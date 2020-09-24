РУС
4 116 81

Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Словацкую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства прибыл в Братиславу накануне вечером.

Зеленский проведет встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Также планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП 01

+30
за то він нанюханий.
24.09.2020 09:11 Ответить
+23
Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП - Цензор.НЕТ 2807
24.09.2020 09:00 Ответить
+23
Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП - Цензор.НЕТ 8945
24.09.2020 09:03 Ответить
Тікайте хлопці.
24.09.2020 09:00 Ответить
наше Чмо опять без галстука и без маски.
Испанский гребаный стыд.
24.09.2020 10:42 Ответить
Де маска?
24.09.2020 09:00 Ответить
за то він нанюханий.
24.09.2020 09:11 Ответить
Да, бубочка для вдохновения каждое утро нюхает счастливые Бенины трусы, в которых КАЛомойский украл свой первый миллион.
24.09.2020 10:28 Ответить
Де рукавички?
24.09.2020 09:25 Ответить
Так я не понял, а где остальные клоуны из квартала? Бубочка наверное решил сам отработать вечер на корпоративе и все бабло достанется ему.
24.09.2020 10:26 Ответить
жаба їде до словаків... навіщо їй та краватка

- Вова, одягни в Словакію краватку!
- я шо - лох? мне 42 года! зачем мне там кровать - мендельша и на табуретке отработает!
24.09.2020 09:18 Ответить
Гдє Лєнка-ополчєнка?
24.09.2020 10:38 Ответить
б*же, тут на сайте пользовательница из Словакии ... была
24.09.2020 09:00 Ответить
😀😀😀а Словакия к визиту готова - и президент , и премьер, и Кабмин
Вон какие у нас они красивые И ОДЕТЫ ПО КАРАНТИННОМУ ПРОТОКОЛУ
Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 2256
24.09.2020 09:23 Ответить
Держитесь там... землетрясение же бывает там.....
та не, если случится то шо как обычно после/с визитом Зели, то я даже в Аллаха поверю(возможно)
24.09.2020 10:12 Ответить
До словаків приїхала криворогата шпана.
24.09.2020 10:13 Ответить
Тот , что стоит между женщинами- премьер министр
24.09.2020 11:07 Ответить
Он объявил карантин в Словакии и закрыл страну 10 марта
И обьявил , что все предприятия подчиняются Кабмину как в военное время - ничего нельзя вывозить из страны . А в Украине вывозили в жто время маски и продукты питания
Больницы Словакии все оснащены системами кислорода , питание в больницах выше похвал
24.09.2020 11:11 Ответить
Боже бережи Словакію!
24.09.2020 12:06 Ответить
В красной маске и перчатках - вид вампирский и пугающий)))
24.09.2020 13:47 Ответить
Так это президентша словацкая ?
24.09.2020 13:55 Ответить
а фсё! это только начало ))))
24.09.2020 09:23 Ответить
Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП - Цензор.НЕТ 2807
24.09.2020 09:00 Ответить
Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 9338
24.09.2020 10:15 Ответить
Словаки, пожалуйста:
14 дней карантина перед визитом, 14 дней после.
Мы вам будем безмерно благодарны!
24.09.2020 09:03 Ответить
Недоумок навіть маску вдягти не здогадався. Дурне поїхало в турне.
24.09.2020 09:03 Ответить
Зеленский начал официальный визит в Словакию, - ОП - Цензор.НЕТ 8945
24.09.2020 09:03 Ответить
Вместо кавы выпей яду и твои мечты осуществятся.
24.09.2020 09:08 Ответить
не хрюкай ватан
24.09.2020 09:12 Ответить
Ной дальше.
24.09.2020 09:29 Ответить
Потерпи козак, недолго музыка будет играть. Только не пей растворимое кофе.
24.09.2020 09:24 Ответить
мені б твої проблеми...
24.09.2020 09:29 Ответить
Проблеми ще в тебе будуть, а це так.....квіточки
24.09.2020 09:34 Ответить
Зеля, хоть и клоун, совершает зарубежные визиты. В ботоксное ***** бздит и нос показать из своего бункера.
24.09.2020 09:04 Ответить
не выдавай желаемое за дейстчительное. В 2019 хйло только во Францию совершил 3 визита. В 2020 побывало в Турции, Германии, Израиле.
24.09.2020 11:17 Ответить
Бідоносець... Шкода словаків...
24.09.2020 09:09 Ответить
какойто он жирный стал
24.09.2020 09:11 Ответить
Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 5475
24.09.2020 09:20 Ответить
з голоду пухне? Перекачався?
24.09.2020 09:23 Ответить
Впрок нажирается, когда ещё такая возможность будет, когда миллионеру не надо субсидии оформлять...
24.09.2020 10:43 Ответить
его Мендель каждую ночь надувает...
24.09.2020 11:18 Ответить
Тримайтеся словаки і будьте насторожі чехи.
24.09.2020 09:11 Ответить
а чего ночью?
24.09.2020 09:16 Ответить
а вове сказали что "ночью вирус короны не видит на голове!"
24.09.2020 09:21 Ответить
загадковий Чипідріс Зе!ленской, може й стакан сметани попросити...
24.09.2020 09:21 Ответить
А шоб словаки не поняли, что он ЗЕбанутый.
24.09.2020 10:31 Ответить
Так за "деньгами" же поехал "бубочка".
а наличку, как известно, лучше всего в темноте вывозить.
24.09.2020 12:16 Ответить
Президент Зеленский первый честный Президент Украины, который работает на Украину,а не на свои офшорные карманы, как предыдущие мерзавцы ворюги корупционеры.
24.09.2020 09:21 Ответить
Нова сценка кварталу 95?
24.09.2020 09:23 Ответить
та не.. зеленые сопли восхищения никак перекусить не может... )))
(или работа такая)))))
24.09.2020 09:28 Ответить
Славимо его!!!
24.09.2020 09:26 Ответить
Можем не догнать.....
24.09.2020 09:38 Ответить
За какие достижения, простите?
24.09.2020 09:55 Ответить
Сарказм, ирония, "прикол" - на Ваш выбор,сэр.
24.09.2020 09:59 Ответить
С удовольствием! Давайте всё!
(с утра чувство йумора еще дремлет)
24.09.2020 10:16 Ответить
Первый честный мародер, который говорит, что не ворует, а сам крадет у детей.
Вспомни про бэби-боксы.
24.09.2020 09:27 Ответить
Хороший тролінг.
24.09.2020 09:27 Ответить
Клоун первый лошара которого его окружение использует как туалетную бумагу
24.09.2020 09:34 Ответить
на тобі про чесного інфи трішки.

Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 7113
24.09.2020 09:39 Ответить
Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 9394
24.09.2020 09:23 Ответить
477 дней плача.
24.09.2020 09:30 Ответить
478 дней, 2020 - высокосный год
24.09.2020 10:27 Ответить
477 дней "хоть поржем"
24.09.2020 10:40 Ответить
Как без президента, а что пятый УЖЕ умер?
24.09.2020 10:25 Ответить
Блать, это просто клоун!
Без галстука на официальном визите.... Без маски, полубритое…..

Словаки, гоните эту бомжару к ятерям!
24.09.2020 09:29 Ответить
Воно думало шо його зустрічатимуть з шаурмою, тому і без маски.
24.09.2020 10:19 Ответить
что это за бомж ездит по миру за наш счет? Президент это лицо страны, но глядя на "это" можно сказать что это ее жопа
24.09.2020 09:48 Ответить
Передоз или бодун, сэр.
24.09.2020 10:03 Ответить
На Макрона насмотрелся и пытается с него пример брать. Но по скудоумию своему увидел не всё и выводы сделал неправильные.
24.09.2020 10:18 Ответить
Я ж говорю: ни дня без позора.
24.09.2020 09:54 Ответить
шаурмы словацкой попробует
24.09.2020 10:01 Ответить
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!



.
24.09.2020 10:13 Ответить
Співчуваю.
24.09.2020 10:20 Ответить
Без зайвих слів:

Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини, - ОП - Цензор.НЕТ 8424
24.09.2020 10:28 Ответить
Він під кайфом! Тільки обдовбаний не може відрізнити день чи ніч.
24.09.2020 10:44 Ответить
Словаки, держитесь там!
24.09.2020 10:38 Ответить
Все таки як програє наш миршавий президент поруч зі ставною Чапутовою...Мимоволі думаєш,що коли вже нам приспічило обрати президентом артиста,то треба було обрати якогось видного,високого,з приємним обличчям і звучним голосом...На кшталт покійного Дмитра Гнатюка...хоча би...
24.09.2020 10:47 Ответить
В Словении облегченно вздохнули.
24.09.2020 11:18 Ответить
зеленский со шмыгалем слетали в австрию. Результат - взяли кредит у австрийцев на покупку... австрийской пожарной техники на сумму 250млн евро. А в это время украинский производитель пожарной техники, который производит аналогичную технику в только в два раза дешевле, остался без гос заказов на ближайшие 10 лет. поздравляю лохов-заводчан, которые сходили на выборы по-приколу, вас зеленский отмел по полной программе.
24.09.2020 11:20 Ответить
"зяли кредит у австрийцев на покупку... австрийской пожарной техники на сумму 250млн евро."
И это ВСЕ?

А деньги то как же?
Без денег держаться то как?
Разве что повеситься теперь "бубочке".
24.09.2020 12:18 Ответить
Этой гниде ещё и руку подают ...
24.09.2020 11:44 Ответить
словацкий газ ищет?
24.09.2020 12:22 Ответить
 
 