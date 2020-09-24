Зеленский вручил государственные награды представителям украинской диаспоры Словакии. ФОТО
Во время официального визита в Словакию Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Братиславе с украинской общиной.
Отмечая вклад украинской общины Словакии в сохранение украинского национальной самобытности за пределами родины, Президент вручил государственные награды.
В частности, орденом княгини Ольги III степени была отмечена певица, продюсер, радиоведущая Эвелина Гвать, а почетное звание "Заслуженный деятель искусств" получил художественный руководитель и дирижер хора "Карпаты" Лев Довгович за многолетнюю преданную работу, направленную на популяризацию украинской культуры в Словакии.
В этих сёлах до сих пор живут наследники тех козаков .
Украине надо проявить внимание к этим сёлам
Вот венгры, болгары, поляки , румыны же проявляют внимание к своим сородичам в Украине
