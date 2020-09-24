РУС
Агрессия России против Украины
Военный городок пытались незаконно продать в Одессе

Военный городок зарегистрировали как имущество физического лица, потом арестовали и попытались продать как арестованное имущество. Минобороны остановило незаконную сделку.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о военном городке площадью более 13 тыс. квадратных метров. В октябре 2019 года гражданка зарегистрировала право собственности на этот военный городок. В июне 2020 года частный исполнитель вынес постановление об аресте имущества этой женщины. После этого имущество выставилил на продажу через ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом".

"1 сентября 2020 года Главное управление имущества и ресурсов Минобороны обратилось с ходатайством в Государственный бюро расследований вмешаться в ситуацию. Благодаря надлежащему реагированию Государственного бюро расследований и в соответствии с постановлением следственного судьи Заводского районного суда г. Николаева от 03.09.2020 по делу, торги были остановлены 08.09.2020 года", - сказано в сообщении Минобороны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура возбудила дела о мошенничестве и халатном отношении к военной службе.

"Сейчас Министерством обороны Украины организована работа по обжалованию в судебном порядке нарушенных интересов государства в лице Минобороны и обжалования действий государственного регистратора", - отметили в министерстве.

Минобороны (9551) мошенничество (1272) Одесса (8011)
Уже городками воруют.Скоро районами начнут приторговывать.Зе наверное взял борьбу с коррупцией и казнокрадством под личный контроль.
24.09.2020 19:10 Ответить
Тюююю!
Вон, Гепа и Допа в 2014-ом чуть всю Харьковскую ОБЛАСТЬ не продали!
А никого (особенно СБУ) это совершенно не волнует.
24.09.2020 19:39 Ответить
ну вот опять...и где теперь собор св.риммы будуваты?
24.09.2020 19:09 Ответить
Навіщо його будувати?Просто перейменують собор Софіі Київської в собор пресвятої Римми Криворізької.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:18 Ответить
Зе торгує країною, а тут якийсь забацаний "городок". Не його рівень
показать весь комментарий
24.09.2020 19:44 Ответить
Новиє літса?
показать весь комментарий
24.09.2020 19:13 Ответить
Ах, как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, Где все просто и знакомо, на денек. Где без спроса ходят в гости, Где нет зависти и злости. Милый дом, Где рождение справляют И навеки провожают всем двором.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:18 Ответить
Заговор против одесситов, несомненно, существует, и в нём участвует всё население города (с)
показать весь комментарий
24.09.2020 19:27 Ответить
странно, что только городок, судя по мэрам избираемым одесситами нью-васюки не за горами
показать весь комментарий
24.09.2020 19:50 Ответить
А что с одесским аэродромом? Продажа подтверждена?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:05 Ответить
Узнаю Одессу. А солдат продали вместе с городком?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:54 Ответить
Це "В октябре 2019 года гражданка зарегистрировала право собственности на этот военный городок." як?
показать весь комментарий
24.09.2020 21:17 Ответить
А сколько их было проданно в Одессе и около при Гриценко и овоще!
показать весь комментарий
24.09.2020 21:46 Ответить
 
 