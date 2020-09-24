Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Словацкую Республику.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства прибыл в Братиславу накануне вечером.
Зеленский проведет встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.
Также планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
Топ комментарии
+30 саша паламарчук
показать весь комментарий24.09.2020 09:11 Ответить Ссылка
+23 саша паламарчук
показать весь комментарий24.09.2020 09:00 Ответить Ссылка
+23 саша паламарчук
показать весь комментарий24.09.2020 09:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Испанский гребаный стыд.
п.с.
- Вова, одягни в Словакію краватку!
- я шо - лох? мне 42 года! зачем мне там кровать - мендельша и на табуретке отработает!
Вон какие у нас они красивые И ОДЕТЫ ПО КАРАНТИННОМУ ПРОТОКОЛУ
та не, если случится то шо как обычно после/с визитом Зели, то я даже в Аллаха поверю(возможно)
И обьявил , что все предприятия подчиняются Кабмину как в военное время - ничего нельзя вывозить из страны . А в Украине вывозили в жто время маски и продукты питания
Больницы Словакии все оснащены системами кислорода , питание в больницах выше похвал
14 дней карантина перед визитом, 14 дней после.
Мы вам будем безмерно благодарны!
а наличку, как известно, лучше всего в темноте вывозить.
(или работа такая)))))
(с утра чувство йумора еще дремлет)
Вспомни про бэби-боксы.
Без галстука на официальном визите.... Без маски, полубритое…..
Словаки, гоните эту бомжару к ятерям!
.
И это ВСЕ?
А деньги то как же?
Без денег держаться то как?
Разве что повеситься теперь "бубочке".