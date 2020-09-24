Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Словацької Республіки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави прибув до Братислави напередодні ввечері.
Зеленський проведе зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом.
Також планується підписання низки двосторонніх угод.
