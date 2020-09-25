РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9456 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2021
1 037 13

Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности сокращения дефицита Госбюджета-2021, - Шмыгаль

Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности сокращения дефицита Госбюджета-2021, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможности сокращения дефицита государственного бюджета на 2021 год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника".

"Доходная часть сегодня меньше, чем те расходы, которые мы должны осуществить. Возникает дефицит, дефицит покрывается из разных источников, в частности из заимствованных. Это международные кредиты, внешние заимствования и внутренние заимствования… В этом году дефицит 7,5%, порядка 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немножко уменьшить", - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство выполнит бюджет 2020 года и будет выполнять бюджет 2021 года.

По словам главы правительства, власти ожидают умеренный рост экономики, который уже начался.

Как сообщалоось, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

Также читайте: Программа кредитования "5-7-9" будет продолжена на следующий год, - Шмыгаль

Автор: 

госбюджет (1193) МВФ (3339) Шмыгаль Денис (2821)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
МВФ в этом году и скорей всего в следующем ни даст больше этой власти барыг и ворюг так называемых слуг народа никаких кредитов. Они там прекрасно видят какую коррупцию развёл зеленский и что все деньги идут в его офшоры, офшоры ермака и коломойского
показать весь комментарий
25.09.2020 14:35 Ответить
+2
Думать надо было когда Смолия снимали с НБУ.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:38 Ответить
+1
Не приставайте больше к МВФ. Он вам ничего не даст.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МВФ в этом году и скорей всего в следующем ни даст больше этой власти барыг и ворюг так называемых слуг народа никаких кредитов. Они там прекрасно видят какую коррупцию развёл зеленский и что все деньги идут в его офшоры, офшоры ермака и коломойского
показать весь комментарий
25.09.2020 14:35 Ответить
Не приставайте больше к МВФ. Он вам ничего не даст.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:37 Ответить
Думать надо было когда Смолия снимали с НБУ.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:38 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Для г-на Зеленского, которому готовят очередную речь о том, как Украина "...спокійно пройшла величезні виплати за боргами третього кварталу, що свідчить ..." Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов.

Доводим до вашего сведения
1.Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов.
2. Кредитов вам не дадут.
3. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:39 Ответить
Молодец МВФ , - Пускай срежут себе Зарплату до Уровня пенсии 2100 гр.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:40 Ответить
До цього доречний анекдот, про діалог батька і сина: хто буде менше пити чи їсти.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:11 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента

25.09.2020 г.
Долговые выплаты третьего квартала? оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов? в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. .Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов. Кредитов вам не дадут. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
* * *
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
tZE
показать весь комментарий
25.09.2020 15:04 Ответить
МВФ может быть против бездефицитного Бюджета?
показать весь комментарий
25.09.2020 15:10 Ответить
Це сама корупційна влада за всю історію!
показать весь комментарий
25.09.2020 15:14 Ответить
Сократят не авакову, не ОП, не прокуратуре и не судьям. Опять обрежут армии, медикам и учителям.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:17 Ответить
...в переводе с чиновничьего на нормальный язык - пытаются выклянчить либо отсрочки по платежу, или, в идеале, списания всех долгов Хрен вам по всей морде, шимпанЗЕ, держите в обе руки
показать весь комментарий
25.09.2020 16:01 Ответить
Сокращать коррупцию и воровство они не могут,
потому будут повышать налоги и курс доллара!
показать весь комментарий
25.09.2020 16:15 Ответить
может повышение налогов и цен приведет к пониманию, что оно 73% выбрало для страны.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:56 Ответить
 
 