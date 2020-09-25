"За злонамеренную деятельность": США готовят новые санкции против России

Двухпартийная группа сенаторов США внесла в верхнюю палату Конгресса законопроект, предусматривающий новые санкции против России в связи с преступной активностью режима Путина, а также преследования им оппозиции, в частности, отравление Навального.

Документ называется "Акт о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность - 2020".

"В то время как Россия продолжает вмешиваться в наши выборы и совершать другие злодеяния в таких странах, как Беларусь, Украина и Сирия, усиливая опасность для мира, этот законопроект нацелен на то, чтобы привлечь к ответственности Путина и его ближайшее окружение", - заявил один из инициаторов документа сенатор-демократ Крис Кунс.

Как пояснил другой соавтор, сенатор-республиканец Марко Рубио, законопроект "предусматривает целенаправленные санкции против российских чиновников, которые стали соучастниками наглых нарушений международного права, в том числе недавнего отравления оппозиционного лидера и активного борца с коррупцией Алексея Навального".

Законодательство среди прочего требует отчета от правительства США о личном имуществе Владимира Путина и его ближайшего окружения от коррупционных действий. Кроме того, документ поручает администрации выяснить, нарушал ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

К Марко Рубио и Криса Кунса в качестве соавторов присоединились также сенаторы Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.