УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 110 17

Військове містечко намагалися незаконно продати в Одесі

Військове містечко намагалися незаконно продати в Одесі

Військове містечко зареєстрували як майно фізичної особи, потім заарештували і спробували продати як арештоване майно. Міноборони зупинило незаконну оборудку.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про військове містечко площею понад 13 тис. квадратних метрів. У жовтні 2019 року громадянка зареєструвала право власності на це військове містечко. У червні 2020 року приватний виконавець виніс постанову про арешт майна цієї жінки. Після цього майно виставили на продаж через ДП "Система електронних торгів заарештованим майном".

"1 вересня 2020 року Головне управління майна і ресурсів Міноборони звернулося з клопотанням до Державного бюро розслідувань втрутитися в ситуацію. Завдяки належному реагуванню Державного бюро розслідувань і відповідно до постанови слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 03.09.2020 у справі, торги були зупинені 08.09.2020 року", - сказано в повідомленні Міноборони.

Читайте також: В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР. ФОТО

Військова прокуратура порушила справу про шахрайство і недбале ставлення до військової служби.

"Зараз Міністерством оборони України організовано роботу щодо оскарження в судовому порядку порушених інтересів держави в особі Міноборони та оскарження дій державного реєстратора", - зазначили в міністерстві.

Автор: 

Міноборони (7640) шахрайство (1148) Одеса (5601)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Уже городками воруют.Скоро районами начнут приторговывать.Зе наверное взял борьбу с коррупцией и казнокрадством под личный контроль.
показати весь коментар
24.09.2020 19:10 Відповісти
+10
Тюююю!
Вон, Гепа и Допа в 2014-ом чуть всю Харьковскую ОБЛАСТЬ не продали!
А никого (особенно СБУ) это совершенно не волнует.
показати весь коментар
24.09.2020 19:39 Відповісти
+8
ну вот опять...и где теперь собор св.риммы будуваты?
показати весь коментар
24.09.2020 19:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну вот опять...и где теперь собор св.риммы будуваты?
показати весь коментар
24.09.2020 19:09 Відповісти
Навіщо його будувати?Просто перейменують собор Софіі Київської в собор пресвятої Римми Криворізької.
показати весь коментар
24.09.2020 19:18 Відповісти
Уже городками воруют.Скоро районами начнут приторговывать.Зе наверное взял борьбу с коррупцией и казнокрадством под личный контроль.
показати весь коментар
24.09.2020 19:10 Відповісти
Тюююю!
Вон, Гепа и Допа в 2014-ом чуть всю Харьковскую ОБЛАСТЬ не продали!
А никого (особенно СБУ) это совершенно не волнует.
показати весь коментар
24.09.2020 19:39 Відповісти
Зе торгує країною, а тут якийсь забацаний "городок". Не його рівень
показати весь коментар
24.09.2020 19:44 Відповісти
Новиє літса?
показати весь коментар
24.09.2020 19:13 Відповісти
Ах, как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, Где все просто и знакомо, на денек. Где без спроса ходят в гости, Где нет зависти и злости. Милый дом, Где рождение справляют И навеки провожают всем двором.
показати весь коментар
24.09.2020 19:18 Відповісти
Заговор против одесситов, несомненно, существует, и в нём участвует всё население города (с)
показати весь коментар
24.09.2020 19:27 Відповісти
странно, что только городок, судя по мэрам избираемым одесситами нью-васюки не за горами
показати весь коментар
24.09.2020 19:50 Відповісти
А что с одесским аэродромом? Продажа подтверждена?
показати весь коментар
24.09.2020 20:05 Відповісти
Узнаю Одессу. А солдат продали вместе с городком?
показати весь коментар
24.09.2020 20:54 Відповісти
Це "В октябре 2019 года гражданка зарегистрировала право собственности на этот военный городок." як?
показати весь коментар
24.09.2020 21:17 Відповісти
А сколько их было проданно в Одессе и около при Гриценко и овоще!
показати весь коментар
24.09.2020 21:46 Відповісти
 
 