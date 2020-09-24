ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів на місцевих виборах
Центральна виборча комісія акредитувала перших 28 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах. Вони відбудуться 25 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
"На місцевих виборах акредитовано 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав і 20 - від двох міжнародних організацій", - сказано в повідомленні.
ЦВК, зокрема, акредитувала дев'ятьох спостерігачів - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів, 11 - від Українського конгресового Комітету Америки, чотирьох - від Словаччини та ще чотирьох - від Іспанії.
