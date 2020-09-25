"За злонамеренную деятельность": США готовят новые санкции против России
Двухпартийная группа сенаторов США внесла в верхнюю палату Конгресса законопроект, предусматривающий новые санкции против России в связи с преступной активностью режима Путина, а также преследования им оппозиции, в частности, отравление Навального.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
Документ называется "Акт о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность - 2020".
"В то время как Россия продолжает вмешиваться в наши выборы и совершать другие злодеяния в таких странах, как Беларусь, Украина и Сирия, усиливая опасность для мира, этот законопроект нацелен на то, чтобы привлечь к ответственности Путина и его ближайшее окружение", - заявил один из инициаторов документа сенатор-демократ Крис Кунс.
Как пояснил другой соавтор, сенатор-республиканец Марко Рубио, законопроект "предусматривает целенаправленные санкции против российских чиновников, которые стали соучастниками наглых нарушений международного права, в том числе недавнего отравления оппозиционного лидера и активного борца с коррупцией Алексея Навального".
Законодательство среди прочего требует отчета от правительства США о личном имуществе Владимира Путина и его ближайшего окружения от коррупционных действий. Кроме того, документ поручает администрации выяснить, нарушал ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.
К Марко Рубио и Криса Кунса в качестве соавторов присоединились также сенаторы Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
Также на Цензор.НЕТ: По иску "повара Путина" Пригожина в России арестована квартира Навального
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Движение денег, оживление экономики,
Импорткизамещение заработало,
Уря
КарфагенЛаптестан должен быть уничтожен! Это должна быть цель всего прогресивногочеловечества!
Лапті, готуйте жопу.
Влучна така !
Хоч і не охоплює всю підлість дій москалів по світу.
Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.
ЗасРашка 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро...
Лежит Навальный в Германии, в больнице. Приходят к нему немцы и говорят.
- Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, вернётесь, вас там точно укокошат.
Навальный спрашивает:
- А у вас типа безопасно?
Немцы отвечают:
- Конечно! Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2.
Навальный отвечает:
- Ну, ****, давайте. Еду в бункер.
Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается. И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит:
- Ну, что ****, думал не достанем?
https://www.facebook.com/alex.wessel.779/posts/3290294074400010 Alex Wessel
За власть сраных Советов
И как один подохнем
В борьбе за это дерьмо
За Шариковых этов..................