Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил во время визита на Закарпатье.
"Сегодня я подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, которые работают в этой отрасли. Это символичный шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии. В то же время я убежден, что этого слишком мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мероприятий для развития украинского виноградарства и виноделия. Мы часто говорим об экономическом национализме. Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярностью ничем не уступали итальянским, испанским, французским, португальским", - отметил президент.
По словам Зеленского, правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мероприятий для развития украинского виноградарства и виноделия.
