У Міграційній службі виявили COVID-19, апарат закрито для відвідувачів
У працівників апарату Державної міграційної служби виявили коронавірус. Громадян на Володимирській, 9 у Києві тимчасово не приймають.
Про це пресслужба Державної міграційної служби повідомила на сторінці відомства у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку із захворюванням працівників апарату Державної міграційної служби України з 23.09.2020 припинено прийом громадян, а також обмежено доступ до приміщення за адресою: м.Київ, вул. Володимирівська, 9", - йдеться в повідомленні.
У будівлі проводять дезінфекцію.
