Экс-руководителя подросткового лагеря подозревают в 11 случаях изнасилования несовершеннолетних, - полиция Львовщины
Во Львове следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастному к 11 случаям совращения и изнасилования малолетних девочек. Это 46-летний львовянин, который в то время был руководителем одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В сообщении отмечается: "Как установили правоохранители, 46-летний львовянин причастен как минимум к 11 преступлениям, совершенных в отношении девушек в возрасте от 11 до 14 лет. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследований преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Львовщины под процессуальным руководством прокуратуры области. Им оказался 46-летний львовянин, в то время руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.
"Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу. Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - отметил глава полиции Львовщины Василий Виконский.
Сегодня, 24 сентября, следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Досудебное расследование продолжается".
Когда питерасов тронут, так такой вой стоит на форуме в их защиту и так кидаются какашками в тех кто против пропаганды геев
А КАК ДЕТЕЙ НАСИЛУЮТ - этих вопящих за питерасов на темах не видно
И никто законодательство в европейском духе менять не хочет
МОЖЕТ ЧТО-ТО НЕ ТАК С ОБЩЕСТВОМ ????
А Зеленский просится в Евросоюз - законы надо подтянуть под европейские, судей всех заменить и т д
Посол ЕС в Украине https://zik.ua/ru/news/politics/posol_es_maasikas_i_sopredsedatel_opzzh_rabinovich_obsudili_perspektivy_sotrudnichestva_ukrainy_i_evrosoyuza_967517 Матти Маасикас
"Борьба с коррупцией с помощью сильных и независимых институций является центральной частью сотрудничества между ЕС и Украиной в сферах от безвизового режима до макрофинансовой помощи. Эти принципы (высказанные G7 - ИФ-У) также необходимо применить, когда украинский парламент назначает представителей для выбора нового руководителя САП".
------------------------------------------------
Угу...
https://www.dw.com/
...вскоре стало понятно, что речь идет о целой немецкоязычной https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-53394308 онлайн-сети педофилов , насчитывающей около 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям. Идентифицировать их все, впрочем, пока не удалось.
Раскрытая группировка имеет все шансы стать крупнейшей сетью педофилов, когда-либо выявленной в Германии. Однако далеко не единственной. К примеру, в 2018 году перед немецким судом предстали четыре гражданина ФРГ, которые в теневом секторе интернета - даркнете - создали и администрировали https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2/a-44926894 сайт для педофилов *****: на нем зарегистрировались более 111 тысяч
ОН и ОНА..1й1 эпизодов ему вменяют подозревают как привязали то надеюсь что был сбор материалов но в рамках заявления пострадавшей а она пострадавшая же знала кто ее изнасиловал??? ДАГЕРЬ ОН ДИРЕКТОР.. это же не на улице шла и в кусты затащили неизвестные...догадайтесь сразу каков следующий вопрос- почему кадра не остановили после 1 эпизода....а отсюда выводы или не было никаких заявлений потерпевших устраивало все младежь сегодня сама кого хочешь изнасилует и спровоцирует.. а если не было сбора материалов в рамках дела то как доказать факт полового насилия СЛОВА ТАКИЕ ТУТ НЕ КОНАЮТ ТУТ ОБЯЗАНА БЫТЬ МАТЕРИАЛ БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕРМА ГРУБО ГОВОРЯ... а также медицинских установленный факт раздражения у девчонок гениталий и так далее короче Методика уже 150 лет работает что да как,... а тем более извращения соблазнителя и все помнят Лолиту Набокова жертву типа и что с ней потом и как случилось мне как юристу и адвокату попадались дела по изнасилованию и да особенно в семья когда отчим насилует падчерицу угрожая убить мамку и сестренку от совместного уже проживания с мамкой верю был факт когда в 9 лет изнасиловал девчонку и пока ей не стукнуло почти 15 лет и она не призналась матери и был я весьма удивлен что мама за столько лет ничего такого не заподозрила... с трудом верю что то было а наверное да показалось.... да не может быть такого... думаю лопнет дело причем громко но тихо все прикроют... там ведь нужно еще вести судебно психологическую экспертизу изнасилованных... а часто детки отстают в развитии умственно социально... а если установят факт- что уже до насилия типа она уже имела богатый опыт половых контактов то и вовсе будет дело перевернуто что по обоюдке а потом шантаж и заяву в полицию.... ой типа меня изнасиловали..или полапали руками....
А предыдущий опыт вообще на квалификацию не влияет. Будь потерпевшая девственницей или проституткой - совершенно не важно. Наоборот, суд вообще не имеет права исследовать это обстоятельство.
І "вой" про який ви розповідаєте зазвичай навпаки проти лгбт.
Просто потому, что полное молчание населения в данном вопросе - это всеобщее согласие с действиями правоохранительных органов.
Да, нужно расследовать дело, установить виновного и привлечь его к ответственности. Это единое мнение всего ЛГБТ-сообщества.
А относительно отдельного мнения геев, то оно следующее: цисгендеры вообще озверели. Мало им того что они геев преследуют, так они еще и детей насилуют.
На якій мові
Якою мовою
Яку саму доказову базу? Якщо просто слова,це ж не доказова база.