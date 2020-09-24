"Вирус вышел из-под контроля", - ООН о COVID-19

Человечество провалило испытание пандемией коронавируса, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Это случилось из-за недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности стран.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля", - заявил он.

"Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности", - считает генсек ООН.

"Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом", - заключил он.