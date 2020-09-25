"За зловмисну діяльність": США готують нові санкції проти Росії
Двопартійна група сенаторів США внесла до верхньої палати Конгресу законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії у зв'язку зі злочинною активністю режиму Путіна, а також переслідуванням ним опозиції, зокрема за отруєння Навального.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".
Документ має назву "Акт про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність – 2020".
"У той час як Росія продовжує втручатися в наші вибори та чинити інші злодіяння в таких країнах, як Білорусь, Україна й Сирія, посилюючи небезпеку для світу, цей законопроєкт націлений на те, щоби притягнути до відповідальності Путіна та його найближче оточення", - заявив один із ініціаторів документа сенатор-демократ Кріс Кунс.
Як пояснив інший співавтор, сенатор-республіканець Марко Рубіо, законопроєкт "передбачає цілеспрямовані санкції проти російських чиновників, які стали співучасниками нахабних порушень міжнародного права, в тому числі недавнього отруєння опозиційного лідера та активного борця з корупцією Олексія Навального".
Законодавство, серед іншого, вимагає звіту від уряду США про особисті статки Володимира Путіна та його ближчого оточення від корупційних дій. Крім того, документ доручає адміністрації з'ясувати, чи порушував Кремль закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї.
До Марко Рубіо та Кріса Кунса як співавторів приєдналися також сенатори Бен Кардін, Мітт Ромні та Кріс Ван-Холлен.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
