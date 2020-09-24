РУС
ЦИК аккредитовал первых международных наблюдателей на местных выборах

Центральная избирательная комиссия аккредитовала первых 28 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на местных выборах. Они пройдут 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"На местных выборах аккредитовано 8 официальных наблюдателей от двух иностранных государств и 20 - от двух международных организаций", - говорится в сообщении.

ЦИК, в частности, аккредитовала девять наблюдателей - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов, 11 - от Украинского конгрессового Комитета Америки, четыре - от Словакии и четыре - от Испании.

Главное и рохляндии не забудьте, как вы умеете, а то они скажут, что нелегетимные.
24.09.2020 22:07 Ответить
я знал,шо хасиды надыбают пути...
24.09.2020 22:08 Ответить
А Лука тоже будет посылать своих наблюдателей?
24.09.2020 22:18 Ответить
Просто в тему выборов - "Поперли в політику артисти, гумористи, спортсмени... Це просто КАТАСТРОФА ! Ви мені вибачте, але ж цей ******** шоубіз знищить Україну ! " (с)
24.09.2020 22:51 Ответить
наблюдатели... телки, хаза, конина... бухло с утра...
25.09.2020 05:40 Ответить
 
 