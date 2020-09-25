Facebook заблокував три мережі акаунтів, пов'язаних зі спецслужбами РФ

Компанія Facebook видалила три окремі мережі за порушення політики проти іноземного або державного втручання, яке координується неавтентичною поведінкою від імені іноземної або державної установи. Ці мережі з'явилися торік у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми видалили 214 користувачів Facebook, 35 сторінок, 18 груп і 34 акаунти Instagram за порушення нашої політики щодо іноземного або державного втручання, яке координується недостовірною поведінкою від імені іноземної або державної установи. Ця діяльність виникла в Росії і була зосереджена в першу чергу на Сирії та Україні, і меншою мірою на Туреччині, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові. Невелика частина цієї діяльності була зосереджена на Великій Британії і США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди, які стоять за цією кампанією, розміщували повідомлення багатьма мовами, включно з англійською, українською, російською та арабською, оскільки вони адаптували свою діяльність для кожної аудиторії. Вони часто публікували новини та поточні події, включаючи війну в Сирії, внутрішню політику Туреччини, геополітичні проблеми в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, НАТО, війну в Україні і політику в країнах Балтії, Грузії, Вірменії, Україні, Росії, Білорусі та США.

"Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особу і координацію, наше розслідування виявило посилання на осіб, пов'язаних з минулою діяльністю Російського агентства інтернет-досліджень.", - зазначили в Facebook.

Крім того, розслідування виявило зв'язку з російськими спецслужбами.

Зазначимо, що "Російське агентство інтернет-досліджень" відомо також як "фабрика тролів".