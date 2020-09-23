РУС
Минздрав обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав Украины обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook

Отмечается, что обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска. Подробнее в инфографике Минздрава, опубликованной ниже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не касаются помощи при беременности и родах, а также онкозаболеваниях

Как сообщалось ранее, по данным Минздрава, по состоянию на 22 сентября Киев и 22 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Критериям Минздрава соответствут только Кировоградская и Херсонская области.

расскажите лучше, какие препараты государство выделяет для больных БЕСПЛАТНО? Если таковых нет, толку от вашей больничной изоляции, лучше уж дома лечиться
23.09.2020 14:49 Ответить
+1
просто не верю. Хотя возможны варианты .Врач, родственник главврача, меценат и т.д. Еще в апреле лечение стоило от 10 штук, анализ от 500. Бесплатно только через с.в.
23.09.2020 15:04 Ответить
+1
Больница Александровского района? поселка? какой области? Сейчас сам проверю. ИНет позволяет
23.09.2020 15:26 Ответить
Все выделяет и все бесплатно. Я на прошлой неделе выписался после короны, стоимость лечения в Александровской больнице мне обошлась 0грн 00коп.
23.09.2020 14:54 Ответить
просто не верю. Хотя возможны варианты .Врач, родственник главврача, меценат и т.д. Еще в апреле лечение стоило от 10 штук, анализ от 500. Бесплатно только через с.в.
23.09.2020 15:04 Ответить
Еще раз,лично лежал, не бабушка которой соседка, или друг у которого друг лежал рассказал. Октябрьская, а нынче Александровская больница, 0 грн,00коп.
23.09.2020 15:16 Ответить
Больница Александровского района? поселка? какой области? Сейчас сам проверю. ИНет позволяет
23.09.2020 15:26 Ответить
Гугл в помощь октябрьская-олександровская.
23.09.2020 15:27 Ответить
Спор закрыт. Будем считать что вам просто повезло
https://112.ua/statji/dorogoy-koronavirus-skolko-stoit-lechenie-ot-covid-19-v-ukraine-i-kto-za-nego-dolzhen-platit-531445.html
23.09.2020 17:02 Ответить
вопросы по статье не ко мне.
23.09.2020 17:20 Ответить
Статья это как забор,написано слово из 3х букв,но сколько не заглядывал за него ,так этого предмета и не увидел. Хотя может по райцентрам и жопа, но в Киеве лечат и в гос и в частных.
23.09.2020 17:29 Ответить
хоспаде, Александровскую больницу не знаете?? Киев, ул. Леси Украинки перекресток Шелковичной
23.09.2020 16:23 Ответить
Ты вундеркинд? Все больницы Украины знаешь? Александровская больница есть, например в Харькове, и Кропивницком. Киев это еще не вся Украина
23.09.2020 17:19 Ответить
та просто этой Александровской больницей даже тут на цензоре прожужжали все уши - центральная по Украине больница по ковиду, с нее все начиналось
23.09.2020 18:33 Ответить
А воспаление легких от корановируса уже не опасно для жизни?
23.09.2020 14:53 Ответить
Не добили группу риска недоступностью медицины - добьют лечением. Обязательное - это принудительное. На каком основании?
23.09.2020 15:49 Ответить
вот среди этих патолгических больных и будут выявлять рекрутов ковиднвх, никто не посмеет отказаться от обращение в сектку ковида. Иначе больнички не видать.
23.09.2020 16:30 Ответить
Дай то Бог...
Польский препарат от COVID-19 готов: исследования подтверждают его эффективность

https://uamedical.info/polskij-preparat-ot-covid-19-gotov-issledovaniya-podtverzhdayut-ego-effektivnost/
23.09.2020 17:56 Ответить
В связи с выборами введены новые "стандарты" госпитализации больных на ковид, только на вскрытие. Ведь все равно коек скоро хватать не будет, как и мед персонала.
23.09.2020 19:19 Ответить
 
 