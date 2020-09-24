Военный городок пытались незаконно продать в Одессе

Военный городок зарегистрировали как имущество физического лица, потом арестовали и попытались продать как арестованное имущество. Минобороны остановило незаконную сделку.

Речь идет о военном городке площадью более 13 тыс. квадратных метров. В октябре 2019 года гражданка зарегистрировала право собственности на этот военный городок. В июне 2020 года частный исполнитель вынес постановление об аресте имущества этой женщины. После этого имущество выставилил на продажу через ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом".

"1 сентября 2020 года Главное управление имущества и ресурсов Минобороны обратилось с ходатайством в Государственный бюро расследований вмешаться в ситуацию. Благодаря надлежащему реагированию Государственного бюро расследований и в соответствии с постановлением следственного судьи Заводского районного суда г. Николаева от 03.09.2020 по делу, торги были остановлены 08.09.2020 года", - сказано в сообщении Минобороны.

Военная прокуратура возбудила дела о мошенничестве и халатном отношении к военной службе.

"Сейчас Министерством обороны Украины организована работа по обжалованию в судебном порядке нарушенных интересов государства в лице Минобороны и обжалования действий государственного регистратора", - отметили в министерстве.