Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности сокращения дефицита Госбюджета-2021, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможности сокращения дефицита государственного бюджета на 2021 год.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника".
"Доходная часть сегодня меньше, чем те расходы, которые мы должны осуществить. Возникает дефицит, дефицит покрывается из разных источников, в частности из заимствованных. Это международные кредиты, внешние заимствования и внутренние заимствования… В этом году дефицит 7,5%, порядка 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немножко уменьшить", - заявил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что правительство выполнит бюджет 2020 года и будет выполнять бюджет 2021 года.
По словам главы правительства, власти ожидают умеренный рост экономики, который уже начался.
Как сообщалоось, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).
Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Для г-на Зеленского, которому готовят очередную речь о том, как Украина "...спокійно пройшла величезні виплати за боргами третього кварталу, що свідчить ..." Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов.
Доводим до вашего сведения
1.Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов.
2. Кредитов вам не дадут.
3. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
25.09.2020 г.
Долговые выплаты третьего квартала? оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов? в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. .Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов. Кредитов вам не дадут. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
* * *
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
tZE
потому будут повышать налоги и курс доллара!