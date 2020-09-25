В Миграционной службе обнаружили COVID-19, аппарат закрыт для посетителей

У работников аппарата Государственной миграционной службы обнаружили коронавирус. Граждан на Владимирской, 9 в Киеве временно не принимают.

Об этом пресс-служба Государственной миграционной службы сообщила на странице ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с заболеванием работников аппарата Государственной миграционной службы Украины с 23.09.2020 прекращен прием граждан, а также ограничен доступ в помещение по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9", - сказано в сообщении.

В здании проводят дезинфекцию.

