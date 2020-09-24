Программа кредитования "5-7-9" будет продолжена на следующий год, - Шмыгаль

Программа "Доступные кредиты "5-7-9%" будет продолжена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получил кредиты, и иметь их на 2-3 месяца - бессмысленно. Соответственно, мы уже заложили деньги в проект Госбюджета по этому направлению на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования ", - отметил глава правительства.

Напоминаем, в Украине с 1 февраля 2020 стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.