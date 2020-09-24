"Вірус вийшов з-під контролю", - ООН про COVID-19
Людство провалило випробування пандемією коронавірусу, вважає генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш. Це сталося через нестачу глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.
Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, виступаючи на засіданні Ради Безпеки з коронавірусу на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Пандемія - це явно випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили. Вірус вже вбив майже мільйон людей по всьому світу, вразив понад 30 млн, він вийшов з-під контролю", - заявив він.
"Це наслідок нестачі глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності", - вважає генсек ООН.
"Коронавірус чорною тінню ліг на весь наш світ. Але він також став попередженням, яке повинно спонукати нас до дій. У нас немає вибору... або ми об'єднаємося в рамках глобальних інститутів, які відповідають своєму призначенню, або ми будемо розчавлені розбратами і хаосом", - підсумував він.
Отправить маттышку чернож*пую обратно в Африку, в Эфиопию, откуда он на свет божий выполз!
Перестали США ВОЗ содержать, перестанут и ООН.
Киздец ООН идет, туда им и дорога.
- китайских медсестер, которых Эндрюс, премьер штата Виктория, собирался привезти в Мельбурн
- уголовников, которых ротшильдовские сявки собирались выпустить на свободу и "лечить" в частном госпитале Кабрини
- донарские почки, которые собирались выкинуть "из-за угрозы короновируса" большие медицинские "светила", чтобы люди с почечной недостаточностью умерли,ожидаю органы
- локдауны
- намордники
- комендантский час
- разорение экономики
- "вакцинацию" а.к.а геноцид населения
За все вы теперь, суки, ответите.
В Індії за минулу добу виявлено понад 85 000 нових випадків коронавірусу - як у Китаї за весь період епідемії.
В самому ж Китаї їх за вчора виявлено... 7.
Своєчасно запроваджений лохдаун вкотре підтвердив свою ефективність і в Австралії (9 випадків за добу) і в Новій Зеландії (3 випадки).