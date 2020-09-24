Навальний залишається в Німеччині на невизначений час: "питання не тижня-двох"

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого намагалися отруїти отрутою групи "Новачок", залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Про це його прессекретарка Кіра Ярмиш заявила в ефірі YouTube-каналу "Навальний LIVE", інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, процес відновлення Навального займе ще багато часу. Він залишається поки в Німеччині, він буде там проходити реабілітацію, це явно питання не декількох днів і, напевно, навіть не тижня-двох", - заявила Ярмиш.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

