1 655 1
В Миграционной службе обнаружили COVID-19, аппарат закрыт для посетителей
У работников аппарата Государственной миграционной службы обнаружили коронавирус. Граждан на Владимирской, 9 в Киеве временно не принимают.
Об этом пресс-служба Государственной миграционной службы сообщила на странице ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с заболеванием работников аппарата Государственной миграционной службы Украины с 23.09.2020 прекращен прием граждан, а также ограничен доступ в помещение по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9", - сказано в сообщении.
В здании проводят дезинфекцию.
Также на Цензор.НЕТ: "Вирус вышел из-под контроля", - ООН о COVID-19
