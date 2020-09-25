РУС
Новости
4 680 94

Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил во время визита на Закарпатье.

"Сегодня я подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, которые работают в этой отрасли. Это символичный шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии. В то же время я убежден, что этого слишком мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мероприятий для развития украинского виноградарства и виноделия. Мы часто говорим об экономическом национализме. Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярностью ничем не уступали итальянским, испанским, французским, португальским", - отметил президент.

По словам Зеленского, правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мероприятий для развития украинского виноградарства и виноделия.

Автор: 

вино (110) Зеленский Владимир (21690) праздник (1692) Закарпатская область (2668)
Топ комментарии
+16
Що не кажить, але потужно!
25.09.2020 12:58 Ответить
+11
Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине - Цензор.НЕТ 651

Перемога!
25.09.2020 12:56 Ответить
+10
Наконец-то, занялся своими прямыми обязанностями...
25.09.2020 12:54 Ответить
Наконец-то, занялся своими прямыми обязанностями...
25.09.2020 12:54 Ответить
Що не кажить, але потужно!
25.09.2020 12:58 Ответить
Опять водопад инвестиций....
25.09.2020 12:59 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3902271.html Усю дуркувату зелену плісняву поздоровляю з перемогою над здоровим глуздом...
«МВФ исключил вопрос о предоставлении Украине следующего транша из проекта календаря заседаний кредитной комиссии МВФ»...
25.09.2020 13:07 Ответить
Зеленський підписав указ про святкування Дня виноградаря і винороба в Україні - Цензор.НЕТ 47
25.09.2020 13:25 Ответить
Дегенераты тогда выберут Верку Сердючку или Гордона
25.09.2020 14:12 Ответить
УП новость исправила, было 5 мин тому так: Зеленский подписал указ о дне виноделия... И это было символично - УКАЗЫ НЕЛОХА О ДНЕ!
25.09.2020 13:04 Ответить
Bacchus Day in Ukraine
25.09.2020 17:10 Ответить
Цензор, разреши уже маты в комментах.
После таких статей кроме них, ничего нет.
25.09.2020 12:55 Ответить
Что в этой статье особенного? Может Вы хотели, чтобы этот день сделали выходным? Кстати, из статьи не понятно, какой именно день будет праздничным.
25.09.2020 13:11 Ответить
Особенного то, что на востоке оккупация и война, на юге аннексия, по всей стране коррупция, нищенские пенсии и зарплаты, суды насквозь прогнили, дороги убитые, вырубаются леса, долг растет, к этому всему еще эпидемия и падение ввп. А клоун день виноградаря празднует.
показать весь комментарий
Ну, военный парад уже отменили. Что, лучше стало? Может, и другие праздники отменим, потому, что аннексия и т. п.?
показать весь комментарий
второе воскресенье ноября
показать весь комментарий
Ти що,думаєш, сам такий?!!! Там кацапи" ,своїми матюками,,стоять "з "своїми пакунками".. А так Думай сва .
показать весь комментарий
П - Приоритеты
показать весь комментарий
Вы ничего не понимаете: виноделам от этого лучше заживётся, им легче будет получать кредиты и вааще -- это выведет Украину в мировые лидеры виноделия.
показать весь комментарий
Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине - Цензор.НЕТ 651

Перемога!
25.09.2020 12:56 Ответить
made in roshen
показать весь комментарий
Зеленський підписав указ про святкування Дня виноградаря і винороба в Україні - Цензор.НЕТ 3091
показать весь комментарий
Мне сначала показалось "перегонометр"
показать весь комментарий
день работников коксовой промышленности есть?
показать весь комментарий
Є, 21 квітня.

Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине - Цензор.НЕТ 8386
25.09.2020 13:00 Ответить
есть,в шыкаладном цеху
показать весь комментарий
А выходной будет? Что это за праздник без выходного?
Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине - Цензор.НЕТ 5185
показать весь комментарий
Лучше неделя
показать весь комментарий
В запой, так в запой
показать весь комментарий
Вихідний - наступний день після цього свята!
показать весь комментарий
Хороший праздник,полезный
показать весь комментарий
Видишь, а все гонят на зеленского шо такой сякой, а он вон какой маладетс
показать весь комментарий
Ага, так и есть - маланедетс такой и сякой
показать весь комментарий
Так а якого же числа починати?
показать весь комментарий
В цьому році 8 листопада починай
показать весь комментарий
вот это как раз то, что нам сейчас необходимо..🥒
показать весь комментарий
В эти минуты в ************ шоу дискутируется возможность удара крылатыми ракетами по дамбе для разблокирвания подачи воды в Крым - на полном серьезе. Они показывают нашего Кислицу, который предлагает рашистской власти признать себя оккупантами и тогда Украина начнет решать эту проблему для Раши.
показать весь комментарий
мы тогда нептуном по крынскому мосту вдарим ответочку
показать весь комментарий
Бодливой корове б-г рогов не дал
показать весь комментарий
они кацапы дебилы не в курсе что в канал вода понималась насосами. и дамба тут вообще не причем
показать весь комментарий
Там ціла система водосховищ і насосних станцій
показать весь комментарий
Стесняюсь спросить, а зачем вы такого гамно смотрите
показать весь комментарий
Из говна текут реки новых тенденций в планах не только уХйла но и нашего Ермака... "Ермак убеждает Зеленского пустить воду в оккупированный Крым" https://ukrvision.com.ua/ermak-ubezhdaet-zelenskogo-pustit-vodu-v-okkupirovannyj-krym/
показать весь комментарий
Я тоже иногда смотрю. Во-первых, поржать. Во-вторых поржать еще раз ))))
На самом деле, мне иногда москалей становится немного жалко.
Это же как нужно ненавидеть собственный народ, шобы так издеваться и в телешоу и в жизни над его психикой ))))
показать весь комментарий
Кстати москали на украинские ресурсы приходят для того же. Во-первых, поржать. Во-вторых поржать еще раз ))))Так что отличия почти нет.
показать весь комментарий
судя по тебе, лапоть, то скорее посрать, бо на другое не степни
показать весь комментарий
Ну, вчера они батьку таким жидким поносом поливали, нашим полезным идиотам такой бальзам на душу.
показать весь комментарий
Реформатор в дії!
показать весь комментарий
Супер !!!! Уважуха !!!! нужное дело,полезное !!!!
показать весь комментарий
Несомненно, это сильнейший геополитический ход наивеличайшего лидера Планеты Земля Вольдемара ВсеЗеленского.. порохоботы уже признали свою ничтожность и никчемность.. а Порошенко ушел из политики в персональный монастырь на территории Кончи Заспы и раздал все запасы своего шеколада нищим..
Да святится имя Преподобной Римы Вовародицы, ниспославшей нам Спасителя Вову..
Во имя Юзика, Лысого и Духа Сватов!.. Згинь!
показать весь комментарий
А может это первая прогрессивная реформа от Карлсона?....
показать весь комментарий
Совок жив!
показать весь комментарий
Кроме сохранения независимости антикоррупционных органов, ключевым требованием МВФ является проведение международного аудита использования бюджетных средств фонда боротьби з COVID-19 . Вова, попроси Малюську чтобы он не продавал тюрьмы. Куда ж вас всех сажать будут? (с)
показать весь комментарий
Наконец дошло, что кокс это хорошо, а портвейн - лучше!
показать весь комментарий
В Украине креплёные вина, за исключение Коблево, никто не выпускает. Но их качество, увы, низкое. Кто пробовал португальский портвейн, херес или мадеру, тот меня поймёт. А между тем, для умеренного (зимой - холодного) климата Украины градусные вина очень подходят.
показать весь комментарий
так а в какой день?
показать весь комментарий
В пятницу обычно.
показать весь комментарий
Запрет вина - закон, считающийся с тем,
Кем пьётся, и когда, и много ли, и с кем.
Когда соблюдены все эти оговорки,
Пить - признак мудрости, а не порок совсем.- https://socratify.net/quotes/omar-khaiiam Омар Хайям,

показать весь комментарий
а день АЙКОСА когда будет?
показать весь комментарий
Все остальные дни в году...
показать весь комментарий
НЕ знаю, может и будет
показать весь комментарий
Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярностью ничем не уступали итальянским, испанским, французским, португальским", - отметил президент. Источник: https://censor.net/ru/n3221202\\\\\

Даем, поддадим и поможем нести
что за бред если климат тоже важен?
Давайте шоп тут еще и апельсины были как будто их собирали нигеры 10-летнего возраста? И ананасы. И бананасы в придачу.
показать весь комментарий
"Давайте сделаем так, чтобы закарпатские, одесские, херсонские вина... не уступали бы итальянским, испанским, французским, португальским".

Чтобы так случилось, уберите из ГОСТов разрешение добавлять в вино концентрат виноградного сока. Даже к дешёвым винам европейцы и другие производители не добавляют этот концентрат.
показать весь комментарий
ну может так дешевле.
хотя я не был в Европе с целью пожрать винища))
показать весь комментарий
Президент сказал не "дешевле", а "не уступали по качеству". Выполняйте! Совсем президента игнорируют!
показать весь комментарий
День зебила когда будет?
показать весь комментарий
каждый день
показать весь комментарий
все поліз в погріб за вином...
показать весь комментарий
Зеленський підписав указ про святкування Дня виноградаря і винороба в Україні - Цензор.НЕТ 9531

А я вже наливаю третій бокал на радостях. Слава янелоху!
показать весь комментарий
Праздник моёй жинки.Гарний винороб.В конце ноября будем бужуле пробовать.
показать весь комментарий
На какую дату назначили? Всеукраинский праздник будет!!!!
показать весь комментарий
О, наконец-то!
Пьяной горечью фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
показать весь комментарий
Чекаю на день самогонороба!
показать весь комментарий
ми не чекаемо- ми ТВОРИМО ...
показать весь комментарий
кОГДА НАУЧАТСЯ НОРМАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ПИСАТЬ? в КАКОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАТЬ?
показать весь комментарий
Кокс вже не лізе?
Чмирька геть. Дострокові.
показать весь комментарий
Дайошь Юлю?
показать весь комментарий
Так как составители новостей очень плохо работают, я добавлю : Этот праздник будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.
показать весь комментарий
Ура, день Виноградаря! А когда день Куреневки будет??
показать весь комментарий
Зеленський підписав указ про святкування Дня виноградаря і винороба в Україні - Цензор.НЕТ 3450
показать весь комментарий
"Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине" - когда подпишет указ про отмену эпохи бедности?
показать весь комментарий
какаяразнiца подпишет или нет
показать весь комментарий
пропоную 21 квітня святкувати день зеб1ла!
показать весь комментарий
Хороший день,надо в календре отметить,а то день взятия Бастилии впустую прошел.
показать весь комментарий
А буде потяг із зайчиком і Вєркою провідницею?
показать весь комментарий
Ще нехай ЗЄля День наркалиги затвердить, бажано до виборів, бо після виборів уже не той ефект буде.
показать весь комментарий
Оце так зрада ! Петіки, - налітай! )))
показать весь комментарий
https://www.unian.ua/m/pogoda/news/riven-vodi-u-karpatskih-rikah-zroste-sinoptik-11160080.html

Краще б він не зупинявся на Закарпатті, а з Словакії напряму додому..
показать весь комментарий
Да нет, лучше бы он дальше ЗАКАРПАТЬЯ( В Словакию шоб не ездил ваапше)... Это он там нахватался секретов виноградарства, неровен час на кокс занавесит.
показать весь комментарий
А кста, ща у нас кокс хоть производят, после оккупации части Донбасса?
показать весь комментарий
На Закарпатье и без Словакии секретов хватает. Его скорее здесь напоили хорошим вином, он и прозрел)))
показать весь комментарий
Популистский шаг ааднака, зебики пытаются к выборам аликов переманить на свою сторону.
показать весь комментарий
Кто бы шо не говорил, а лучше праздника бурАчанки(круглый год) не сыскать...ЗЫ - на каазлабаде - это праздник брагули , бо у них терпения не зватает зробити дiло...
показать весь комментарий
Етить его так этот праздник вино градаря, консерва вскрылась... Зебики рассекретили свое кредо, мол, ВСЕГДА...
показать весь комментарий
Зеленые обезьяны, а когда будут День ЗЕленого банана???
показать весь комментарий
