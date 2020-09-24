РУС
"Вирус вышел из-под контроля", - ООН о COVID-19

Человечество провалило испытание пандемией коронавируса, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Это случилось из-за недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности стран.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля", - заявил он.

"Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности", - считает генсек ООН.

"Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом", - заключил он.

карантин (16729) ООН (4228) Гутерриш Антониу (350) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+34
Опять двадцать пять. Вы начните с того, во что превратилась эта ООН и весь миропорядок... В бесконечную продажную говорильню, которая потакает тиранам и убийцам. Вы давно потеряли чувство реальности, а все остальное, и коронавирус тот же, это следствие. Кругом продажность, заискивание, коррупция, моральное разложение и деградация. А тут вам и кризис, получите...
показать весь комментарий
24.09.2020 21:29 Ответить
+16
А чем зимой думали, когда нужно было закрыть границу с Китаем?
показать весь комментарий
24.09.2020 21:21 Ответить
+13
Мышебратья, анишедетиии!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 21:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
"У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом", - заключил он."
Отправить маттышку чернож*пую обратно в Африку, в Эфиопию, откуда он на свет божий выполз!
показать весь комментарий
25.09.2020 15:38 Ответить
Последняя жалкая попытка ротшильдов загнать всех в стойло.
Перестали США ВОЗ содержать, перестанут и ООН.
Киздец ООН идет, туда им и дорога.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:39 Ответить
Я вам все припомню:
- китайских медсестер, которых Эндрюс, премьер штата Виктория, собирался привезти в Мельбурн
- уголовников, которых ротшильдовские сявки собирались выпустить на свободу и "лечить" в частном госпитале Кабрини
- донарские почки, которые собирались выкинуть "из-за угрозы короновируса" большие медицинские "светила", чтобы люди с почечной недостаточностью умерли,ожидаю органы
- локдауны
- намордники
- комендантский час
- разорение экономики
- "вакцинацию" а.к.а геноцид населения
За все вы теперь, суки, ответите.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:42 Ответить
З-під контролю вийшов?

В Індії за минулу добу виявлено понад 85 000 нових випадків коронавірусу - як у Китаї за весь період епідемії.
В самому ж Китаї їх за вчора виявлено... 7.
Своєчасно запроваджений лохдаун вкотре підтвердив свою ефективність і в Австралії (9 випадків за добу) і в Новій Зеландії (3 випадки).
показать весь комментарий
25.09.2020 16:56 Ответить
Коронавирус настолько опасен, что Швеция и Беларусь уже вымерли без карантинов. А то, что показывают там живых - это видеомонтаж.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:27 Ответить
