Программа кредитования "5-7-9" будет продолжена на следующий год, - Шмыгаль
Программа "Доступные кредиты "5-7-9%" будет продолжена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получил кредиты, и иметь их на 2-3 месяца - бессмысленно. Соответственно, мы уже заложили деньги в проект Госбюджета по этому направлению на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования ", - отметил глава правительства.
Напоминаем, в Украине с 1 февраля 2020 стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.
В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.
А пока что они нас имеют. Берут льготные кредиты за счет наших карманов и засевают все поля рапсом и соей которую вывозят за бугор. А мы гречку вынуждены из Китая и Рашки покупать. Всех знакомых обзвонил и все базары обходил ниукого нету гречаного меда. Продается один желтый мазут видимо из рапса и другого гавна. Дожили мля в аграрной стране
"Молодые, прикольные" запасы из госрезерва, повывозили туда, куда бежать собираются 😀
А теперь еще и Минэнерго напомнило, что с 1 октября правило первых 100 киловатт уже не будет действовать. То есть, если ранее потребители платили за 100 киловатт электроэнергии по 90 копеек, и лишь все, что свыше этого показателя, оплачивалось по цене 1,68 гривны за киловатт, то теперь все потребленные киловатты будут по 1,68. Цена за первую сотню киловатт оставалась неизменной еще с 2017 года. Поэтому настало время ее повысить
https://www.youtube.com/watch?v=bCSz0Y-nMRs Требования студентов !