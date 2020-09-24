РУС
Новости
1 691 13

Зеленский вручил государственные награды представителям украинской диаспоры Словакии. ФОТО

Во время официального визита в Словакию Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Братиславе с украинской общиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил государственные награды представителям украинской диаспоры Словакии 01

Отмечая вклад украинской общины Словакии в сохранение украинского национальной самобытности за пределами родины, Президент вручил государственные награды.

Зеленский вручил государственные награды представителям украинской диаспоры Словакии 02

В частности, орденом княгини Ольги III степени была отмечена певица, продюсер, радиоведущая Эвелина Гвать, а почетное звание "Заслуженный деятель искусств" получил художественный руководитель и дирижер хора "Карпаты" Лев Довгович за многолетнюю преданную работу, направленную на популяризацию украинской культуры в Словакии.

Автор: 

+6
Нагороди від кловуна.
24.09.2020 23:04 Ответить
+5
буба прировнял все ордена к значку гто третьей степени...
24.09.2020 23:09 Ответить
+5
В Словакии есть села , образованные запорожскими козаками , когда были на них гонения кацапской царицей.

В этих сёлах до сих пор живут наследники тех козаков .

Украине надо проявить внимание к этим сёлам
Вот венгры, болгары, поляки , румыны же проявляют внимание к своим сородичам в Украине
25.09.2020 00:04 Ответить
усі нагороди від цього поца!
24.09.2020 23:14 Ответить
Хдє Лєнка? Хдє перша лєдя? Чому нашу країну представляє актор комедійного жанру без дружини? Шоб увесь світ подумав, шо він гей? А світ таки подумає, шо він гей.
24.09.2020 23:25 Ответить
В Словакии есть села , образованные запорожскими козаками , когда были на них гонения кацапской царицей.

В этих сёлах до сих пор живут наследники тех козаков .

Украине надо проявить внимание к этим сёлам
Вот венгры, болгары, поляки , румыны же проявляют внимание к своим сородичам в Украине
25.09.2020 00:04 Ответить
Цікаво. Скинь декілька назв словацькою, пошукати і подивитися в інтернеті. Дякую.
25.09.2020 00:50 Ответить
словаччина не польща, там всих, кого не в ссср, розселили за віслою
25.09.2020 01:06 Ответить
Очередной скоморох у власти. Зеленский назначил судьей певца, участвовавшего в российской "Фабрике звезд"
Одессит Кирилл Гарник был назначен судьей окружного административного суда Киева бессрочно. Ранее он пытался строить карьеру певца и участвовал в российском проекте "Фабрика звезд".

Соответствующий указ о назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства. Также Гарник, помимо участия в талант-шоу в России, известен неоднозначными решениями по поводу акций протеста в Украине в 2013 году.
Известно, что в июле 2013 года Гарник запрещал проводить акции протеста на улицах возле Киево-Печерской лавры, Владимирской горки и Софийской площади из-за приезда в Украину на празднование 1025-летия крещения Киевской Руси московского патриарха Кирилла и президента РФ Путина.

Ранее Кирилл Гарник пытался построить карьеру поп-певца, участвовал в российском шоу "Фабрика звезд" 2004 года.
https://www.youtube.com/watch?v=gnqDw5jM_nc&feature=emb_logo
25.09.2020 00:20 Ответить
Кто-нибудь знает еще страну где проводят учения против сепаратизма.
25.09.2020 03:28 Ответить
Хорошо и удобно быть патриотом живя вдали от родины, а попробуй быть патриотом здесь, когда каждый день сталкиваешся с тупостью, убожеством, хамством и равнодушием.
25.09.2020 09:19 Ответить
Вы правы: в Краматорске гораздо труднее быть патриотом, чем в Лиссабоне:
до сих пор с глубоким содроганием вспоминаю телерепортаж в начале июля 2014 года показывавший, как 300-400 здоровых мужиков-украинцев в цветущем возрасте 28-35 лет, плясали гопака перед посольством РФ в Лиссабоне в знак протеста против московской агрессии...
12.02.2021 23:55 Ответить
 
 