Зеленский вручил государственные награды представителям украинской диаспоры Словакии. ФОТО

Во время официального визита в Словакию Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Братиславе с украинской общиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечая вклад украинской общины Словакии в сохранение украинского национальной самобытности за пределами родины, Президент вручил государственные награды.

В частности, орденом княгини Ольги III степени была отмечена певица, продюсер, радиоведущая Эвелина Гвать, а почетное звание "Заслуженный деятель искусств" получил художественный руководитель и дирижер хора "Карпаты" Лев Довгович за многолетнюю преданную работу, направленную на популяризацию украинской культуры в Словакии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский попросит власти Австрии назвать одну из площадей Вены площадью Украины