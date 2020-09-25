Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности сокращения дефицита Госбюджета-2021, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможности сокращения дефицита государственного бюджета на 2021 год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника".

"Доходная часть сегодня меньше, чем те расходы, которые мы должны осуществить. Возникает дефицит, дефицит покрывается из разных источников, в частности из заимствованных. Это международные кредиты, внешние заимствования и внутренние заимствования… В этом году дефицит 7,5%, порядка 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немножко уменьшить", - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство выполнит бюджет 2020 года и будет выполнять бюджет 2021 года.

По словам главы правительства, власти ожидают умеренный рост экономики, который уже начался.

Как сообщалоось, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

