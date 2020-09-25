УКР
Facebook заблокував три мережі акаунтів, пов'язаних зі спецслужбами РФ

Компанія Facebook видалила три окремі мережі за порушення політики проти іноземного або державного втручання, яке координується неавтентичною поведінкою від імені іноземної або державної установи. Ці мережі з'явилися торік у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми видалили 214 користувачів Facebook, 35 сторінок, 18 груп і 34 акаунти Instagram за порушення нашої політики щодо іноземного або державного втручання, яке координується недостовірною поведінкою від імені іноземної або державної установи. Ця діяльність виникла в Росії і була зосереджена в першу чергу на Сирії та Україні, і меншою мірою на Туреччині, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові. Невелика частина цієї діяльності була зосереджена на Великій Британії і США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди, які стоять за цією кампанією, розміщували повідомлення багатьма мовами, включно з англійською, українською, російською та арабською, оскільки вони адаптували свою діяльність для кожної аудиторії. Вони часто публікували новини та поточні події, включаючи війну в Сирії, внутрішню політику Туреччини, геополітичні проблеми в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, НАТО, війну в Україні і політику в країнах Балтії, Грузії, Вірменії, Україні, Росії, Білорусі та США.

"Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особу і координацію, наше розслідування виявило посилання на осіб, пов'язаних з минулою діяльністю Російського агентства інтернет-досліджень.", - зазначили в Facebook.

Крім того, розслідування виявило зв'язку з російськими спецслужбами.

Зазначимо, що "Російське агентство інтернет-досліджень" відомо також як "фабрика тролів".

+12
Facebook заблокував три мережі акаунтів, пов'язаних зі спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 2754
25.09.2020 09:36 Відповісти
+6
Peace Duke
25.09.2020 09:27 Відповісти
+5
https://twitter.com/GDRovec
https://twitter.com/GDRovec #ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!

Одна из основных причин, по которой Вошьдя номинировали на Нобелевскую премию заключается в том, что он очень надеется на то, что после того, как он станет лауреатом, в мире перестанут называть его нехорошим словом ******, а станут обращаться уважительно - Peace Duk.
25.09.2020 09:17 Відповісти
25.09.2020 09:17 Відповісти
Уже называли Мира герцогом. Только слово Герцог правильно пишется как Duke, автор даже с Гугл транслейт ом не дружит.
25.09.2020 09:22 Відповісти
гы...неважно как пишется.
зато как звучит... для рускаваезычных ушей
25.09.2020 09:25 Відповісти
Duk звучит как "Дак"(Утка), Duke (Герцог) звучит как "Дюк". Неграмотность автора испохабила его же твит. Так ему балбесу и надо
25.09.2020 09:29 Відповісти
25.09.2020 09:36 Відповісти
Peace Duke
25.09.2020 09:27 Відповісти
На хитру москальську сраку з закоулками завжди знайдеться американський болт з лівою дюймовою різьбою
25.09.2020 09:17 Відповісти
В Украине они сплошь!Нет агентства противодействия клевете..
25.09.2020 09:20 Відповісти
Ну проста агалтєтейшая русафобія,пля
25.09.2020 10:29 Відповісти
Напугали Йожыха голым жопом.
25.09.2020 11:18 Відповісти
Кстати да. Месц назад встретился со своим бывшим одноклассником Мишей, у нас гаражи через один. У него беха. У меня ауди. Поставили тачки и по пивку и пешочком через банкоматку домой собрались. Тут я вижу эту хрень цветастую в сепарских раскрасах и спрашиваю, ты чего эту гадость не снимешь? Стекла ведь побьют и правы будут.
А он не в курсах был и нарассказывал сколько у него неприятностей было то с выкрученным нипелем, то с явно надписями Сепар на дверях. В общем, сняли мы эту гадость тогда.
25.09.2020 16:52 Відповісти
Свастику Гитлер тоже испаганил.
25.09.2020 16:53 Відповісти
 
 