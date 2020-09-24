"Вирус вышел из-под контроля", - ООН о COVID-19
Человечество провалило испытание пандемией коронавируса, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Это случилось из-за недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности стран.
Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля", - заявил он.
"Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности", - считает генсек ООН.
Читайте на Цензор.НЕТ: С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне, - Немчинов. КАРТА
"Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом", - заключил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Источник: https://censor.net/ru/n3221120
Отправить маттышку чернож*пую обратно в Африку, в Эфиопию, откуда он на свет божий выполз!
Перестали США ВОЗ содержать, перестанут и ООН.
Киздец ООН идет, туда им и дорога.
- китайских медсестер, которых Эндрюс, премьер штата Виктория, собирался привезти в Мельбурн
- уголовников, которых ротшильдовские сявки собирались выпустить на свободу и "лечить" в частном госпитале Кабрини
- донарские почки, которые собирались выкинуть "из-за угрозы короновируса" большие медицинские "светила", чтобы люди с почечной недостаточностью умерли,ожидаю органы
- локдауны
- намордники
- комендантский час
- разорение экономики
- "вакцинацию" а.к.а геноцид населения
За все вы теперь, суки, ответите.
В Індії за минулу добу виявлено понад 85 000 нових випадків коронавірусу - як у Китаї за весь період епідемії.
В самому ж Китаї їх за вчора виявлено... 7.
Своєчасно запроваджений лохдаун вкотре підтвердив свою ефективність і в Австралії (9 випадків за добу) і в Новій Зеландії (3 випадки).