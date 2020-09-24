Навальний залишається в Німеччині на невизначений час: "питання не тижня-двох"
Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого намагалися отруїти отрутою групи "Новачок", залишиться в Німеччині на час реабілітації.
Про це його прессекретарка Кіра Ярмиш заявила в ефірі YouTube-каналу "Навальний LIVE", інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, процес відновлення Навального займе ще багато часу. Він залишається поки в Німеччині, він буде там проходити реабілітацію, це явно питання не декількох днів і, напевно, навіть не тижня-двох", - заявила Ярмиш.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
п.с выход лиш один-п@дорашка должна сдохнуть
Нарцис, шовініст, фашист, антисеміт, який ******** «рускіє марши» - не пропаде. Навальнята йому грошей назбирають, це ж таке саме тупе стадо, як і наші Зебіли, ютюб грошенят підкине. Доньку у Стенфорді вчить, гроші ж знайшов. Як казала Валерія Новодворська: «Навальний - это тот же путин, только молодой и красивый».
Хотя выше я писал вовсе не об этом, , а намекал о том, что хватает там деньжат и на месяц лечения в недешевой клинике в Германии и на житьё-бытьё там в гостинице и хватит в случае чего и на "хатынку"
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро