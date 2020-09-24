РУС
Программа кредитования "5-7-9" будет продолжена на следующий год, - Шмыгаль

Программа кредитования

Программа "Доступные кредиты "5-7-9%" будет продолжена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получил кредиты, и иметь их на 2-3 месяца - бессмысленно. Соответственно, мы уже заложили деньги в проект Госбюджета по этому направлению на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования ", - отметил глава правительства.

Напоминаем, в Украине с 1 февраля 2020 стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес получил 8 миллиардов, - Марченко

В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.

+4
В конце года Украину ждет повышение цен на муку и хлебобулочную продукцию.
"Молодые, прикольные" запасы из госрезерва, повывозили туда, куда бежать собираются 😀
24.09.2020 20:48 Ответить
+3
... потом у каломойши они долго ржали, вспоминая этот пассаж...
24.09.2020 20:21 Ответить
+3
24.09.2020 20:40 Ответить
Потрібно збільшувати розміри кредитів до 30-60 млн. грн.
24.09.2020 20:14 Ответить
Ошибочка и с этим ......м,5,7,9,50,100...шо за галюны у ээтого реФИГ.нансиста?
24.09.2020 20:20 Ответить
... потом у каломойши они долго ржали, вспоминая этот пассаж...
24.09.2020 20:21 Ответить
Идите вы в жопу с вашими программами. Знаем мы ваши программы типо *теплые кредиты*, *молодежное кредитование*, где нужно давать или сумашедшие откаты, делающие ети кредиты бессмысленными или иметь хорошие связи с банкирами. Почему нельзя один закон для всех написать?
24.09.2020 20:25 Ответить
ця програма особлива, можеш взяти кредит під низькі відсотки і почати вирощувати, наприклад, ось такі гарбузи. Може ще заробиш Мічурінську премію

24.09.2020 20:28 Ответить
Скорее ети аграрии нам такую продукцию поставлять будут.
А пока что они нас имеют. Берут льготные кредиты за счет наших карманов и засевают все поля рапсом и соей которую вывозят за бугор. А мы гречку вынуждены из Китая и Рашки покупать. Всех знакомых обзвонил и все базары обходил ниукого нету гречаного меда. Продается один желтый мазут видимо из рапса и другого гавна. Дожили мля в аграрной стране
24.09.2020 20:39 Ответить
Выдают исключительно своим, которые тут же эти кредитные деньги кладут на депозит и на ровном месте имеют бабки. Для экономики -ноль, а деньги вытягиваются из бюджета.
24.09.2020 20:28 Ответить
брешеш як завжди
24.09.2020 20:29 Ответить
24.09.2020 20:40 Ответить
В конце года Украину ждет повышение цен на муку и хлебобулочную продукцию.
"Молодые, прикольные" запасы из госрезерва, повывозили туда, куда бежать собираются 😀
24.09.2020 20:48 Ответить
А теперь еще и Минэнерго напомнило, что с 1 октября правило первых 100 киловатт уже не будет действовать. То есть, если ранее потребители платили за 100 киловатт электроэнергии по 90 копеек, и лишь все, что свыше этого показателя, оплачивалось по цене 1,68 гривны за киловатт, то теперь все потребленные киловатты будут по 1,68. Цена за первую сотню киловатт оставалась неизменной еще с 2017 года. Поэтому настало время ее повысить
24.09.2020 21:42 Ответить
Шмигаль стал рейдером. Сейчас идет https://www.youtube.com/watch?v=LmKGH3Xv26I&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=iRQyxwVW-kbDMv_L:6 рейдерский захват коледжа імені Івана Піддубного !
https://www.youtube.com/watch?v=bCSz0Y-nMRs Требования студентов !
25.09.2020 10:21 Ответить
"Без обсуждения в режиме секретности, Кабинетом министров Украины выдано распоряжение №1083-р от 02.09.2020, которым согласована реорганизация Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного путем передачи его земли (16 га возле метро Лесная в Киеве) и имущества (в том числе спортивных манежей, бассейна, общежитий, учебных корпусов, реабилитационного центра, стадионов, кортов) НУФВиС (Национальному университету физического воспитания и спорта Украины)"
25.09.2020 10:26 Ответить
 
 