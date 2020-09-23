УКР
МОЗ оновив стандарти госпіталізації хворих із COVID-19. ІНФОГРАФІКА

МОЗ України оновив стандарти госпіталізації хворих із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook

Зазначається, що обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику. Детальніше в інфографіці МОЗ, опублікованій нижче.

Як повідомлялося раніше, за даними МОЗ, станом на 22 вересня Київ і 22 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві через COVID-19 на карантин закрито п'ять шкіл і один дитячий садок, - Кличко

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Вінницькій, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Критеріям МОЗ відповідають тільки Кіровоградська та Херсонська області.

Топ коментарі
+4
расскажите лучше, какие препараты государство выделяет для больных БЕСПЛАТНО? Если таковых нет, толку от вашей больничной изоляции, лучше уж дома лечиться
показати весь коментар
23.09.2020 14:49 Відповісти
+1
просто не верю. Хотя возможны варианты .Врач, родственник главврача, меценат и т.д. Еще в апреле лечение стоило от 10 штук, анализ от 500. Бесплатно только через с.в.
показати весь коментар
23.09.2020 15:04 Відповісти
+1
Больница Александровского района? поселка? какой области? Сейчас сам проверю. ИНет позволяет
показати весь коментар
23.09.2020 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
расскажите лучше, какие препараты государство выделяет для больных БЕСПЛАТНО? Если таковых нет, толку от вашей больничной изоляции, лучше уж дома лечиться
показати весь коментар
23.09.2020 14:49 Відповісти
Все выделяет и все бесплатно. Я на прошлой неделе выписался после короны, стоимость лечения в Александровской больнице мне обошлась 0грн 00коп.
показати весь коментар
23.09.2020 14:54 Відповісти
просто не верю. Хотя возможны варианты .Врач, родственник главврача, меценат и т.д. Еще в апреле лечение стоило от 10 штук, анализ от 500. Бесплатно только через с.в.
показати весь коментар
23.09.2020 15:04 Відповісти
Еще раз,лично лежал, не бабушка которой соседка, или друг у которого друг лежал рассказал. Октябрьская, а нынче Александровская больница, 0 грн,00коп.
показати весь коментар
23.09.2020 15:16 Відповісти
Больница Александровского района? поселка? какой области? Сейчас сам проверю. ИНет позволяет
показати весь коментар
23.09.2020 15:26 Відповісти
Гугл в помощь октябрьская-олександровская.
показати весь коментар
23.09.2020 15:27 Відповісти
Спор закрыт. Будем считать что вам просто повезло
https://112.ua/statji/dorogoy-koronavirus-skolko-stoit-lechenie-ot-covid-19-v-ukraine-i-kto-za-nego-dolzhen-platit-531445.html
показати весь коментар
23.09.2020 17:02 Відповісти
вопросы по статье не ко мне.
показати весь коментар
23.09.2020 17:20 Відповісти
Статья это как забор,написано слово из 3х букв,но сколько не заглядывал за него ,так этого предмета и не увидел. Хотя может по райцентрам и жопа, но в Киеве лечат и в гос и в частных.
показати весь коментар
23.09.2020 17:29 Відповісти
хоспаде, Александровскую больницу не знаете?? Киев, ул. Леси Украинки перекресток Шелковичной
показати весь коментар
23.09.2020 16:23 Відповісти
Ты вундеркинд? Все больницы Украины знаешь? Александровская больница есть, например в Харькове, и Кропивницком. Киев это еще не вся Украина
показати весь коментар
23.09.2020 17:19 Відповісти
та просто этой Александровской больницей даже тут на цензоре прожужжали все уши - центральная по Украине больница по ковиду, с нее все начиналось
показати весь коментар
23.09.2020 18:33 Відповісти
А воспаление легких от корановируса уже не опасно для жизни?
показати весь коментар
23.09.2020 14:53 Відповісти
Не добили группу риска недоступностью медицины - добьют лечением. Обязательное - это принудительное. На каком основании?
показати весь коментар
23.09.2020 15:49 Відповісти
вот среди этих патолгических больных и будут выявлять рекрутов ковиднвх, никто не посмеет отказаться от обращение в сектку ковида. Иначе больнички не видать.
показати весь коментар
23.09.2020 16:30 Відповісти
Дай то Бог...
Польский препарат от COVID-19 готов: исследования подтверждают его эффективность

https://uamedical.info/polskij-preparat-ot-covid-19-gotov-issledovaniya-podtverzhdayut-ego-effektivnost/
показати весь коментар
23.09.2020 17:56 Відповісти
В связи с выборами введены новые "стандарты" госпитализации больных на ковид, только на вскрытие. Ведь все равно коек скоро хватать не будет, как и мед персонала.
показати весь коментар
23.09.2020 19:19 Відповісти
 
 