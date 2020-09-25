Требованиям для смягчения карантина по-прежнему отвечают лишь Кировоградщина и Херсонщина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 25 сентября Киев и 22 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В то же время заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, требованиям для смягчение каранатина соответствуют лишь Кировоградская и Херсонская области.

