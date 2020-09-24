Зеленський вручив державні нагороди представникам української діаспори Словаччини. ФОТО
Під час офіційного візиту до Словаччини президент України Володимир Зеленський зустрівся в Братиславі з українською громадою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Відзначаючи внесок української громади Словаччини у збереження української національної самобутності за межами батьківщини, президент вручив державні нагороди.
Зокрема, орденом княгині Ольги III ступеня була відзначена співачка, продюсерка, радіоведуча Евеліна Гвать, а почесне звання "Заслужений діяч мистецтв" отримав художній керівник і диригент хору "Карпати" Лев Довгович за багаторічну віддану працю, спрямовану на популяризацію української культури в Словаччині.
