6 064 42

"За злонамеренную деятельность": США готовят новые санкции против России

Двухпартийная группа сенаторов США внесла в верхнюю палату Конгресса законопроект, предусматривающий новые санкции против России в связи с преступной активностью режима Путина, а также преследования им оппозиции, в частности, отравление Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Документ называется "Акт о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность - 2020".

"В то время как Россия продолжает вмешиваться в наши выборы и совершать другие злодеяния в таких странах, как Беларусь, Украина и Сирия, усиливая опасность для мира, этот законопроект нацелен на то, чтобы привлечь к ответственности Путина и его ближайшее окружение", - заявил один из инициаторов документа сенатор-демократ Крис Кунс.

Как пояснил другой соавтор, сенатор-республиканец Марко Рубио, законопроект "предусматривает целенаправленные санкции против российских чиновников, которые стали соучастниками наглых нарушений международного права, в том числе недавнего отравления оппозиционного лидера и активного борца с коррупцией Алексея Навального".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом"

Законодательство среди прочего требует отчета от правительства США о личном имуществе Владимира Путина и его ближайшего окружения от коррупционных действий. Кроме того, документ поручает администрации выяснить, нарушал ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

К Марко Рубио и Криса Кунса в качестве соавторов присоединились также сенаторы Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Также на Цензор.НЕТ: По иску "повара Путина" Пригожина в России арестована квартира Навального

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

россия (96949) санкции (11770) США (27762) Навальный Алексей (856)
Топ комментарии
+17
Речь ***** в ООН про отмену санкций возымела реакцию США с точностью до наоборот
показать весь комментарий
25.09.2020 08:05 Ответить
+14
Карфаген Лаптестан должен быть уничтожен! Это должна быть цель всего прогресивногочеловечества!
показать весь комментарий
25.09.2020 07:53 Ответить
+13
показать весь комментарий
25.09.2020 07:54 Ответить
Ну сейчас заблокируют их счта, а толку с того если они успели вывезти большую часть денег, надо было делать это тихо
показать весь комментарий
25.09.2020 07:52 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2020 07:54 Ответить
Санкции очень полезны , видите , началось
Движение денег, оживление экономики,
Импорткизамещение заработало,
Уря
показать весь комментарий
25.09.2020 09:12 Ответить
еще за турецкие поиидоры ответите репоеды
показать весь комментарий
25.09.2020 11:15 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2020 07:53 Ответить
"За злонамеренную деятельность": США готовят новые санкции против России - Цензор.НЕТ 6760

Лапті, готуйте жопу.
показать весь комментарий
25.09.2020 07:56 Ответить
"За зловмисну ​​діяльність": США готують нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 8995
показать весь комментарий
25.09.2020 09:06 Ответить
God Bless America !
показать весь комментарий
25.09.2020 07:59 Ответить
Они еще и за Украину, Грузию и Молдову ответят...
показать весь комментарий
25.09.2020 08:02 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2020 08:05 Ответить
Астанавитесь ! Хватит уже вводить "полезные" санкции.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:10 Ответить
Не переживайте... США ще "шерстяну нитку" на член не прив"язали... (Випадок був - задовбала одна жіночка чоловіка... "Пристала, як банний листок до задниці...". А він - жонатий... А вона трохи не сідає на коліна в кабінеті... Йому осточортіло - вирішив дружину попередить. Буде краще, якщо вона про це від нього довідається... Вона "волосся рвать" і "очі видряпувать" не пішла... Каже: " Я тобі дозволяю один раз переспать з нею... Тільки перед тим, як почать, зверху презерватива, за головкою, прив"яжи оцю шерстяну нитку... Чоловік розказував - кричала під ним, "як різана", потім сказала, що нічого кращого не відчувала... Через кілька днів поїхала до гінеколога і більше в кабінет не заходила... Лише у справах...).
показать весь комментарий
25.09.2020 09:08 Ответить
Хороша назва законопроекту !
Влучна така !
Хоч і не охоплює всю підлість дій москалів по світу.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:12 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:26 Ответить
Ну от, овальнийбутерброд хоч якусь користь принесе
показать весь комментарий
25.09.2020 08:13 Ответить
Персональные малоэффективны, нужны секторальные экономические
показать весь комментарий
25.09.2020 08:18 Ответить
"За зловмисну ​​діяльність": США готують нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4395
показать весь комментарий
25.09.2020 08:20 Ответить
опять вова, опять
показать весь комментарий
25.09.2020 11:16 Ответить
Больше санкций! Хороших и разных.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:25 Ответить
За само существование этой кацапской клоаки нужны санкции.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:30 Ответить
Thank you very much,american friends!
показать весь комментарий
25.09.2020 08:32 Ответить
США росіян як нашкодивших школярів в куток ставлять.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:34 Ответить
План "Анаконда" в дії. Так повільно, гібридно. Потім почнуть живцем "заковтувати" і "перетравлювати"... І коли відключать "Свіфт" з інтернетом ніхто з кацапів вже й не помітить...
показать весь комментарий
25.09.2020 08:49 Ответить
О-оо! Да у нас тута Свидетели Анаконды... херасе! Они всё ещё существуют. "За зловмисну ​​діяльність": США готують нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4294
показать весь комментарий
25.09.2020 12:48 Ответить
Та назвіть як Вам хочеться. Суть процесу від цього не зміниться. ********* вже дістав всю планету своїм "вялікодєржавним дебілізмом. Якщо навіть ящірці щоденно відрізати хвоста то процес регенерації припиняється і знесилений плазун здихає...
показать весь комментарий
25.09.2020 18:25 Ответить
Тополя приуныли да ватаны!?)))))
показать весь комментарий
25.09.2020 09:08 Ответить
Искандеры обосрались от смеху
показать весь комментарий
25.09.2020 09:16 Ответить
У Искандэрув не стоит
показать весь комментарий
25.09.2020 14:19 Ответить
ЗасРашка 2014

Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.

ЗасРашка 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:27 Ответить
Анекдот и https://ibigdan.livejournal.com/25644909.html Тянет на сценарий
Лежит Навальный в Германии, в больнице. Приходят к нему немцы и говорят.
- Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, вернётесь, вас там точно укокошат.
Навальный спрашивает:
- А у вас типа безопасно?
Немцы отвечают:
- Конечно! Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2.
Навальный отвечает:
- Ну, ****, давайте. Еду в бункер.
Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается. И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит:
- Ну, что ****, думал не достанем?
https://www.facebook.com/alex.wessel.779/posts/3290294074400010 Alex Wessel
показать весь комментарий
25.09.2020 09:43 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2020 10:32 Ответить
тут главное, когда молодые кацапчики поймут, как их обкрадывал ХЛО все эти годы
показать весь комментарий
25.09.2020 10:31 Ответить
Мы быдло рюсскае возмем
За власть сраных Советов
И как один подохнем
В борьбе за это дерьмо
За Шариковых этов..................
показать весь комментарий
25.09.2020 10:34 Ответить
БЫДЛО рюсскае...................вы шакалы...и вас надоо мочить в СОртире
показать весь комментарий
25.09.2020 10:36 Ответить
Рюсских мочим в СОРТИРЕ
показать весь комментарий
25.09.2020 10:37 Ответить
Рюсских тварей мочить в сортире будут бандеровцы и БЕЛОРУСЫ..падаль МаВавзорлеяяя...вы БЫДЛО...................
показать весь комментарий
25.09.2020 10:43 Ответить
Че молчите...быдло???Путлерскиее ТВАРИ......
показать весь комментарий
25.09.2020 10:46 Ответить
А за злые "намерения", если это называть намерениями, а не злодеяниями, надо намеренно рвать жопу. Что бы знали своё место на карте.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:44 Ответить
Ну что ,рашкотвари, не смеются уже Искандеры с Осланами? Расплатитесь за подлую войну тотальной нищетой и дезинтеграцией заСрахи , стрижка рашистов только началась , Госдеп окончательное решение принял после 2-х летних уговоров одуматься и дожмет рашистско-неофашистский режим ! Ватные пдрсы, как только вы начинаете варнякать про вЯликую росисю , все у вас заканчивается карточками на хлеб ,отольются вам украинские слезы стократ
показать весь комментарий
25.09.2020 17:08 Ответить
ввели санкции потому, что Трамп - огенд кримля.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:03 Ответить
 
 