Экс-руководителя подросткового лагеря подозревают в 11 случаях изнасилования несовершеннолетних, - полиция Львовщины

Во Львове следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастному к 11 случаям совращения и изнасилования малолетних девочек. Это 46-летний львовянин, который в то время был руководителем одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В сообщении отмечается: "Как установили правоохранители, 46-летний львовянин причастен как минимум к 11 преступлениям, совершенных в отношении девушек в возрасте от 11 до 14 лет. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследований преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Львовщины под процессуальным руководством прокуратуры области. Им оказался 46-летний львовянин, в то время руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

"Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу. Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - отметил глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Сегодня, 24 сентября, следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Школьницу изнасиловали в уборной ресторана в Чернигове. ФОТО