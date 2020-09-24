УКР
Навальний залишається в Німеччині на невизначений час: "питання не тижня-двох"

Навальний залишається в Німеччині на невизначений час:

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого намагалися отруїти отрутою групи "Новачок", залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Про це його прессекретарка Кіра Ярмиш заявила в ефірі YouTube-каналу "Навальний LIVE", інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, процес відновлення Навального займе ще багато часу. Він залишається поки в Німеччині, він буде там проходити реабілітацію, це явно питання не декількох днів і, напевно, навіть не тижня-двох", - заявила Ярмиш.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Німеччина (7667) отруєння (947) росія (67313) Навальний Олексій (613)
Топ коментарі
+2
овальный-борец с коррупцией.меньше воруют-больше бабок у +уйла на войны.отсюда делаем вывод что эта падла-пособник войны .
п.с выход лиш один-п@дорашка должна сдохнуть
показати весь коментар
25.09.2020 00:09 Відповісти
+2
Так ему ж некуда возвращаться. Квартиру его ***** арестовал. Не удалось отравить то сделает все, что бы он на мордоре правильный лохторат, а по сути кацапское стадо, не баламутил
показати весь коментар
25.09.2020 00:30 Відповісти
+2
+ Крым наш, только водички попить нетути.
показати весь коментар
25.09.2020 07:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Вся мощь расейской оппозиции на больничном... что-же будет делать кремль, теперь руки развязаны и контролировать не кому...)..... Имхо-сарказм.....
показати весь коментар
24.09.2020 23:46 Відповісти
путя чуток траванул опозиционера и отправил его на неопределенное времья к своей немецкой подельнице для сохранения и да бы не мутил в рабсее...
показати весь коментар
24.09.2020 23:50 Відповісти
Це не чуток, коли вчаться по новому читати писати і гворити і голим відправляють до Німеччини як трупа.
показати весь коментар
25.09.2020 07:49 Відповісти
Такаяя-сякаяя ,сбежала из дворца!...
показати весь коментар
24.09.2020 23:54 Відповісти
Ну, может, хоть там у него наступит "просветление в уму"(с)
показати весь коментар
25.09.2020 00:03 Відповісти
овальный-борец с коррупцией.меньше воруют-больше бабок у +уйла на войны.отсюда делаем вывод что эта падла-пособник войны .
п.с выход лиш один-п@дорашка должна сдохнуть
показати весь коментар
25.09.2020 00:09 Відповісти
Бутербродному набридло нюхати мокшанські болота і він вирішив переїхати у Німеччину? Мудре рішення, у Німеччині класно.
показати весь коментар
25.09.2020 00:11 Відповісти
Они там никому не нужные бомжи. Будет рваться обратно.
показати весь коментар
25.09.2020 00:17 Відповісти
Будєт рвацца обратно? Дуже сумніваюсь. Це ж Інтернет воїн і йому по цимбалам де жити.
показати весь коментар
25.09.2020 00:30 Відповісти
А на что он будет жить. Будет попрошайничать как Бабченко?
показати весь коментар
25.09.2020 00:37 Відповісти
«Первый тост - за Холокост». (с) Лёха Навальный.

Нарцис, шовініст, фашист, антисеміт, який ******** «рускіє марши» - не пропаде. Навальнята йому грошей назбирають, це ж таке саме тупе стадо, як і наші Зебіли, ютюб грошенят підкине. Доньку у Стенфорді вчить, гроші ж знайшов. Як казала Валерія Новодворська: «Навальний - это тот же путин, только молодой и красивый».
показати весь коментар
25.09.2020 01:00 Відповісти
Сходил по молодости на Русский марш, так что до смерти это ему вспоминать? С другой стороны кул=да же ему ходить если он этнический русский? В полку Азов служили (возможно служат) участники тех маршей, к ним претензии есть?
показати весь коментар
25.09.2020 01:52 Відповісти
Вы ведь вспоминаете что Порошенко когда-то был в Партии Регионов!
показати весь коментар
25.09.2020 07:18 Відповісти
Ну если уже квартиру его арестовали---что с вокзала с броневика сразу на озеро Разлив ехать , тезисы писать?! Теперь там будет *Искру* выпускать. Время не пришло ещё.
показати весь коментар
25.09.2020 00:12 Відповісти
У Гонтарєвої "хатинку" спалили, але ж вона не побіднішала. Нічого страшного. Гуляє по Лондонах. Так і тут
показати весь коментар
25.09.2020 07:47 Відповісти
Гонтарева востребована как специалист! А Навальный в чем специалист?
показати весь коментар
25.09.2020 07:57 Відповісти
Гонтарева в Украине востребована не никак больше чем ваш Навальный в Раше.
Хотя выше я писал вовсе не об этом, , а намекал о том, что хватает там деньжат и на месяц лечения в недешевой клинике в Германии и на житьё-бытьё там в гостинице и хватит в случае чего и на "хатынку"
показати весь коментар
25.09.2020 08:17 Відповісти
Гонтарева в Англии востребована сейчас преподает в высшей школе экономики. А в Украине не востребована да, потому что в Украине сейчас востребованы не специалисты а проходимцы и жополизы!
показати весь коментар
25.09.2020 08:23 Відповісти
В мире востребованность всегда найдется на что угодно. Если в паРашу Навальному въезд будет закрыт, то он так же будет читать лекции о вашем гнилом тоталитарном режиме, о беспредельной коррупции возглавляемой рашенфюрером. Так как, к примеру, это делали Илларионов, Быковский, Суворов, Губерман и прочие ваши диссиденты и беглецы от великого счастия "русского мира". Даже "великий перестройщик" и тот почему-то в Калифорнии решил свой век коротать подальше от сен Кремля, зная как легко они превращающихся в застенки..
показати весь коментар
25.09.2020 09:13 Відповісти
Кстати Навальный востребован в ЕС чуть больше чем никак в отличие от Гонтаревой которая имет в Лондоне высокооплачиваемую работу. А вас пусть Беня и дальше оббирает как липку!
показати весь коментар
25.09.2020 08:25 Відповісти
А кішку навального не заарештували ? А то хтозна, може це якось підштовхне народи росії на "судьбоносниє свєршєнія" ?
показати весь коментар
25.09.2020 00:29 Відповісти
Так ему ж некуда возвращаться. Квартиру его ***** арестовал. Не удалось отравить то сделает все, что бы он на мордоре правильный лохторат, а по сути кацапское стадо, не баламутил
показати весь коментар
25.09.2020 00:30 Відповісти
Крим не будерброд
показати весь коментар
25.09.2020 03:44 Відповісти
Навальный не бутерброд что-бы его туда-суда двигать! Пусть звиздует в Россию и борется с режимом!
показати весь коментар
25.09.2020 07:17 Відповісти
РАССЕЯ 2014
Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.

РАССЕЯ 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро
показати весь коментар
25.09.2020 07:33 Відповісти
+ Крым наш, только водички попить нетути.
показати весь коментар
25.09.2020 07:54 Відповісти
пущай пьют из канализации. родная говень, крысчанам и понаехавшими из всех ****** обосРашки в самый раз.
показати весь коментар
25.09.2020 09:24 Відповісти
Нехай сидить, поки не зможе вірно дати відповідь на питання, чий Крим.
показати весь коментар
25.09.2020 17:00 Відповісти
 
 