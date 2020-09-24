УКР
29 007 105

"Вірус вийшов з-під контролю", - ООН про COVID-19

Людство провалило випробування пандемією коронавірусу, вважає генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш. Це сталося через нестачу глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, виступаючи на засіданні Ради Безпеки з коронавірусу на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Пандемія - це явно випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили. Вірус вже вбив майже мільйон людей по всьому світу, вразив понад 30 млн, він вийшов з-під контролю", - заявив він.

"Це наслідок нестачі глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності", - вважає генсек ООН.

"Коронавірус чорною тінню ліг на весь наш світ. Але він також став попередженням, яке повинно спонукати нас до дій. У нас немає вибору... або ми об'єднаємося в рамках глобальних інститутів, які відповідають своєму призначенню, або ми будемо розчавлені розбратами і хаосом", - підсумував він.

Автор: 

карантин (18172) ООН (3420) Гутерріш Антоніу (405) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+34
Опять двадцать пять. Вы начните с того, во что превратилась эта ООН и весь миропорядок... В бесконечную продажную говорильню, которая потакает тиранам и убийцам. Вы давно потеряли чувство реальности, а все остальное, и коронавирус тот же, это следствие. Кругом продажность, заискивание, коррупция, моральное разложение и деградация. А тут вам и кризис, получите...
показати весь коментар
24.09.2020 21:29 Відповісти
+16
А чем зимой думали, когда нужно было закрыть границу с Китаем?
показати весь коментар
24.09.2020 21:21 Відповісти
+13
Мышебратья, анишедетиии!!!
показати весь коментар
24.09.2020 21:24 Відповісти
"У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом", - заключил он."
Источник: https://censor.net/ru/n3221120

Отправить маттышку чернож*пую обратно в Африку, в Эфиопию, откуда он на свет божий выполз!
показати весь коментар
25.09.2020 15:38 Відповісти
Последняя жалкая попытка ротшильдов загнать всех в стойло.
Перестали США ВОЗ содержать, перестанут и ООН.
Киздец ООН идет, туда им и дорога.
показати весь коментар
25.09.2020 15:39 Відповісти
Я вам все припомню:
- китайских медсестер, которых Эндрюс, премьер штата Виктория, собирался привезти в Мельбурн
- уголовников, которых ротшильдовские сявки собирались выпустить на свободу и "лечить" в частном госпитале Кабрини
- донарские почки, которые собирались выкинуть "из-за угрозы короновируса" большие медицинские "светила", чтобы люди с почечной недостаточностью умерли,ожидаю органы
- локдауны
- намордники
- комендантский час
- разорение экономики
- "вакцинацию" а.к.а геноцид населения
За все вы теперь, суки, ответите.
показати весь коментар
25.09.2020 15:42 Відповісти
З-під контролю вийшов?

В Індії за минулу добу виявлено понад 85 000 нових випадків коронавірусу - як у Китаї за весь період епідемії.
В самому ж Китаї їх за вчора виявлено... 7.
Своєчасно запроваджений лохдаун вкотре підтвердив свою ефективність і в Австралії (9 випадків за добу) і в Новій Зеландії (3 випадки).
показати весь коментар
25.09.2020 16:56 Відповісти
Коронавирус настолько опасен, что Швеция и Беларусь уже вымерли без карантинов. А то, что показывают там живых - это видеомонтаж.
показати весь коментар
25.09.2020 18:27 Відповісти
