Facebook заблокировал три сети аккаунтов, связанных со спецслужбами РФ

Компания Facebook удалил три отдельные сети за нарушение политики против иностранного или государственного вмешательства, которое координируется неаутентичным поведением от имени иностранного или государственного учреждения. Эти сети возникли в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы удалили 214 пользователей Facebook, 35 страниц, 18 групп и 34 аккаунта Instagram за нарушение нашей политики в отношении иностранного или государственного вмешательства, которое координируется недостоверным поведением от имени иностранного или государственного учреждения. Эта деятельность возникла в России и была сосредоточена в первую очередь на Сирии и Украине, и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове. Небольшая часть этой деятельности была сосредоточена на Великобритании и США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, стоящие за этой кампанией, размещали сообщения на многих языках, включая английский, украинский, русский и арабский, поскольку они адаптировали свою деятельность для каждой аудитории. Они часто публиковали новости и текущие события, включая войну в Сирии, внутреннюю политику Турции, геополитические проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, НАТО, войну в Украине и политику в странах Балтии, Грузии, Армении, Украине, России, Беларуси и США.

"Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование обнаружило ссылки на лиц, связанных с прошлой деятельностью Российского агентства интернет-исследований. ", - отметили в Facebook.

Кроме того, расследование обнаружило связи с российскими спецслужбами.

Отметим, что "Российское агентство интернет-исследований" известно также как "фабрика троллей".

Facebook (392) россия (96949) фейк (692)
+12
показать весь комментарий
25.09.2020 09:36 Ответить
+6
Peace Duke
показать весь комментарий
25.09.2020 09:27 Ответить
+5
https://twitter.com/GDRovec
https://twitter.com/GDRovec #ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!

Одна из основных причин, по которой Вошьдя номинировали на Нобелевскую премию заключается в том, что он очень надеется на то, что после того, как он станет лауреатом, в мире перестанут называть его нехорошим словом ******, а станут обращаться уважительно - Peace Duk.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:17 Ответить
Уже называли Мира герцогом. Только слово Герцог правильно пишется как Duke, автор даже с Гугл транслейт ом не дружит.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:22 Ответить
гы...неважно как пишется.
зато как звучит... для рускаваезычных ушей
показать весь комментарий
25.09.2020 09:25 Ответить
Duk звучит как "Дак"(Утка), Duke (Герцог) звучит как "Дюк". Неграмотность автора испохабила его же твит. Так ему балбесу и надо
показать весь комментарий
25.09.2020 09:29 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2020 09:36 Ответить
Peace Duke
показать весь комментарий
25.09.2020 09:27 Ответить
На хитру москальську сраку з закоулками завжди знайдеться американський болт з лівою дюймовою різьбою
показать весь комментарий
25.09.2020 09:17 Ответить
В Украине они сплошь!Нет агентства противодействия клевете..
показать весь комментарий
25.09.2020 09:20 Ответить
Ну проста агалтєтейшая русафобія,пля
показать весь комментарий
25.09.2020 10:29 Ответить
Напугали Йожыха голым жопом.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:18 Ответить
Кстати да. Месц назад встретился со своим бывшим одноклассником Мишей, у нас гаражи через один. У него беха. У меня ауди. Поставили тачки и по пивку и пешочком через банкоматку домой собрались. Тут я вижу эту хрень цветастую в сепарских раскрасах и спрашиваю, ты чего эту гадость не снимешь? Стекла ведь побьют и правы будут.
А он не в курсах был и нарассказывал сколько у него неприятностей было то с выкрученным нипелем, то с явно надписями Сепар на дверях. В общем, сняли мы эту гадость тогда.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:52 Ответить
Свастику Гитлер тоже испаганил.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:53 Ответить
 
 