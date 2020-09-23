Минздрав обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Минздрав Украины обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook
Отмечается, что обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска. Подробнее в инфографике Минздрава, опубликованной ниже.
Как сообщалось ранее, по данным Минздрава, по состоянию на 22 сентября Киев и 22 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Критериям Минздрава соответствут только Кировоградская и Херсонская области.
