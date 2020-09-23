Навального виписали з клініки "Шаріте", лікарі вважають можливим його повне одужання

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Загалом Навальний перебував у клініці 32 дні.

Про це повідомляє пресслужба лікувального закладу, інформує Цензор.НЕТ.

"Стан пацієнта покращився, щоб його виписали зі стаціонару. Олексій Навальний лікувався в "Шаріте" 32 дні, з них 24 дні в реанімації. Виходячи зі стану пацієнта і його поточного стану, лікарі вважають за можливе повне одужання. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в повідомленні.

Рішення оприлюднити подробиці стану Навального було ухвалено після консультації з пацієнтом і його дружиною.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

