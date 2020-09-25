Facebook заблокировал три сети аккаунтов, связанных со спецслужбами РФ

Компания Facebook удалил три отдельные сети за нарушение политики против иностранного или государственного вмешательства, которое координируется неаутентичным поведением от имени иностранного или государственного учреждения. Эти сети возникли в России.

"Мы удалили 214 пользователей Facebook, 35 страниц, 18 групп и 34 аккаунта Instagram за нарушение нашей политики в отношении иностранного или государственного вмешательства, которое координируется недостоверным поведением от имени иностранного или государственного учреждения. Эта деятельность возникла в России и была сосредоточена в первую очередь на Сирии и Украине, и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове. Небольшая часть этой деятельности была сосредоточена на Великобритании и США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, стоящие за этой кампанией, размещали сообщения на многих языках, включая английский, украинский, русский и арабский, поскольку они адаптировали свою деятельность для каждой аудитории. Они часто публиковали новости и текущие события, включая войну в Сирии, внутреннюю политику Турции, геополитические проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, НАТО, войну в Украине и политику в странах Балтии, Грузии, Армении, Украине, России, Беларуси и США.

"Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование обнаружило ссылки на лиц, связанных с прошлой деятельностью Российского агентства интернет-исследований. ", - отметили в Facebook.

Кроме того, расследование обнаружило связи с российскими спецслужбами.

Отметим, что "Российское агентство интернет-исследований" известно также как "фабрика троллей".

