Військове містечко намагалися незаконно продати в Одесі

Військове містечко зареєстрували як майно фізичної особи, потім заарештували і спробували продати як арештоване майно. Міноборони зупинило незаконну оборудку.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про військове містечко площею понад 13 тис. квадратних метрів. У жовтні 2019 року громадянка зареєструвала право власності на це військове містечко. У червні 2020 року приватний виконавець виніс постанову про арешт майна цієї жінки. Після цього майно виставили на продаж через ДП "Система електронних торгів заарештованим майном".

"1 вересня 2020 року Головне управління майна і ресурсів Міноборони звернулося з клопотанням до Державного бюро розслідувань втрутитися в ситуацію. Завдяки належному реагуванню Державного бюро розслідувань і відповідно до постанови слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 03.09.2020 у справі, торги були зупинені 08.09.2020 року", - сказано в повідомленні Міноборони.

Військова прокуратура порушила справу про шахрайство і недбале ставлення до військової служби.

"Зараз Міністерством оборони України організовано роботу щодо оскарження в судовому порядку порушених інтересів держави в особі Міноборони та оскарження дій державного реєстратора", - зазначили в міністерстві.