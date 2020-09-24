УКР
4 116 81

Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Словацької Республіки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави прибув до Братислави напередодні ввечері.

Зеленський проведе зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом.

Також планується підписання низки двосторонніх угод.

Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП 01

Автор: 

візит (1650) Зеленський Володимир (25197) Словаччина (1172)
+30
за то він нанюханий.
показати весь коментар
24.09.2020 09:11 Відповісти
+23
Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП - Цензор.НЕТ 2807
показати весь коментар
24.09.2020 09:00 Відповісти
+23
Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП - Цензор.НЕТ 8945
показати весь коментар
24.09.2020 09:03 Відповісти
Тікайте хлопці.
показати весь коментар
24.09.2020 09:00 Відповісти
наше Чмо опять без галстука и без маски.
Испанский гребаный стыд.
показати весь коментар
24.09.2020 10:42 Відповісти
Де маска?
показати весь коментар
24.09.2020 09:00 Відповісти
за то він нанюханий.
показати весь коментар
24.09.2020 09:11 Відповісти
Да, бубочка для вдохновения каждое утро нюхает счастливые Бенины трусы, в которых КАЛомойский украл свой первый миллион.
показати весь коментар
24.09.2020 10:28 Відповісти
Де рукавички?
показати весь коментар
24.09.2020 09:25 Відповісти
Так я не понял, а где остальные клоуны из квартала? Бубочка наверное решил сам отработать вечер на корпоративе и все бабло достанется ему.
показати весь коментар
24.09.2020 10:26 Відповісти
жаба їде до словаків... навіщо їй та краватка

п.с.
- Вова, одягни в Словакію краватку!
- я шо - лох? мне 42 года! зачем мне там кровать - мендельша и на табуретке отработает!
показати весь коментар
24.09.2020 09:18 Відповісти
Гдє Лєнка-ополчєнка?
показати весь коментар
24.09.2020 10:38 Відповісти
б*же, тут на сайте пользовательница из Словакии ... была
показати весь коментар
24.09.2020 09:00 Відповісти
😀😀😀а Словакия к визиту готова - и президент , и премьер, и Кабмин
Вон какие у нас они красивые И ОДЕТЫ ПО КАРАНТИННОМУ ПРОТОКОЛУ
Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 2256
показати весь коментар
24.09.2020 09:23 Відповісти
Держитесь там... землетрясение же бывает там.....
та не, если случится то шо как обычно после/с визитом Зели, то я даже в Аллаха поверю(возможно)
показати весь коментар
24.09.2020 10:12 Відповісти
До словаків приїхала криворогата шпана.
показати весь коментар
24.09.2020 10:13 Відповісти
Тот , что стоит между женщинами- премьер министр
показати весь коментар
24.09.2020 11:07 Відповісти
Он объявил карантин в Словакии и закрыл страну 10 марта
И обьявил , что все предприятия подчиняются Кабмину как в военное время - ничего нельзя вывозить из страны . А в Украине вывозили в жто время маски и продукты питания
Больницы Словакии все оснащены системами кислорода , питание в больницах выше похвал
показати весь коментар
24.09.2020 11:11 Відповісти
Боже бережи Словакію!
показати весь коментар
24.09.2020 12:06 Відповісти
В красной маске и перчатках - вид вампирский и пугающий)))
показати весь коментар
24.09.2020 13:47 Відповісти
Так это президентша словацкая ?
показати весь коментар
24.09.2020 13:55 Відповісти
а фсё! это только начало ))))
показати весь коментар
24.09.2020 09:23 Відповісти
Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП - Цензор.НЕТ 2807
показати весь коментар
24.09.2020 09:00 Відповісти
Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 9338
показати весь коментар
24.09.2020 10:15 Відповісти
Словаки, пожалуйста:
14 дней карантина перед визитом, 14 дней после.
Мы вам будем безмерно благодарны!
показати весь коментар
24.09.2020 09:03 Відповісти
Недоумок навіть маску вдягти не здогадався. Дурне поїхало в турне.
показати весь коментар
24.09.2020 09:03 Відповісти
Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП - Цензор.НЕТ 8945
показати весь коментар
24.09.2020 09:03 Відповісти
Вместо кавы выпей яду и твои мечты осуществятся.
показати весь коментар
24.09.2020 09:08 Відповісти
не хрюкай ватан
показати весь коментар
24.09.2020 09:12 Відповісти
Ной дальше.
показати весь коментар
24.09.2020 09:29 Відповісти
Потерпи козак, недолго музыка будет играть. Только не пей растворимое кофе.
показати весь коментар
24.09.2020 09:24 Відповісти
мені б твої проблеми...
показати весь коментар
24.09.2020 09:29 Відповісти
Проблеми ще в тебе будуть, а це так.....квіточки
показати весь коментар
24.09.2020 09:34 Відповісти
Зеля, хоть и клоун, совершает зарубежные визиты. В ботоксное ***** бздит и нос показать из своего бункера.
показати весь коментар
24.09.2020 09:04 Відповісти
не выдавай желаемое за дейстчительное. В 2019 хйло только во Францию совершил 3 визита. В 2020 побывало в Турции, Германии, Израиле.
показати весь коментар
24.09.2020 11:17 Відповісти
Бідоносець... Шкода словаків...
показати весь коментар
24.09.2020 09:09 Відповісти
какойто он жирный стал
показати весь коментар
24.09.2020 09:11 Відповісти
Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 5475
показати весь коментар
24.09.2020 09:20 Відповісти
з голоду пухне? Перекачався?
показати весь коментар
24.09.2020 09:23 Відповісти
Впрок нажирается, когда ещё такая возможность будет, когда миллионеру не надо субсидии оформлять...
показати весь коментар
24.09.2020 10:43 Відповісти
его Мендель каждую ночь надувает...
показати весь коментар
24.09.2020 11:18 Відповісти
Тримайтеся словаки і будьте насторожі чехи.
показати весь коментар
24.09.2020 09:11 Відповісти
а чего ночью?
показати весь коментар
24.09.2020 09:16 Відповісти
а вове сказали что "ночью вирус короны не видит на голове!"
показати весь коментар
24.09.2020 09:21 Відповісти
загадковий Чипідріс Зе!ленской, може й стакан сметани попросити...
показати весь коментар
24.09.2020 09:21 Відповісти
А шоб словаки не поняли, что он ЗЕбанутый.
показати весь коментар
24.09.2020 10:31 Відповісти
Так за "деньгами" же поехал "бубочка".
а наличку, как известно, лучше всего в темноте вывозить.
показати весь коментар
24.09.2020 12:16 Відповісти
Президент Зеленский первый честный Президент Украины, который работает на Украину,а не на свои офшорные карманы, как предыдущие мерзавцы ворюги корупционеры.
показати весь коментар
24.09.2020 09:21 Відповісти
Нова сценка кварталу 95?
показати весь коментар
24.09.2020 09:23 Відповісти
та не.. зеленые сопли восхищения никак перекусить не может... )))
(или работа такая)))))
показати весь коментар
24.09.2020 09:28 Відповісти
Славимо его!!!
показати весь коментар
24.09.2020 09:26 Відповісти
Можем не догнать.....
показати весь коментар
24.09.2020 09:38 Відповісти
За какие достижения, простите?
показати весь коментар
24.09.2020 09:55 Відповісти
Сарказм, ирония, "прикол" - на Ваш выбор,сэр.
показати весь коментар
24.09.2020 09:59 Відповісти
С удовольствием! Давайте всё!
(с утра чувство йумора еще дремлет)
показати весь коментар
24.09.2020 10:16 Відповісти
Первый честный мародер, который говорит, что не ворует, а сам крадет у детей.
Вспомни про бэби-боксы.
показати весь коментар
24.09.2020 09:27 Відповісти
Хороший тролінг.
показати весь коментар
24.09.2020 09:27 Відповісти
Клоун первый лошара которого его окружение использует как туалетную бумагу
показати весь коментар
24.09.2020 09:34 Відповісти
на тобі про чесного інфи трішки.

Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 7113
показати весь коментар
24.09.2020 09:39 Відповісти
Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 9394
показати весь коментар
24.09.2020 09:23 Відповісти
477 дней плача.
показати весь коментар
24.09.2020 09:30 Відповісти
478 дней, 2020 - высокосный год
показати весь коментар
24.09.2020 10:27 Відповісти
477 дней "хоть поржем"
показати весь коментар
24.09.2020 10:40 Відповісти
Как без президента, а что пятый УЖЕ умер?
показати весь коментар
24.09.2020 10:25 Відповісти
Блать, это просто клоун!
Без галстука на официальном визите.... Без маски, полубритое…..

Словаки, гоните эту бомжару к ятерям!
показати весь коментар
24.09.2020 09:29 Відповісти
Воно думало шо його зустрічатимуть з шаурмою, тому і без маски.
показати весь коментар
24.09.2020 10:19 Відповісти
что это за бомж ездит по миру за наш счет? Президент это лицо страны, но глядя на "это" можно сказать что это ее жопа
показати весь коментар
24.09.2020 09:48 Відповісти
Передоз или бодун, сэр.
показати весь коментар
24.09.2020 10:03 Відповісти
На Макрона насмотрелся и пытается с него пример брать. Но по скудоумию своему увидел не всё и выводы сделал неправильные.
показати весь коментар
24.09.2020 10:18 Відповісти
Я ж говорю: ни дня без позора.
показати весь коментар
24.09.2020 09:54 Відповісти
шаурмы словацкой попробует
показати весь коментар
24.09.2020 10:01 Відповісти
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!



.
показати весь коментар
24.09.2020 10:13 Відповісти
Співчуваю.
показати весь коментар
24.09.2020 10:20 Відповісти
Без зайвих слів:

Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 8424
показати весь коментар
24.09.2020 10:28 Відповісти
Він під кайфом! Тільки обдовбаний не може відрізнити день чи ніч.
показати весь коментар
24.09.2020 10:44 Відповісти
Словаки, держитесь там!
показати весь коментар
24.09.2020 10:38 Відповісти
Все таки як програє наш миршавий президент поруч зі ставною Чапутовою...Мимоволі думаєш,що коли вже нам приспічило обрати президентом артиста,то треба було обрати якогось видного,високого,з приємним обличчям і звучним голосом...На кшталт покійного Дмитра Гнатюка...хоча би...
показати весь коментар
24.09.2020 10:47 Відповісти
В Словении облегченно вздохнули.
показати весь коментар
24.09.2020 11:18 Відповісти
зеленский со шмыгалем слетали в австрию. Результат - взяли кредит у австрийцев на покупку... австрийской пожарной техники на сумму 250млн евро. А в это время украинский производитель пожарной техники, который производит аналогичную технику в только в два раза дешевле, остался без гос заказов на ближайшие 10 лет. поздравляю лохов-заводчан, которые сходили на выборы по-приколу, вас зеленский отмел по полной программе.
показати весь коментар
24.09.2020 11:20 Відповісти
"зяли кредит у австрийцев на покупку... австрийской пожарной техники на сумму 250млн евро."
И это ВСЕ?

А деньги то как же?
Без денег держаться то как?
Разве что повеситься теперь "бубочке".
показати весь коментар
24.09.2020 12:18 Відповісти
Этой гниде ещё и руку подают ...
показати весь коментар
24.09.2020 11:44 Відповісти
словацкий газ ищет?
показати весь коментар
24.09.2020 12:22 Відповісти
 
 