФ хочет убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже.
Россия уничтожила все запасы химического оружия, поэтому боевые отравляющие вещества целесообразно удалить из списка запрещенных к продаже, считают в Министерстве обороны."
-----------
В Миннападения РФ хотят чтобы "Новичок" продавался не только в военторге, но и в любом парфюмерном магазине...
показати весь коментар
23.09.2020 10:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз почуємо хор лахтинських: «В сортах говна не разбираюсь !»
Метод: «Какая разніца !» ?
Навальний - Путін: «какаяразніца !»,

..............
Порошенко - Зеленський : «какаяразніца !»,
Кличко - Верещук: «какаяразніца !»,
Тихановская - Лукашенко : «какаяразніца !»,

«Скільки Вам подарувати долларів 1000 чи 10 000? - Гамно вопрос !».
показати весь коментар
23.09.2020 10:27 Відповісти
Навальний відповідав на питання "чий Крим"? чи какаяразніца?
показати весь коментар
23.09.2020 10:33 Відповісти
Він заявив, що це було незаконно, і звернувся до Європи, з вимогою застосувати санкції проти оточення *****.
А за слова Навального, що в Криму потрібно провести повторний референдум, з виконанням вимог, ********* і лахтинці вищать, і гавкають на нього до цих пір.

А про Крим запитай Усика.
показати весь коментар
23.09.2020 10:48 Відповісти
А ти згодний, що у Криму треба провести повторний референдум?
показати весь коментар
23.09.2020 11:12 Відповісти

Я, ні.
Але мова була про те, що Навальний таке сказав на Россіі.
показати весь коментар
23.09.2020 11:18 Відповісти
Однозначно на...й всех москалей из Крыма и никаких референдумов по причине ненадобности.
показати весь коментар
23.09.2020 11:28 Відповісти
ничесе "фрицы" делают то??
после такого то уже в Кремле шампанское открыли..... и не выпив - немедленно присели

Кто бы Бох подумать шо Путин опять обосрался? Навальный, а бутербродика не хошь покушать то?(кто в курсе)
показати весь коментар
23.09.2020 10:28 Відповісти
блин. а как вчера отравили. во время летит...
показати весь коментар
23.09.2020 10:31 Відповісти
короче дальше будет трескать бутерброды.
показати весь коментар
23.09.2020 10:32 Відповісти
Травили и будут дальше травить неугодных, потому что видят, что им всё сходит с рук. Какие-то там невразумительные типа санкции и озабоченное мычание Запада, для путинской шайки - не помеха.
показати весь коментар
23.09.2020 10:32 Відповісти
Запад понять можно - они на кровавых бабках хорошо живут. А мы? Почему не ставим целью демонтаж РФ?
показати весь коментар
23.09.2020 10:39 Відповісти
А хто тобі заважає?
показати весь коментар
23.09.2020 10:49 Відповісти
Возвращаться Навальному на рассею опасно , - попытаются добить гебисты проклятые !
показати весь коментар
23.09.2020 10:36 Відповісти
"Минобороны РФ хочет убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже.
Россия уничтожила все запасы химического оружия, поэтому боевые отравляющие вещества целесообразно удалить из списка запрещенных к продаже, считают в Министерстве обороны."
-----------
В Миннападения РФ хотят чтобы "Новичок" продавался не только в военторге, но и в любом парфюмерном магазине...
показати весь коментар
23.09.2020 10:36 Відповісти
Навального виписали з клініки "Шаріте", лікарі вважають можливим його повне одужання - Цензор.НЕТ 7024
показати весь коментар
23.09.2020 10:42 Відповісти
Офигеть, потому он требовал вернуть спецрейсом его джинсы!
Санкции против параши, безусловно, поддерживаю.
Но, не думаю, что в беляшах, которые он жрал на вокзале, таки был новичек.
Скорее, возбудители диареи.
показати весь коментар
23.09.2020 10:38 Відповісти
32 дня и здоров?
Новичек оказался "паленым".
показати весь коментар
23.09.2020 10:40 Відповісти
или разбавлять стали.
показати весь коментар
23.09.2020 10:43 Відповісти
Ворогу не побажаю того , що пережив Навальний .
показати весь коментар
23.09.2020 11:06 Відповісти
Слишком явные симптомы боевого ОВ. Даже у меня на физмате рассказывали. Был курс ГО.
Врач понятно это знал. А противоядие (атропин) лежит в любой аптечке химзащиты.
Из-за стечения нескольких обстоятельств Навальный остался жив.
Здесь и развернувшийся самолёт и противоядие.
показати весь коментар
23.09.2020 11:23 Відповісти
Для таких целей не используются боевые ОВ.

Специалисты, которые всю жизнь учились убивать ядами - не тупые.
Они дают промашку только умышленно. Скрипалей казнили, нужно было показать, что предателей достанут где угодно.
показати весь коментар
23.09.2020 11:34 Відповісти
Да ладно. Со Скрипалями они обосрались по полной. Не специально они же позорили свое гру, всей этой байдой про Петрова и боширова, которые приехали посмотреть шпили, ещё и бабу, которая вообще не при делах траванули. Рукожопы они, только понты от старых нквдешных киллеров остались
показати весь коментар
23.09.2020 11:49 Відповісти
Все такие живучие...https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200923-kernesa-vysunuly-kandydatom-u-mery-harkova/ Кернеса висунули кандидатом у мери Харкова ...они согланы быть снова МЭРом, МЭРкилоом, МЭРмегоом
показати весь коментар
23.09.2020 11:02 Відповісти
Загалом російський опозиціонер лікувався в "Шаріте" 32 дні, 24 з яких - у відділенні інтенсивної терапії!
показати весь коментар
23.09.2020 11:08 Відповісти
Анасрать.
Навального виписали з клініки "Шаріте", лікарі вважають можливим його повне одужання - Цензор.НЕТ 4547
показати весь коментар
23.09.2020 11:15 Відповісти
Как то быстро.. Скриполей вон сколько спасали.. Что то тут не так.., а что не понятно. Допускаю даже крамольную мысль, что раскручивается новая фигура на вождя " глубинного народа", старый то все в бункере да в бункере, братва волнуется за общак.
показати весь коментар
23.09.2020 12:26 Відповісти
Прекрасно. Здоровья и успехов Навальному в борьбе в Кремлём.
показати весь коментар
24.09.2020 02:20 Відповісти
 
 