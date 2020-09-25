У Міграційній службі виявили COVID-19, апарат закрито для відвідувачів

У працівників апарату Державної міграційної служби виявили коронавірус. Громадян на Володимирській, 9 у Києві тимчасово не приймають.

Про це пресслужба Державної міграційної служби повідомила на сторінці відомства у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із захворюванням працівників апарату Державної міграційної служби України з 23.09.2020 припинено прийом громадян, а також обмежено доступ до приміщення за адресою: м.Київ, вул. Володимирівська, 9", - йдеться в повідомленні.

У будівлі проводять дезінфекцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вірус вийшов з-під контролю", - ООН про COVID-19