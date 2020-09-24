РУС
Экс-руководителя подросткового лагеря подозревают в 11 случаях изнасилования несовершеннолетних, - полиция Львовщины

Экс-руководителя подросткового лагеря подозревают в 11 случаях изнасилования несовершеннолетних, - полиция Львовщины

Во Львове следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастному к 11 случаям совращения и изнасилования малолетних девочек. Это 46-летний львовянин, который в то время был руководителем одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В сообщении отмечается: "Как установили правоохранители, 46-летний львовянин причастен как минимум к 11 преступлениям, совершенных в отношении девушек в возрасте от 11 до 14 лет. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследований преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Львовщины под процессуальным  руководством прокуратуры области. Им оказался 46-летний львовянин, в то время руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

"Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу. Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - отметил глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Сегодня, 24 сентября, следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Школьницу изнасиловали в уборной ресторана в Чернигове. ФОТО

изнасилование (928) несовершеннолетние (95) Львовская область (2990)
Вы посмотрите на реакцию общества
Когда питерасов тронут, так такой вой стоит на форуме в их защиту и так кидаются какашками в тех кто против пропаганды геев
А КАК ДЕТЕЙ НАСИЛУЮТ - этих вопящих за питерасов на темах не видно
И никто законодательство в европейском духе менять не хочет
МОЖЕТ ЧТО-ТО НЕ ТАК С ОБЩЕСТВОМ ????
24.09.2020 18:45 Ответить
Вы в каком-то параллельном мире живете. Украину лишать через пару месяцев безвиза. Какой ЕС? Зебил четко ведет к Таежному союзу.
24.09.2020 18:53 Ответить
Надо что-то менять в "Уголовном кодексе" . Сначала отсечь , потом посадить .
24.09.2020 18:36 Ответить
В Европе нет такого количества изнасилований детей, как в Украине
А Зеленский просится в Евросоюз - законы надо подтянуть под европейские, судей всех заменить и т д
показать весь комментарий
24.09.2020 18:47 Ответить
Вы в каком-то параллельном мире живете. Украину лишать через пару месяцев безвиза. Какой ЕС? Зебил четко ведет к Таежному союзу.
показать весь комментарий
24.09.2020 18:53 Ответить
Хто позбавить? )(уйло?
показать весь комментарий
24.09.2020 19:16 Ответить
А ты послушай, что европейские политики говорят.
Посол ЕС в Украине https://zik.ua/ru/news/politics/posol_es_maasikas_i_sopredsedatel_opzzh_rabinovich_obsudili_perspektivy_sotrudnichestva_ukrainy_i_evrosoyuza_967517 Матти Маасикас

"Борьба с коррупцией с помощью сильных и независимых институций является центральной частью сотрудничества между ЕС и Украиной в сферах от безвизового режима до макрофинансовой помощи. Эти принципы (высказанные G7 - ИФ-У) также необходимо применить, когда украинский парламент назначает представителей для выбора нового руководителя САП".
показать весь комментарий
24.09.2020 19:41 Ответить
Багато ці САПи наборолись? КОрупція не долається САПами. Безвіз вигідний ЄС набагато більше ніж Україні. Україна мала вимагати за безвіз купу ніштяків. ОДну людину виховати до 21 року коштує щонайменьше 70000 доларів. А Польща таких людей отримує безкоштовно.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:46 Ответить
Да нас...ть что там те САПы вообще делают. Проходит реформа им. Портнова. Европа четко дает понять, что при реализации такой реформы Украине с безвизом делать нечего. ТОЧКА.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:57 Ответить
ТОбто Портнова? всі судді призначені тоді коли Портнов керував цими процесами, а зараз він ще щось мутить?
показать весь комментарий
24.09.2020 22:49 Ответить
Что за бред? Твой Зебил подписал очередную стопку судей вчера. К тому же сменены главы многих судов, туда выдвинуты люди Портянки. ЕС ясно дает понять, что еще пару шагов в том направлении и про безвиз нужно забыть. Тем более процедуру приостановки в ЕС предусмотрительно разработали.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:40 Ответить
Да видно, що ти не в темі. Можеш бути вільним.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:45 Ответить
Да не переживай так, зебил, ты давно свободен... от мозгов
показать весь комментарий
25.09.2020 01:02 Ответить
Споживай в міру.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:37 Ответить
А Х...ло это партнер Зебила по выборам террористов местынми депутатами на Донбассе.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:44 Ответить
В Европе нет такого количества изнасилований детей, как в Украине

Угу...

https://www.dw.com/

...вскоре стало понятно, что речь идет о целой немецкоязычной https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-53394308 онлайн-сети педофилов , насчитывающей около 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям. Идентифицировать их все, впрочем, пока не удалось.

Раскрытая группировка имеет все шансы стать крупнейшей сетью педофилов, когда-либо выявленной в Германии. Однако далеко не единственной. К примеру, в 2018 году перед немецким судом предстали четыре гражданина ФРГ, которые в теневом секторе интернета - даркнете - создали и администрировали https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2/a-44926894 сайт для педофилов *****: на нем зарегистрировались более 111 тысяч
24.09.2020 19:29 Ответить
Звичайно що в Європі "немає такої кількості педофілів", бо всі педофіли Європи їздять "педофілиться" в республіки колишнього СРСР...
25.09.2020 10:22 Ответить
ну скажу так в изнасиловании... а тем более извращенных половых контактах всегда оба..
ОН и ОНА..1й1 эпизодов ему вменяют подозревают как привязали то надеюсь что был сбор материалов но в рамках заявления пострадавшей а она пострадавшая же знала кто ее изнасиловал??? ДАГЕРЬ ОН ДИРЕКТОР.. это же не на улице шла и в кусты затащили неизвестные...догадайтесь сразу каков следующий вопрос- почему кадра не остановили после 1 эпизода....а отсюда выводы или не было никаких заявлений потерпевших устраивало все младежь сегодня сама кого хочешь изнасилует и спровоцирует.. а если не было сбора материалов в рамках дела то как доказать факт полового насилия СЛОВА ТАКИЕ ТУТ НЕ КОНАЮТ ТУТ ОБЯЗАНА БЫТЬ МАТЕРИАЛ БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕРМА ГРУБО ГОВОРЯ... а также медицинских установленный факт раздражения у девчонок гениталий и так далее короче Методика уже 150 лет работает что да как,... а тем более извращения соблазнителя и все помнят Лолиту Набокова жертву типа и что с ней потом и как случилось мне как юристу и адвокату попадались дела по изнасилованию и да особенно в семья когда отчим насилует падчерицу угрожая убить мамку и сестренку от совместного уже проживания с мамкой верю был факт когда в 9 лет изнасиловал девчонку и пока ей не стукнуло почти 15 лет и она не призналась матери и был я весьма удивлен что мама за столько лет ничего такого не заподозрила... с трудом верю что то было а наверное да показалось.... да не может быть такого... думаю лопнет дело причем громко но тихо все прикроют... там ведь нужно еще вести судебно психологическую экспертизу изнасилованных... а часто детки отстают в развитии умственно социально... а если установят факт- что уже до насилия типа она уже имела богатый опыт половых контактов то и вовсе будет дело перевернуто что по обоюдке а потом шантаж и заяву в полицию.... ой типа меня изнасиловали..или полапали руками....
24.09.2020 18:57 Ответить
Экс-руководителя подросткового лагеря подозревают в 11 случаях изнасилования несовершеннолетних, - полиция Львовщины - Цензор.НЕТ 6404
24.09.2020 19:05 Ответить
Типичная ошибка несведущего. В уголовном процессе ни одно доказательство не имеет наперед установленной силы. Наличие биологического материала желательно, но не обязательно. Если психиатрические экспертизы проведены, количество свидетельств достаточное и сведения предоставленные ими надлежаще соотносятся между собой этого вполне хватит для установления обстоятельств.
А предыдущий опыт вообще на квалификацию не влияет. Будь потерпевшая девственницей или проституткой - совершенно не важно. Наоборот, суд вообще не имеет права исследовать это обстоятельство.
25.09.2020 12:47 Ответить
Мене взагалі дивує чому ви згадали секс меншинства, стаття про виродка якого ніхто не захищає. Хоча натурали мали би захищати свого, виходячи зі слів деяких.
І "вой" про який ви розповідаєте зазвичай навпаки проти лгбт.
24.09.2020 20:19 Ответить
Натурали його можуть захищати як свого. А для гея будь-який секс з жінкою - це вже огидно.
25.09.2020 12:40 Ответить
Во многих странах возраст согласия 12 лет . В часности рекламируемая на цензоре Рут Гинзбург судья верховного суда США выступала за снижение возраста согласия меньше 12 лет . Калифорния недавно приняла закон что если ребенок вступил в половую гомосексуальную связь по согласию то это не считается изнасилованием и взрослый не будерт преследоваться по статье насильник и регистрироваться как сексуальный хищник .
24.09.2020 22:31 Ответить
Скорее что-то не так с твоей головой.
Просто потому, что полное молчание населения в данном вопросе - это всеобщее согласие с действиями правоохранительных органов.
Да, нужно расследовать дело, установить виновного и привлечь его к ответственности. Это единое мнение всего ЛГБТ-сообщества.
А относительно отдельного мнения геев, то оно следующее: цисгендеры вообще озверели. Мало им того что они геев преследуют, так они еще и детей насилуют.
25.09.2020 12:37 Ответить
сволоч треба посадити...
24.09.2020 18:41 Ответить
Кто его туда назначил должен то же нести ответственность.
24.09.2020 18:45 Ответить
малята це местное все
24.09.2020 18:54 Ответить
На якій мові ти пишеш:??
24.09.2020 18:59 Ответить
На якій мові
Якою мовою
25.09.2020 08:39 Ответить
.*****************. ...
24.09.2020 19:04 Ответить
І авакав.
24.09.2020 19:19 Ответить
Авжеж i аФАКов...
24.09.2020 19:48 Ответить
Вот оно чо Михалыч, после наказа как взялись за борьбу с преступностью в Львовской области.
24.09.2020 19:21 Ответить
Несерйозно, через 15 років щось довести, навіть якщо і було. Я розумію, якщо б у поліції нагальних справ не було ..., а так займатися начеб-то злочином 15-річної давнини ... Не розумію.
24.09.2020 19:24 Ответить
Якщо 11 живих жертв добре пам'ятають деталі і мають свідків, то дуже легко довести буде.
25.09.2020 12:56 Ответить
Ну і як це докажуть? Вони вже дорослі,пройшло 15 років.Може вони брешуть?
24.09.2020 19:55 Ответить
дык одна заявила в полицию (видимо недавно) - его поймали, подтвердилось, начали проверять всех, кто был раньше (наверное списки были, бабло ж на "лагерь" как-то взималось и т.п., возможно еще старые "дела" были) - часть призналась. у нас же сроки (в отличии от штатов) не суммируются, так что дадут всего + пару лет за остальных, а не за каждый эпизод по пятерке, как следовало бы.
24.09.2020 20:03 Ответить
Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - отметил глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Яку саму доказову базу? Якщо просто слова,це ж не доказова база.
24.09.2020 19:56 Ответить
Це тобі так ввижається. Однак покази - це докази. Якісно розслідувана справа - це не експертизи, а саме "слова". І в суді справи розвалюються в більшості через "слова".
25.09.2020 12:55 Ответить
Слідаки з прокурорами будуть тиснути на педіка. поки той не підпише угоду з слідством про визнання вини і покарання, а якщо педік при грошах і компенсує потерпілим і ті не заперечуватимуть, то присудять 5 років по ст.156 за розбещення з іспитовим строком
24.09.2020 21:04 Ответить
Довести зґвалтування по гарячих слідах дуже важко, а через 15 років, то й зовсім неможливо.
25.09.2020 00:04 Ответить
Если жертва одна. А если их 11, они живы, готовы дать свидетельства и называют свидетелей которые подтверждают свидетельства - то доказать дело раз плюнуть.
25.09.2020 12:52 Ответить
Здравия вам! Вспомнился лучший сериал что делала Кассапия- " Метод". Там кажется лагерь назывался " Романтик", а его руководитель был заслуженным учителем года. И так, вешал деток в лесу, делал фото в процессе а потом дрочил на фотки. А самое интересное, что творится в хрестианских приютах, причем неважно какой конфессии. Вы знаете какое количество детей беследно пропадают в год по миру? Их не находят, ни трупов ни живых. 400 тысяч в год!!!!! Вдумайтесь в цифру! И когда Трамп говорит что он хочет поставить стену с Мексикой, и при этом добавляет, что такого количества продажи в рабство женщин и детей, которые нелегально поставляются из Мексики недопучтимо в 21 веке в нашей стране! Его все почему то считают Клоуном, и Пиццагейт- это скандал высосанный из пальца. А Мадонна в твитере пишет, что готова за " пасту" - убить. Только не многие знают что " паста" на языке нелюдей и педофилов- это свежеприготовленный младенец! Ну да, конечно, я должен не верить своим глазам и не верить в эти сказки о Адренохроме и древнему культу поклонению Богу Молоху. Только вот Мадонна выглядит в свои " за 60" как 30 летняя девочка. Стволовые клетки говорите? А откуда они берутся вы знаете?
25.09.2020 04:58 Ответить
Чем болеешь?
25.09.2020 12:53 Ответить
Ничем! Просто не люблю идиотов, которые не видят что творится у них на глазах.
25.09.2020 19:34 Ответить
 
 