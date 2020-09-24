УКР
ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів на місцевих виборах

ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія акредитувала перших 28 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах. Вони відбудуться 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"На місцевих виборах акредитовано 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав і 20 - від двох міжнародних організацій", - сказано в повідомленні.

ЦВК, зокрема, акредитувала дев'ятьох спостерігачів - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів, 11 - від Українського конгресового Комітету Америки, чотирьох - від Словаччини та ще чотирьох - від Іспанії.

місцеві вибори (1367) спостерігач (397) ЦВК (1178)
Главное и рохляндии не забудьте, как вы умеете, а то они скажут, что нелегетимные.
24.09.2020 22:07 Відповісти
я знал,шо хасиды надыбают пути...
24.09.2020 22:08 Відповісти
А Лука тоже будет посылать своих наблюдателей?
24.09.2020 22:18 Відповісти
Просто в тему выборов - "Поперли в політику артисти, гумористи, спортсмени... Це просто КАТАСТРОФА ! Ви мені вибачте, але ж цей ******** шоубіз знищить Україну ! " (с)
24.09.2020 22:51 Відповісти
наблюдатели... телки, хаза, конина... бухло с утра...
25.09.2020 05:40 Відповісти
 
 