"Вірус вийшов з-під контролю", - ООН про COVID-19

Людство провалило випробування пандемією коронавірусу, вважає генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш. Це сталося через нестачу глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, виступаючи на засіданні Ради Безпеки з коронавірусу на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Пандемія - це явно випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили. Вірус вже вбив майже мільйон людей по всьому світу, вразив понад 30 млн, він вийшов з-під контролю", - заявив він.

"Це наслідок нестачі глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності", - вважає генсек ООН.

"Коронавірус чорною тінню ліг на весь наш світ. Але він також став попередженням, яке повинно спонукати нас до дій. У нас немає вибору... або ми об'єднаємося в рамках глобальних інститутів, які відповідають своєму призначенню, або ми будемо розчавлені розбратами і хаосом", - підсумував він.

