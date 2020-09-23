МОЗ оновив стандарти госпіталізації хворих із COVID-19. ІНФОГРАФІКА

МОЗ України оновив стандарти госпіталізації хворих із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook

Зазначається, що обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику. Детальніше в інфографіці МОЗ, опублікованій нижче.

Як повідомлялося раніше, за даними МОЗ, станом на 22 вересня Київ і 22 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Вінницькій, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Критеріям МОЗ відповідають тільки Кіровоградська та Херсонська області.